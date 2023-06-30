Tôi và em bắt đầu phát sinh quan hệ sau khi yêu nhau được 4 tháng, đều đặn cho đến bây giờ. Nhưng chúng tôi chưa muốn có con vì còn dành thời gian cho sự nghiệp.

Tôi và em yêu nhau được 2 năm nay, nếu không có gì thay đổi thì sang năm chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới.

Cuối tuần trước tôi và em hẹn hò đi dạo phố sau đó qua đêm ở một nhà nghỉ. Từ nhà nghỉ đi ra, có người gọi đến cho em nên cô ấy rút điện thoại từ túi xách ra nghe máy. Có một thứ cũng rơi ra theo, tôi cúi xuống đất nhặt mảnh giấy nhỏ màu đỏ rực ấy lên thì chết điếng khi nhìn thấy hai chữ “thiệp mời” nhức mắt. Đó là thiệp mời đám cưới, cô dâu chính là em còn chú rể là một người đàn ông xa lạ, tất nhiên không phải là tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Thấy tôi bàng hoàng, em biết bí mật đã bị bại lộ. Không giải thích, cũng chẳng khóc lóc, em bình tĩnh trả lời rất thản nhiên.

- Anh đã biết rồi thì em sẽ nói thật hết mọi chuyện, đúng là em chuẩn bị lấy chồng rồi anh ạ. Người đàn ông ấy hơn em khá nhiều tuổi nhưng ông ta rất giàu, có thể cho em một cuộc sống như mơ. Anh đừng nói gì thêm nữa, đó là quyết định của em chứ không ai bắt buộc cả. Em cảm thấy quá mệt mỏi với cảnh chưa hết tháng đã hết tiền tiêu như thế này.

Tôi thật sự không thể tin nổi người phụ nữ tôi yêu thương mấy năm nay lại là con người thực dụng bất chấp tất cả như vậy. Người đàn ông mà em sắp lấy làm chồng ở cùng quê cô ấy. Nghĩa là sau khi kết hôn em sẽ về quê sinh sống.

Tôi đau đớn vì bị em lừa dối, đang tâm bỏ ngang cuộc tình của chúng tôi vì tiền. Nhưng tôi cũng thấy khinh thường em bởi sự tham lam của cô ấy. Chấp nhận cưới một đàn ông già hơn mình nhiều tuổi vì tiền cũng chẳng nói làm gì.