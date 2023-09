5 sự thật đơn giản về mối quan hệ mà bạn cần biết

Không phải tất cả các mối quan hệ đều bắt đầu bằng sự say mê lạ thường. Do đó, việc thu hút đối phương không chỉ bằng sự chinh phục hay bật tín hiệu mà còn là cảm giác an toàn và thoải mái khi mình ở cạnh người đó. Trong một mối quan hệ lành mạnh, thật sự rất quan trọng nếu cả hai có thể cùng vui vẻ và trao cho nhau sự tin tưởng.

Đối phương có cùng sở thích với mình