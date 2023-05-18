Vợ chồng đã kế hoạch nhưng vợ vẫn có thai, chồng liền nổi cơn thịnh nộ vì nghi bị cắm sừng, ngày ra tòa nhận tờ giấy xét nghiệm mà rụng rời với kết quả

Tâm sự Eva 18/05/2023 04:05

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cho rằng vợ đã ngoại tình. Cũng không thể trách tôi được. Vì vợ chồng xa nhau, tôi chỉ về những ngày cuối tuần.

Vợ con bây giờ đều đã không còn chấp nhận tôi. Tất cả cũng do tôi. Nếu như lúc ấy tôi hỏi kỹ thì đã không xảy ra nông nỗi này.

Vợ chồng tôi mới lấy nhau được hơn một năm. Thú thật là chúng tôi đều xuất thân từ những gia đình không có kinh tế. Vì thế sau khi cưới, tôi và vợ thống nhất đợi vài năm nữa mới có con. Đến khi ổn định, chúng tôi sẽ sinh 2, 3 đứa cho ông bà tha hồ bế cháu.

Kết hôn được 3 tháng thì tôi chuyển công tác ra Hà Nội. Còn vợ tôi là giáo viên đã vào biên chế nhà nước nên việc luân chuyển rất khó. Cô ấy vẫn ở quê để đi dạy, còn tôi cứ cuối tuần lại về với vợ.

Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu như 10 tháng trước, vợ tôi không đột nhiên thông báo cô ấy có thai. Tôi nhớ rõ ràng những lần gần gũi, tôi đều đã dùng bao cao su. Vì thế việc có con là không thể.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cho rằng vợ đã ngoại tình. Cũng không thể trách tôi được. Vì vợ chồng xa nhau, tôi chỉ về những ngày cuối tuần. Hơn nữa tôi làm công trình, thấy nhiều người cặp kè bồ bịch nên tâm trí lúc nào cũng bị ám ảnh.

Vợ chồng đã kế hoạch nhưng vợ vẫn có thai, chồng liền nổi cơn thịnh nộ vì nghi bị cắm sừng, ngày ra tòa nhận tờ giấy xét nghiệm mà rụng rời với kết quả - Ảnh 1
Ảnh minh họa 

Vợ tôi thì sống chết nói đứa con là của tôi. Cô ấy bảo khi nào sinh con ra, cứ đi xét nghiệm ADN rồi tính tiếp. Nhưng tính tôi nóng nảy. Lúc vợ bầu, tôi không về chăm sóc hay động viên cô ấy. Thậm chí khi vợ lên bàn đẻ, tôi cũng chẳng sốt sắng như những người khác. Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy ân hận vì mình vô tâm với vợ con quá.

Sinh con được hơn một tháng thì vợ tôi đề nghị ly hôn, dù chúng tôi chưa làm xét nghiệm huyết thống. Tôi thấy kỳ lạ thì cô ấy nói: “Cho tôi xin một chút móng tay của anh. Còn con, tôi sẽ tự nuôi một mình và không cần một người bố không thừa nhận nó”.

Vì lòng tự trọng, tôi đồng ý ly hôn. Hôm qua là ngày ra tòa, tôi cảm thấy buồn và hụt hẫng lắm. Nói gì thì nói, chúng tôi đã từng trải qua những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Hơn nữa chuyện ly hôn cũng là do vợ tôi đề nghị.

Vợ chồng đã kế hoạch nhưng vợ vẫn có thai, chồng liền nổi cơn thịnh nộ vì nghi bị cắm sừng, ngày ra tòa nhận tờ giấy xét nghiệm mà rụng rời với kết quả - Ảnh 2
Ảnh minh họa  

Trước khi bước vào phiên tòa, vợ tôi có đưa cho tôi một tờ giấy. Đó là kết quả xét nghiệm và đứa bé thật sự là con tôi. Tôi rụng rời và vẫn chưa hiểu tại sao vợ lại có thai, trong khi lần nào tôi cũng đã kế hoạch. Dù sao, tôi vẫn ân hận nên xin vợ suy nghĩ lại. Bởi đứa bé nào cũng cần có bố.

Nhưng vợ tôi lạnh lùng nói cô ấy muốn ly hôn. Tôi biết trong lúc này vợ đang cả giận mất khôn. Vậy nên trong khoảng thời gian hòa giải, tôi phải khiến vợ thay đổi cách nghĩ về mình. Để cô ấy có thể cho tôi chuộc lỗi và làm lại từ đầu như một người chồng và một người bố. 

Tôi 25 năm mang tiếng con vợ bé, đúng ngày cưới, gái xinh mới rửa được tiếng oan để đời cho người mẹ đã khuất tội nghiệp

Tôi 25 năm mang tiếng con vợ bé, đúng ngày cưới, gái xinh mới rửa được tiếng oan để đời cho người mẹ đã khuất tội nghiệp

Trước đây tôi luôn trách mẹ vì đã xen vào hạnh phúc gia đình nhà người khác. Sau khi biết sự tình mới thương mẹ và càng giận những người kia.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu góc tâm sự góc hôn nhân góc tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 18 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo