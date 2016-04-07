Bài học cuộc sống mà chỉ phụ nữ tuổi 30 mới hiểu được

30 tuổi nhìn lại chính mình, nhìn lại bạn bè xung quanh, thấy nhiều gãy đổ, nhiều thất vọng, nhiều đau đớn, nhiều bất an. Nhưng cũng chính ở tuổi 30 chúng ta đã học được rất nhiều bài học từ cuộc sống, để dũng cảm và khao khát hơn.

Bạn hiểu được rằng tình bạn không còn như xưa



Những năm 30 tuổi, tình bạn sẽ thay đổi rất nhiều. Mọi người sẽ dần kết hôn, sinh con, đổi việc hay dọn đến một nơi khác, và sẽ đều bận rộn với cuộc sống riêng. Bạn sẽ nhận ra rằng rất khó để hội họp thường xuyên với đám bạn thân. Hoặc không tài nào nói chuyện hợp cạ với bạn bè thời thơ ấu được nữa.



Thật buồn, bởi điều này có nghĩa bạn bè cũ sẽ dần rời xa. Nhưng bạn sẽ có thêm những người bạn mới, và nỗi buồn kia sẽ không tái diễn lại nữa đâu vì thông thường, họ sẽ ở lại bên bạn suốt đời.

Bạn học được cách để ra những quyết định trọng đại



30 tuổi, bạn hiểu rằng có những việc quan trọng bắt buộc phải quyết định, và rằng bạn không còn thời gian để trì hoãn chúng mãi. Với tôi, đó là chuyển nhà hai lần, mở công ty riêng và sinh con - những việc mà hồi đôi mươi tôi đã tìm đủ cách để né tránh.



Bạn sẽ phải đối mặt với những vấn đề về sự nghiệp, gia đình, tài chính, các mối quan hệ, và buộc phải hành động. Dĩ nhiên, dù cho bạn có 30 hay 60 tuổi thì việc ra quyết định đều khó khăn. Nhưng những quyết định lớn sẽ luôn thay đổi cuộc đời bạn, và thường sẽ theo chiều hướng tốt đẹp hơn.



Bạn hiểu về nỗi đau và mất mát



Ly hôn, những vấn đề về sinh nở, bạn bè người thân qua đời… Rất nhiều người phải đối mặt với những điều này ở độ tuổi 30.



Nhưng cuộc đời là vậy, có thăng có trầm và bạn sẽ học được cách để vượt qua tất cả. Nói cho cùng, ngày mai nhất định là một ngày khác. Thời gian sẽ làm lành mọi vết thương trong tâm hồn bạn.



Bạn nhận ra điều gì thực sự quan trọng



Khi trưởng thành, thứ tự ưu tiên của bạn sẽ thay đổi. Những điều tưởng chừng vô cùng quan trọng khi bạn 20, như kiếm thật nhiều tiền hay mua được món đồ xa xỉ đang hot nhất, giờ có lẽ không còn khiến bạn bận tâm nữa.



Ở tuổi 30, bạn có thể sẽ muốn du lịch nhiều hơn, cân bằng giữa cuộc sống và công việc tốt hơn, hay xây dựng một mái ấm nhỏ đầy ắp tiếng cười của trẻ con và giọng nói oang oang của người đàn ông luôn mang đến cho bạn cảm giác an toàn. Thật sự là, điều quan trọng của phụ nữ tuổi 30 chỉ bình dị đến như vậy thôi.



Bạn học được cách thỏa hiệp



Sống là phải biết thỏa hiệp và chấp nhận. Và 30 tuổi, bạn học được cách chấp nhận những mất mát, những thay đổi thiết yếu trong cuộc sống để thỏa hiệp trong những việc lớn, như chấp nhận giảm lương để được làm công việc bạn thực sự yêu thích, hay chuyển đến một thành phố khác để được sống cùng với người bạn yêu.



Bạn biết cách yêu và chăm sóc cơ thể của mình



Bạn sẽ nhìn thấy tác hại của đồ uống có cồn, thức ăn nhanh, những đêm thức muộn rõ ràng hơn. Lần đầu tiên trông thấy những nếp nhăn, tóc bạc, làn da khô sạm của mình trong gương, chắn chắn bạn sẽ rất sốc!



Nhưng rồi bạn nhận ra rằng thời gian, tuổi tác và sự lão hóa là những thứ không thể tránh khỏi của một đời người.



Điểm mấu chốt ở đây là bạn hoàn toàn có thể khiến chúng “diễn biến” chậm lại nhờ những lựa chọn thông minh và khoa học như tập yoga/gym mỗi ngày, đọc sách thư giãn mỗi tối trước khi ngủ thay vì cứ mãi mê ôm điện thoại/laptop làm việc thâu đêm, uống mỗi ngày ít nhất 2 lít nước lọc thay vì chỉ nốc mỗi cà phê, trà sữa, bia rượu...



Và còn nhiều, rất nhiều bài học nữa, về gia đình, về bản thân, về cách tranh đấu cho những điều mình tin tưởng và cả cách buông bỏ; mà chỉ khi bước qua tuổi 30, đã nếm trải những giông bão cuộc đời, chúng ta mới hiểu và nằm lòng được.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bai-hoc-cuoc-song-ma-chi-phu-nu-tuoi-30-moi-hieu-duoc-78881.html