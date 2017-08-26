5 dấu hiệu của một người phụ nữ đang 'ngoại tình trong tư tưởng'

Tâm sự gia đình 26/08/2017 13:29

Đây là những dấu hiệu cho thấy phụ nữ đang chìm đắm trong hình bóng của một người đàn ông không phải chồng mình.

5 dấu hiệu của một người phụ nữ đang 'ngoại tình trong tư tưởng' - Ảnh 1
Ngoại tình trong tư tưởng còn kinh khủng hơn ngoại tình thể xác - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người nghĩ rằng, ngoại tình trong tư tưởng chưa phải là ngoại tình vì nó chẳng ảnh hưởng gì đến hạnh phúc gia đình cả, cũng chẳng đụng chạm gì về thể xác. Nếu suy nghĩ vậy, bạn đã sai lầm. Đối với người phụ nữ, ngoại tình trong tư tưởng còn nguy hiểm hơn ngoại tình thể xác. Nó khiến tình cảm vợ chồng sẽ "chết dần chết mòn" và sụp đổ hẳn.

  1. Nhắn tin cho "người ấy" rất nhiều

Họ nhắn tin cho người trong mộng rất nhiều, nhiều hơn với cả chồng, với mẹ hay cả bạn bè. Đi đâu, làm gì, ngày hôm nay cảm thấy thể nào, họ luôn muốn chia sẻ với người ấy.

  1. Suy nghĩ tới "người ấy" ở mọi lúc mọi nơi

Ngay ở trong giấc mơ, người phụ nữ cũng mơ tới người tình trong tư tưởng. Thậm chí, cả ngày họ không thể nào gạt bỏ được hình ảnh của người đàn ông mà họ “trộm thương” ra khỏi đầu.

  1. Luôn coi trọng những cuộc hẹn với "người ấy"

5 dấu hiệu của một người phụ nữ đang 'ngoại tình trong tư tưởng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mỗi khi cả hai có cuộc hẹn, người phụ nữ sẽ chuẩn bị rất kĩ càng từ cách ăn mặc, chủ đề trò chuyện... Họ sẵn sàng hủy bỏ cuộc hẹn với bạn bè để gặp gỡ người ấy.

Phụ nữ ngoại tình trong tư tưởng sẽ không bỏ hẹn với chồng để đi với người trong mộng.Vì họ luôn tự biện minh cho mình, nếu làm vậy bản thân sẽ không gây ra lỗi lầm gì với chồng. Đó đơn thuần chỉ là một cuộc gặp gỡ bạn bè bình thường.

  1. Luôn mang chồng ra so sánh

Ngay lúc này, hình ảnh của người đàn ông mà phụ nữ ngoại tình trong tư tưởng rất hoàn hảo. Trong thâm tâm, họ luôn mang chồng ra để so sánh và ao ước người chồng của mình được như anh ấy. Chính vì vậy, mà trong cuộc sống hôn nhân họ không cảm thấy hài lòng và thường bất mãn, cau có với chồng.

  1. Tâm sự những bí mật thầm kín của vợ chồng với "người ấy"

5 dấu hiệu của một người phụ nữ đang 'ngoại tình trong tư tưởng' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những tật xấu của chồng, chuyện “chăn gối” của vợ chồng không hòa hợp, gia đình đang xảy ra mâu thuẫn... Tất cả những điều này, bạn đều tâm sự và kể lể với người tình trong mộng của mình.

  1. Luôn mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ về "người trong mộng"

Họ sẽ tưởng tượng về người ấy và mỉm cười mãn nguyện qua những hình ảnh như: Không biết anh ấy hôn mình sẽ như thế nào? Nếu mình và người ấy thoải mái ở bên cạnh nhau sẽ ra sao?...

Ranh giới giữa lãnh địa ngoại tình tư tưởng đang bị mờ dần và chuyển sang mối tình thể xác vụng trộm. Khi tới giai đoạn này, họ sẵn sàng buông bỏ cuộc sống hôn nhân hiện tại để chính thức đi tìm “người trong mộng” của mình.

Từ khóa:   vợ chồng Chia Sẻ đàn bà ngoại tình trong tư tưởng

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