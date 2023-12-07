Tôi kinh ngạc khi biết bạn gái mình đã qua một đời chồng. Tôi yêu cầu một lời giải thích.

Quế và tôi yêu nhau gần một năm nay nhưng chưa bao giờ tôi về quê cô ấy chơi. Để chuẩn bị đám cưới của hai đứa, tuần vừa rồi bạn gái đưa tôi về nhà ra mắt. Gần một ngày ngồi trên xe, vượt qua nhiều đoạn đường đi khó khăn, cuối cùng tôi cũng đến được nhà của Quế. Ngôi nhà nhỏ, bên trong chẳng có gì giá trị, cửa nhà thì sơ sài, dường như chỉ cần đẩy mạnh một cái là sẽ bung ra. Tường thì thấp, đến trẻ con cũng leo trèo được vào. Nhà bạn gái thật nghèo nhưng tôi chẳng để tâm. Ảnh minh họa: Internet Không chỉ ngoại hình xinh đẹp mà tính cách của Quế cũng rất tốt, tôi yêu con người cô ấy thật lòng nên không ngại khó khăn gì cả. Về nhà ra mắt được bố mẹ đón tiếp nhiệt tình nên tôi nhanh chóng hòa nhập với mọi người. Buổi tối bố mẹ vợ tương lai rất tâm lý, chuẩn bị cho hai chúng tôi một chiếc giường khá ấm áp và kín đáo.

Đến nửa đêm, khi tôi đang mơ màng ngủ thì giật mình thấy một bóng đen đứng sừng sững ở cạnh giường. Tôi với lấy điện thoại và bật đèn pin dọi thẳng vào bóng đen đó, thật khiếp sợ với gương mặt lạ lẫm đang nhìn thẳng vào tôi. Tiếng hét thất thanh của tôi làm cả nhà bị đánh thức. Quế lao xuống giường, đuổi người đàn ông ra khỏi nhà và cấm xuất hiện trước mặt của cô ấy.

Tôi kinh ngạc khi biết bạn gái mình đã qua một đời chồng. Tôi yêu cầu một lời giải thích - Ảnh minh họa: Internet Nhưng anh chàng kia không chịu đi mà liên tục gọi Quế là vợ và nói là con đang đợi, hãy về với hai bố con. Tôi kinh ngạc khi biết bạn gái mình đã qua một đời chồng. Tôi yêu cầu một lời giải thích.

Quế bảo đó là chồng cũ của Quế, sống ở gần nhà. Hai người không có đăng ký kết hôn, anh ta không có việc làm, nhậu nhẹt tối ngày, đánh vợ như cơm bữa. Quá bế tắc với cuộc sống, cô ấy đã bỏ về nhà ngoại, nhà nội không chịu cho mang con đi theo nên Quế đành bỏ con. Người đàn ông đó uống nhiều rượu giờ như thần kinh, lúc tỉnh, lúc mê và thường xuyên qua quấy rầy cuộc sống của bố mẹ Quế. Bạn gái có rất nhiều điểm tốt nhưng tôi không muốn lấy người vợ đã có chồng con. Còn Quế nhất định không muốn rời bỏ tôi. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?

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