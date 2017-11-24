Bị chê lùn nên 35 tuổi vẫn ế, chàng trai gật đầu lấy cô hàng xóm bị mù, đêm tân hôn định đi ngủ thì vợ nói: 'Em mù nhưng có 'chỗ đó' vạn người mê' rồi vén váy lên...

Tâm sự gia đình 24/11/2017 09:03

Ai bảo anh bị mù thì không ân ái được chứ? Em mù nên sẽ tân hôn theo cách khác người... hơn nữa em mù thật...nhưng có "chỗ đó" vạn người mê đấy.

Người ta nói đàn ông chỉ cần tiền thì có mọi thứ, ấy thế nhưng với Khánh thì hoàn toàn ngược lại. Dù anh là người có tiền lại giỏi giang thế nhưng trong khi bạn bè đề đã có vợ con đầy đủ thì Khánh vẫn ế ẩm. Nói như vậy không có nghĩa là Khánh đặt tiêu chí cao trong việc tuyển vợ, trái lại anh chỉ cần một người yêu mình hết lòng là đủ. Vậy nhưng cứ tán tỉnh cô nào yêu được thời gian đến khi Khánh muốn xác định chuyện lâu dài thì mấy đều thảng thốt.

- Yêu chơi bời thì được...chứ lấy anh thì không đời nào.

- Tại sao chứ? Anh có tiền...có thể cho em mọi thứ em muốn.

- Anh có tiền lại tốt nhưng em rất tiếc. Anh chỉ cao 1m60 thôi...em không muốn sinh con bị lùn giống anh đâu. 

Thế đấy, vì lý do lùn quá nên bây giờ 35 tuổi Khánh vẫn chưa có con gì cả, bố mẹ anh nóng ruột lắm. Giục con cưới không được nên bố mẹ Khánh giục anh về cưới vợ quê.

- Gái thành phố không lấy mày thì mày về quê cho mẹ. Mẹ cưới cho cô vợ vừa đẹp người đẹp nết.

Bị chê lùn nên 35 tuổi vẫn ế, chàng trai gật đầu lấy cô hàng xóm bị mù, đêm tân hôn định đi ngủ thì vợ nói: 'Em mù nhưng có 'chỗ đó' vạn người mê' rồi vén váy lên... - Ảnh 1
Con Liên tuy mù nhưng nó có thứ mà đàn ông khao khát đấy, mày phải cưới nó về cho mẹ. Ảnh: Internet

Thấy mẹ nói vậy nên Khánh gật đầu luôn vì thú thật anh cũng thích gái quê vừa hiền lại đảm đang. Trong lòng Khánh vẫn nghĩ chắc là mẹ mai mối cho mình cô gái xinh đẹp, ấy thế nhưng khi gặp mặt thì Khánh suýt ngất xỉu. Liên, cô gái mà mẹ anh muốn anh cưới đúng là xinh đep nhưng cái đáng nói là Liên bị mù khiến Khánh ngán ngẩm lắm.

- Mẹ muốn con cưới gái quê con đồng ý, nhưng mà ít ra mẹ tìm cho con cô nào tử tế tý. Con đường đường người có học ai lại đi lấy vợ mù chứ? Xấu hổ lắm.

- Xấu hổ với ế vợ thì mày sợ cái nào hả? Con Liên tuy mù nhưng nó có thứ mà đàn ông khao khát đấy. Mày phải cưới nó bằng được cho mẹ không thì hối hận không kịp đấy con ạ.

- Thứ gì hả mẹ? - Khánh tò mò.

- Muốn biết thì phải cưới về. Mẹ ưng con Liên lắm, nó tuy mù nhưng việc nhà làm tháo vát lắm. Nó mà không mù thì còn lâu mới cưới mày, đừng có ngồi đó mà chê.

- Sao mẹ lại chạm vào nỗi đau của con chứ? Rốt cuộc mẹ coi cô ta hơn con trai mẹ đấy à?

- Thế mày nhầm to rồi. Mẹ thương mày mới sống chết muốn mày cưới con Liên đấy. 35 tuổi rồi đừng có chê ỏng chê eo nữa.

Bị mẹ ép như vậy không còn cách nào khác nên Khánh đành gật đầu làm đám cưới, cả buổi lễ ai cũng chúc phúc nhưng Khánh buồn chẳng muốn bận tâm. Chẳng thế mà sau khi khách khứa về hết thì Khánh leo luôn lên phòng nằm mệt mỏi. Thấy vợ bước vào thì Khánh đắp chăn đi ngủ luôn, vậy nhưng lúc đó Liên thỏ thẻ.

- Anh đi ngủ đấy à?

- Không đi ngủ thì cô còn muốn tôi làm gì chứ?

- Đêm nay là đêm tân hôn mà...mẹ anh cũng dặn em là phải cố gắng để sinh cho bà thằng cu...

Bị chê lùn nên 35 tuổi vẫn ế, chàng trai gật đầu lấy cô hàng xóm bị mù, đêm tân hôn định đi ngủ thì vợ nói: 'Em mù nhưng có 'chỗ đó' vạn người mê' rồi vén váy lên... - Ảnh 2
Đêm nay là đêm tân hôn mà...mẹ anh cũng dặn em là phải cố gắng để sinh cho bà thằng cu...Ảnh: Internet

- Đúng là đêm tân hôn...nhưng mà tôi chẳng có hứng. Cưới vợ mù như cô thì còn ân ái thế nào được chứ? .

- Ai bảo anh bị mù thì không ân ái được chứ? Em mù nên sẽ tân hôn theo cách khác người... hơn nữa em mù thật...nhưng có "chỗ đó" vạn người mê đấy. Anh không tin thì cởi áo tân hôn là biết...Hay là anh bị gay hả? .

Thấy vợ thách mình như vậy nên Khánh vùng dậy đè ngửa vợ ra ôm hôn, đến khi cởi áo thì Khánh choáng váng lắm vì nhìn bầu ngực của Liên căng tròn như chưa một lần dâng hiến cho ai. 

- Em...em còn trinh hả? Đó là thứ mà em nó vạn người mê đúng không? .

- Đúng vậy, em tuy mù nhưng vẫn giữ gìn được cái ngàn vàng để dành cho chồng mình. Em biết cưới em là thiệt thòi cho anh nhưng em nhất định sẽ không khiến anh phải xấu hổ.

- Em không chê anh lùn thì sao lại đi xấu hổ vì em mù được chứ? .

- Vậy vợ chồng mình sẽ yêu thương nhau anh nhé, sau này có sinh con bị lùn thì cho con uống sữa là cao ngay. Đời này em chỉ có anh là chồng thôi.

Khánh cảm động ôm lấy vợ rồi xin lỗi vì những câu nói mà anh vô tình làm tổn thương Liên. Và rồi đêm tân hôn hôm đó của hai vợ chồng vô cùng lãng mạn, thấy giọt máu đó dính trên ga giường mà Khánh sung sướng lắm. Anh tự nhủ cả đời này sẽ không phụ cô vợ của mình và yêu thương cô nhiều hơn.

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Từ khóa:   vợ chồng hôn nhân

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