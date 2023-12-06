Vào phòng làm việc cho chồng thì nghe giọng phụ nữ, qua khe cửa tôi như phát điên muốn lao vào cắn xé khi thấy chồng và em họ đang làm 'chuyện ấy'

Tôi rất vui vì bao cố gắng nỗ lực của mình đã được đền đáp xứng đáng, tới nay đã kết hôn được gần 3 năm, con trai của chúng tôi đã gần 2 tuổi, gia đình khá giả công việc hai đứa đều ổn định, chồng lại là người mẫu mực hiếm khi nhậu nhẹt bạn bè, nhất là biết giúp đỡ vợ trong công việc nhà lẫn chăm con vì thế tôi hạnh phúc lắm.

Là người phụ nữ có gia đình, tôi luôn có gắng chăm sóc cả nhà chồng như chính bố mẹ đẻ của mình vậy. Vì thế đó là nguyên nhân dù ban đầu tôi không được cha mẹ anh hoàn toàn đồng ý, nhưng sau này về ở cùng tôi như con cưng trong nhà vậy.

Chồng tôi vốn là người rất tình cảm, anh quan tâm vợ con và biết cách chăm sóc gia đình. Tôi mừng vì điều đó. Nhưng tới ngày hôm qua tôi vô cùng thất vọng chán chường mệt mỏi cũng chính vì đó là 1 trong những nguyên nhân gây nên cơ sự này.

Tôi chưa bao giờ mơ ước gia đình phải thật giàu sang phú quý, chỉ mong vợ chồng hạnh phúc bên nhau con cái ngoan ngoãn có 1 công việc ổn định thế là đủ và tôi ở hiện tại đang bằng lòng với những gì mình đang có. Trong mắt mọi người tôi cũng nhìn ra sự ngưỡng mộ và tôn trọng gia đình tôi - chỉ cần từng đó thứ là tôi thấy cuộc đời này đã vô cùng ưu ái mình cũng chẳng mong gì cao sang hơn.



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Vào trưa chủ nhật khi đang cho con ngủ tôi buồn đi vệ sinh lúc này nghĩ anh đang trong phòng làm việc tôi mới mang cho anh cốc nước ép hoa quả vào. Ai ngờ chuẩn bị mở cửa tôi nghe tiếng anh nói chuyện với cô em họ - vốn ở gần nhà tôi cũng hay sang gia đình tôi. Mọi chuyện chả có gì nếu như tôi không nghe thấy cô ấy nói rằng tiền anh cho tiêu vặt đã hết, muốn xin thêm anh 5 triệu vì có việc - tôi cũng chẳng phải người khó khăn gì nhưng qua đoạn nói chuyện hóa ra lâu nay anh luôn giấu tôi 1 khoản tiền và cho cô em họ đó.

Nếu anh nói với tôi thì chắc chắn tôi không tới nỗi cấm anh hay phản đối, chỉ là khi biết điều đó tôi như bị phản bội tôi như mất lòng tin với anh và tôi thấy chán nản. Về phòng tôi chỉ muốn khóc, sau đó cố lên nằm với con - được 1 lát anh về phòng tôi giả vờ hỏi anh vừa làm gì thế anh khựng người lại trong chốc lát rồi bảo anh có chút việc cần hoàn thành nên vừa ở thư phòng giải quyết. Dù thất vọng nhưng tôi vẫn cố gặng hỏi, hình như có ai vừa vào nhà mình sao em nghe thoáng có người nói chuyện. Anh nhìn tôi - lúc đó tôi mong anh sẽ nói với tôi nhưng ai ngờ giây lát sau anh bảo đâu có ai chắc em ngủ mơ đó.

Lúc này tôi như muốn điên lên, muốn mắng chửi anh muốn hỏi sao anh phải giấu tôi.. nhưng rồi tôi im lặng chẳng nói gì giả vờ ngủ. Tới hôm nay tôi vẫn luôn muốn làm sáng tỏ chuyện đó, muốn chất vấn anh.. thế rồi lại thôi vì có lẽ làm như thế cuộc sống của vợ chồng sẽ thêm nặng nề nhưng im lặng chắc tôi sẽ điên mất!