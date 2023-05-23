Người ta thường bảo, làm gì có đàn ông vô tâm, chỉ là tâm của họ không đặt ở ta mà thôi. Huyền lại sống tình cảm. Huyền chẳng mong có chồng chức cao vọng trọng, cũng chỉ muốn có chỗ dựa đủ đầy yêu thương. Chứ cứ nhận cái dtôi có chồng giỏi giang, chồng lo toan làm gì mà cứ lầm lũi một mình?

Ngày tôi và Huyền lấy nhau, ai cũng nói tôi may mắn lắm mới lấy được Huyền. Huyền xinh đẹp, lại giỏi giang. tôi nghe vậy lại chẳng để tâm, tôi còn nghĩ Huyền phải thấy may mắn khi cưới được tôi chứ.

Huyền có thai. tôi đưa Huyền đi khám thai vỏn vẹn được hai lần. Trong đó một lần, chỉ mới được vài phút vào phòng khám thì tôi đã bảo phải đi. Cầm mấy tờ tiền tôi đưa, Huyền cứ cười cười mà nước mắt thì chực trào.

Đến khi con chào đời, Huyền lại một mình nuôi con. Có khi mỏi mệt quá, Huyền chỉ nhỏ nhẹ nhắc tôi quan tâm vợ con. Vậy mà chưa gì tôi đã quát ầm lên:

- Mình cô nuôi con nhỏ à? Tôi không quần quật đi làm thì tiền đâu lo cho mẹ con cô?

Con gái nhỏ lên 5, tôi nối lại với tình cũ. Cô tình cũ ly hôn chồng xong là quay ngoắt sang tìm tôi. tôi lại không kiềm lòng trước mối tình sâu đậm dang dở lúc trước. tôi cứ thế mà bỏ vợ con, mải miết với nhân tình. Có hôm, Huyền chờ tôi đến nửa đêm rồi gục ngủ ngay bên bàn ăn đã nguội lạnh. tôi về chẳng một tiếng hỏi thăm, chỉ biết trách móc :

- Đến cả dọn dẹp cũng không làm được sao?

Tôi nào nhớ, đó là ngày kỷ niệm 6 năm ngày cưới của tôi Huyền. tôi cũng không biết nhiều đêm, con gái cứ nằng nặc đợi ba về đọc truyện ru ngủ mà ngủ quên luôn trên sô pha. Huyền lại không hay tôi lầm đường lạc lối. Huyền cứ tự hỏi mình có làm gì không đúng không? Dạo đó, Huyền lại cứ thấy mệt mệt trong người, đầu cứ đau ngày qua ngày.

Rồi đến một ngày, cô nhân tình đến tận nhà tìm Huyền. Huyền đang dạy con học trên tầng hai, vội vàng xuống mở cửa. Cô ta trắng trợn khuyên Huyền bỏ chồng đi. Huyền nghe mà sốc đến không thở nổi. Cả hai bắt đầu cãi vã qua lại, Huyền té nhào xuống cầu thang trước nhà, đập đầu vào thành tường. Cô bồ hoảng hốt bỏ chạy. Con gái Huyền từ tầng hai chạy ào xuống mếu máo gọi mẹ khóc không dứt.

Ảnh minh họa: Internet

Hàng xóm đưa Huyền vào viện thì đã không còn kịp. tôi hớt hải vào viện thì thấy con ngất vì khóc mệt lả, còn vợ thì đã không còn. Bác sĩ bảo Huyền bị mạch não biến dạng, lại va đập mạnh mà chết. tôi như không tin vào mắt mình, mọi chuyện đến quá bất ngờ.

Từ hôm làm đám cho vợ xong, tôi cứ thấy lòng hối hận khôn nguôi. Phải chi tôi về nhà sớm hơn thì Huyền đâu có ra nông nổi này. Cũng từ dạo đó, con gái tôi im lặng đến lạ, bé không nói cũng không còn khóc nữa. tôi nghĩ có lẽ vì tận mắt chứng kiến mẹ chết nên con gái tôi mới như vậy.

Còn cô nhân tình thì ngày qua ngày vẫn ngọt ngào, động viên tôi. Cô ta còn muốn đến nhà để chăm lo cho hai cha con. Nhưng chỉ vừa nhìn thấy mặt cô bồ thì con gái tôi hét toáng lên rồi bỏ lên phòng. Từ hôm đó, tối nào tôi cũng nghe tiếng nói phát ra từ phòng con gái. Tối ấy, tôi liều mình lên thắp nhang cho vợ, mong vợ phù hộ cho con gái sớm hồi phục.

Bỗng cây nhang tôi đang cầm cháy sáng rực lên, tôi mất vía. tôi run run cắm lên bàn thờ rồi chạy qua phòng con. Lúc này tôi mới nghe rõ tiếng nói mấy đêm nay hóa ra là của con gái tôi :

- Con thấy cô ta giết mẹ con, là cô ta xô mẹ con té. Máu chảy nhiều lắm ba ơi. Là cô ta xô mẹ con. Ba đừng để cô ta về nhà mình nữa. Con sợ lắm…

Con tôi nằm mơ nói sảng, nước mắt lại rơi ướt gối. tôi lặng cả người, vội vàng dỗ con mà lòng rối rắm. tôi xem lại camera trong nhà thì mới biết hóa ra hôm vợ tôi mất cô bồ đã đến nhà. tôi cứ nghĩ do vợ đi không cẩn thận mà té ngã, chứ nào có biết chính cô bồ là người gián tiếp giết vợ. Không, là chính tôi mới đúng, là tôi gián tiếp giết vợ tôi. tôi không chỉ là người chồng vô tâm mà còn đẩy vợ vào cái chết oan uống uất ức này. Giờ tôi phải sống thế nào với tội lỗi này cả đời đây?