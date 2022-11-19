Từ chối ghép gan cho ba vợ, tôi bị mẹ vợ và vợ chì chiết, ‘thao túng tâm lý’ mỗi ngày

Câu chuyện về một người đàn ông đau khổ trước sự thay đổi thái độ đột ngột của vợ và mẹ vợ kể từ sau khi bố vợ nhờ 'ghép gan'.

Người đàn ông lo lắng trước yêu cầu phải 'ghép gan' cho bố vợ

Anh A tâm sự: “Tôi chỉ mới kết hôn được ba năm nhưng mà bây giờ gia đình đã bất hòa rồi”.

Mới đây, trên một trang mạng xã hội đang chia sẻ rầm rộ một bài viết có tiêu đề là 'Mẹ vợ và vợ tôi đã thay đổi sau khi tôi từ chối ghép gan cho bố vợ’

Ảnh minh họa: Internet

Anh A kể: “Ba vợ tôi vốn nghiện rượu nên đã bị xơ gan. Tổ chức gan của ba vợ tôi đã hoàn toàn bị phá hủy và mất các chức năng. Bệnh viện nói chỉ còn cách là phải ‘ghép gan’ nên mẹ vợ tôi đã chạy đôn chạy đáo tìm khắp mọi nơi, cả trong nước lẫn nước ngoài nhưng đều không phù hợp”.

Tình trạng của ba vợ ngày càng tệ đi, người mẹ vợ rất lo lắng sốt ruột. Cuối cùng trong mọi nỗ lực tìm kiếm không có kết quả, mẹ vợ đã đánh chủ ý lên người anh A.

Mẹ vợ bắt đầu đưa ra những yêu cầu vô lý với anh A

Ảnh minh họa: Internet

Mẹ vợ nói rằng: “Mẹ và vợ con khác nhóm máu với ba, nhưng con lại có nhóm máu giống ba nên là mẹ xin con hãy ghép gan cho ba”.

Cảm thấy yếu lòng trước lời cầu xin của mẹ vợ, anh A đã tham khảo ý kiến ​​của giáo sư phụ trách. Sau khi nghe câu trả lời rằng tỷ lệ thành công rất mong manh, anh A quyết định không hiến gan cho ba vợ

Vị giáo sư phụ trách khuyến cáo: “Mặc dù chỉ cấy ghép 50% gan nhưng khả năng thành công của ca mổ rất thấp và sẽ để lại di chứng.

Vị giáo sư còn nói thêm: “Nếu gan đáp ứng được sự phù hợp thông qua xét nghiệm tương thích, thì dù những người thuộc nhóm máu khác nhau cũng có thể cấy ghép được.”

Vợ và mẹ vợ trở nên lạnh nhạt với anh A sau khi anh từ chối ghép gan

Ảnh minh họa: Internet

Anh A ngay lập tức thuật lại những điều vì giáo sư đã nói với mẹ vợ và vợ, nhưng phản ứng của họ lại rất lạnh lùng. Vợ và mẹ vợ trách móc anh A: “Đây là một ca phẫu thuật của người thân trong gia đình với nhau, vậy mà con lại từ chối, mẹ rất vọng về con”.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, thái độ của vợ tôi ở nhà cũng như vậy, thậm chí còn không nói chuyện với tôi. Còn mẹ vợ thì ngày nào cũng gọi cho tôi khóc lóc, than thở.

Mặc dù anh A đã từ chối yêu cầu hiến gan nhưng đứng trước thái độ của mẹ vợ và vợ mình, anh A đã bắt đầu dao động. Vì quá khó xử, cuối cùng anh A đã nhờ cư dân mạng cho lời khuyên. Ngay câu chuyện được đăng tải, cư dân mạng đã có rất nhiều phản ứng trái chiều. Một số cư dân mạng đã để lại bình luận tức giận như:

"Hành vi của hai mẹ con đó chính xác là đang thao túng tâm lý anh A."

"Tại sao vợ và mẹ vợ lại thất vọng mà không tự mình đi kiểm tra xem gan của mình có tương thích hay không?"

"Di chứng hiến gan đáng sợ biết bao nhiêu mà nói."

"Đúng là không phải con ruột của mình nên mới có thể mở miệng ép buộc dễ dàng như vậy."

"Bạn nên ly hôn đi.”

Theo Insight