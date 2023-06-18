4 dấu hiệu tố cáo đàn ông trăng hoa, chỉ yêu bạn vì "chuyện ấy" chứ không hề có chút chân tình, chị em hãy tự kiểm chứng

Thông thường, nếu đàn ông yêu chân thành thì bất cứ lúc nào có thời gian chàng sẽ nhắn tin cho bạn ngay. Đấy không chỉ là cách thể hiện sự quan tâm, mà còn là cách anh ấy đang giữ lấy bạn.

Phụ nữ thường không ham muốn tình dục nhiều như đàn ông, chị em cần có cảm xúc thì mới có ham muốn chuyện ấy.

Thế nên, nếu chàng chỉ liên lạc với bạn sau 12 giờ đêm trong khi cả ngày anh ấy chẳng thèm đoái hòa đến bạn nghĩa là khi ấy họ đang nghĩ đến chuyện lên giường với bạn.

Vậy nên, khi cả hai ở bên nhau, nếu thấy bạn không hề có cử chỉ thân mật quá mức hay không chủ động gợi ý chuyện ấy chàng sẽ thầm thất vọng và nhanh chóng tìm cớ rời đi.

Chàng không giới thiệu bạn với bạn bè anh ấy

Khi đàn ông yêu chân thành, khi đã xem bạn là một nửa của mình anh ấy ắt sẽ rất hãnh diện mà đưa bạn đi cùng trong những cuộc gặp gỡ với bạn bè thân thiết. Chàng cũng không ngần ngại giới thiệu bạn với gia đình mình.

Ngược lại, khi chỉ xem bạn là “công cụ tình dục” đàn ông sẽ giấu nhẹm bạn trong bóng tối, không để ai biết về mối quan hệ của cả hai.



Ảnh minh họa: Internet

Chàng bỏ mặc bạn sau khi ái ân

Đàn ông khi yêu có đủ tinh tế để hiểu rằng sau những phút thăng hoa thì người phụ nữ luôn muốn được ôm ấp, vỗ về. Thế nên, sau khi kết thúc cuộc yêu chàng sẽ dành thời gian để trò chuyện, tâm sự với một nửa của mình.

Ngược lại, đàn ông giả dối sẽ nhanh chóng đi tắm, bỏ mặc bạn chơ vơ trên giường mà chẳng thèm để tâm là bạn đang hụt hẫng thế nào.

Màn dạo đầu hời hợt

Chỉ đàn ông ích kỷ, không trân trọng người yêu mới nhanh chóng nhập cuộc khi một nửa chưa chuẩn bị đủ cảm xúc. Họ dạo đầu chóng vánh cho có lệ rồi kết thúc nhanh chóng để bước vào cuộc yêu.

Thậm chí, họ còn không quan tâm bạn có thỏa mãn hay không, chỉ cần bản thân được thỏa mãn là đủ.