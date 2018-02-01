Ba bước nhanh nhất giúp phụ nữ vượt qua nỗi đau bị phản bội trong hôn nhân

Tâm sự gia đình 01/02/2018 15:59

Bị phản bội là nỗi đau lớn nhất về tình cảm mà người phụ nữ gặp phải sau khi kết hôn. Để vượt qua được nỗi đau này, chị em phụ nữ cần phải thực hiện ba bước này.

Trong cuộc sống, sẽ có lúc chúng ta gặp phải những nghịch cảnh tưởng chừng không lối thoát, nhưng điều quan trọng là bạn sẽ đối diện như thế nào? Với những người phụ nữ sau khi kết hôn, bị phản bội là nỗi đau lớn nhất. Để đối diện và vượt qua nỗi đau này, chị em cần thực hiện 3 bước sau:

Ba bước nhanh nhất giúp phụ nữ vượt qua nỗi đau bị phản bội trong hôn nhân - Ảnh 1
Bị phản bội là nỗi đau lớn nhất về mặt tình cảm của phụ nữ sau khi kết hôn - Ảnh minh họa: Internet

Thứ nhất: Hạnh phúc giữ vị trí số một, hôn nhân ở vị trí số hai

Nếu như bạn có thể hạnh phúc với cuộc hôn nhân đó thì nên níu kéo, còn nếu ly hôn khiến bạn hạnh phúc hơn thì nên buông bỏ. Hãy nhớ rằng hạnh phúc của bạn mới là điều quan trọng nhất, hôn nhân chỉ giữ vị trí số hai thôi.

Thứ hai: Chấp nhận thực tế, buông bỏ ảo tưởng, dựa vào chính mình

Nếu bạn có thể thực hiện được 12 chữ này thì cho dù cuộc sống xảy ra bất kỳ chuyện gì đi chăng nữa, bạn vẫn có thể giải quyết được. Hãy biết cách chấp nhận thực tế rằng hôn nhân không hoàn hảo. Hãy buông bỏ ảo tưởng là sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với đối phương. Hãy dựa vào chính bản thân mình. Nên nhớ, bạn chỉ có thể dựa vào chính bạn mà thôi.

Ba bước nhanh nhất giúp phụ nữ vượt qua nỗi đau bị phản bội trong hôn nhân - Ảnh 2
Hãy chấp nhận thực tế và quý trọng bản thân mình hơn nữa - Ảnh minh họa: Internet

Thứ ba: Quý trọng, chấp nhận và thay đổi bản thân

Suốt cuộc đời, mỗi người luôn tìm kiếm những điều giúp chúng ta hoàn thiện bản thân. Chính vì thế điều bạn nhận ra được sau một lần bị tổn thương về tình cảm đó chính là bản thân. Bạn sẽ biết được điều gì mới là quan trọng và mang lại hạnh phúc cho mình, đồng thời nhận ra được điểm yếu cũng như sự mềm yếu của bản thân. Bạn nhận thấy bản thân mình vẫn chưa hoàn hảo. Biết được những điều này sẽ giúp bạn thay đổi bản thân theo chiều hướng tích cực. Bất luận kết quả hôn nhân có thế nào đi chăng nữa, những kinh nghiệm này cũng mang đến cho bạn những ý nghĩa cũng như giá trị nhất định.

Nếu thực hiện được ba bước này, bạn sẽ dễ dàng vượt qua nỗi đau ngoại tình. Hãy trân trọng bản thân, chấp nhận thực tế và luôn hạnh phúc phụ nữ nhé!

Sau khi ngoại tình, không có điều kiện này dù cố gắng đến mấy người tổn thương vẫn là chính bạn

Sau khi ngoại tình, không có điều kiện này dù cố gắng đến mấy người tổn thương vẫn là chính bạn

Để cứu vãn hôn nhân, thái độ của người ngoại tình rất quan trọng. Họ phải dùng hành động thực tế để chứng minh chứ không phải chỉ nói miệng.

Xem thêm
Từ khóa:   ngoại tình chồng ngoại tình cách vượt qua nỗi đau khi chồng ngoại tình vượt qua nỗi đau ngoại tình làm gì khi chồng ngoại tình

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm