3 cử chỉ dưới đây sẽ tiết lộ chồng bạn có thực sự yêu vợ mãi mãi hay không

Tâm sự gia đình 10/04/2017 10:37

Nếu chồng của bạn có những hành động và cử chỉ dưới đây, bạn không cần phải nghi ngờ gì về tình yêu của anh ấy sau này.

Người chồng hiện tại đang rất yêu bạn, nhưng liệu tình cảm của anh ấy có thay đổi theo thời gian hay không? Khi con cái đã khôn lớn hay khi đã nghỉ hưu, liệu cả hai có còn hạnh phúc bên nhau?

Thật may mắn, bạn không cần phải chờ vài năm trôi qua để biết được câu trả lời này, những cử chỉ và hành động dưới đây của anh ấy dưới đây sẽ cho bạn câu trả lời ngay lập tức. 

3 cử chỉ dưới đây sẽ tiết lộ chồng bạn có thực sự yêu vợ mãi mãi hay không - Ảnh 1
Trong mắt chồng, bạn là người phụ nữ tuyệt vời nhất - Ảnh minh họa: Internet

1. Anh ấy không thay đổi cách nhìn bạn

Cho dù bạn có tăng cân sau khi có con hay không còn xinh đẹp như trước, thì người chồng vẫn luôn trân trọng và yêu thương như ngày đầu bạn đã “đánh cắp” trái tim anh ấy.

Một người chồng thực sự yêu bạn sẽ ngắm nhìn bạn ở bất kì lúc nào. Anh ấy chẳng để tâm quá nhiều vào mùi mồ hôi của bạn vì cả tuần đang bệnh hoặc mái tóc “kinh dị” vừa mới cắt. Trong mắt chồng, bạn là người phụ nữ đẹp nhất, sẽ có những lúc bạn bắt gặp chồng đang nhìn trộm mình và nở một nụ cười hay nháy mắt. Bạn sẽ nhận ra ánh mắt của anh ấy thật cuốn hút và tràn đầy yêu thương. Điều này sẽ không bao giờ thay đổi dù có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa.

2. Anh ấy luôn nhường cho bạn những điều tốt đẹp nhất

3 cử chỉ dưới đây sẽ tiết lộ chồng bạn có thực sự yêu vợ mãi mãi hay không - Ảnh 2
Một người đàn ông yêu thương bạn chân thành, sẽ luôn trân trọng tất cả những gì bạn đã cố gắng - Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy sẽ nhường cho bạn phần cánh gà chiên, phần sữa của buổi ăn sáng hay miếng bánh ngọt vào buổi trưa. Chồng bạn luôn đảm bảo bạn có chỗ ngủ tốt nhất khi đi cắm trại hay chiếc ghế ngồi thoải mái nhất khi đi xem phim.

Hơn nữa, anh ấy còn lái xe qua cả một thị trấn chỉ để mua một thứ mà bạn cần, trước khi cửa hàng đó đóng cửa vào tối thứ bảy và chẳng phàn nàn gì về điều đó. Nếu bạn nấu một món ăn không được ngon, người chồng của bạn vẫn cảm ơn một cách chân thành.

Một người đàn ông yêu thương bạn mãi mãi sẽ luôn chú ý tới những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, anh ấy sẽ luôn biết quan tâm và chia sẻ với vợ mỗi ngày. 

3. Anh ấy luôn tin tưởng, khen ngợi và luôn ở bên cạnh bạn

Anh ấy luôn tin người vợ của mình là người thông minh nhất, hài hước nhất, xinh đẹp nhất và là người tài giỏi nhất mà anh từng biết. Người chồng tốt sẽ nói với bạn như thế và luôn tự hào khi may mắn lấy được bạn làm vợ.

Một người chồng yêu thương vợ, sẽ luôn khuyến khích bạn học hỏi thêm về những điều mới mẻ, giúp bạn ngày càng phát triển và thành công hơn nữa. Anh ấy luôn kiên nhẫn mỗi khi bạn nói chuyện hay say sưa hàng giờ với những dự định. Thậm chí, sẵn sàng thức khuya để chỉ lắng nghe những ý tưởng mới về căn nhà của vợ,  kế hoạch về kì nghỉ hay than thở công việc ở cơ quan. Anh ấy luôn coi trọng những điều đó và cùng đóng góp ý kiến cho vợ của mình.

Tình yêu của anh ấy dành cho bạn theo một quy luật: Theo thời gian, tình yêu thương ngày một “giàu có” hơn.

3 cử chỉ dưới đây sẽ tiết lộ chồng bạn có thực sự yêu vợ mãi mãi hay không - Ảnh 3
Anh ấy sẽ theo bạn đi tới bất cứ đâu, miễn sao ở nơi đó được ở bên cạnh bạn - Ảnh minh họa: Internet

Thêm vào đó, anh ấy muốn được ở bên cạnh bạn. Khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ, anh ấy chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy hơn bất cứ ở với người nào khác. Khi đang làm việc, anh ấy mong muốn thời gian trôi nhanh để trở về bên vòng tay của vợ. Khi ở bên cạnh vợ, anh ấy lại mong thời gian đừng kết thúc. Người chồng yêu thương bạn sẽ trở về nhà sau khi tan sở và muốn được ngồi cùng ăn bữa tối với gia đình. Anh ấy chẳng ngại ngần khi đi tới bất cứ nơi nào, miễn là có bạn bên cạnh.

Mỗi một cử chỉ nhỏ trên, đều là những cách mà chồng của bạn thể hiện rằng anh ấy yêu vợ như thế nào. Những điều đó, trở thành một phần của nghi thức hàng ngày và sẽ không bao giờ thay đổi.

(Nguồn: Familyshare)

 

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