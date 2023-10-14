Từ đây đến 31/10/2023: 3 con giáp khổ tận cam lai, càng chăm chỉ càng giàu có, ung dung hưởng lộc trời cho

Tâm sự Eva 14/10/2023 23:13

Từ đây đến 31/10, vận trình của 3 con giáp sau tương đối suôn sẻ và thuận lợi, làm đâu thắng đó, vận may tới tấp gõ cửa.

Tuổi Thân 

Từ đây đến 31/10/2023, người tuổi Thân hôm nay đạt được kết quả tốt, luôn mang nhiều niềm vui đến với mọi người.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân đang có cách làm việc thoải mái, bạn đón nhận nhiều kết quả tốt.

Tình cảm: Tình cảm đong đầy, bạn hạnh phúc với những gì cả hai vun đắp.

Tài lộc: Tài sản khá lớn, nhưng bạn cần biết cải thiện, giữ gìn.   

Sức khoẻ: Sức khỏe đã tốt lên, bạn đang bồi bổ sức khỏe bằng những thực phẩm bổ trợ.

Từ đây đến 31/10/2023: 3 con giáp khổ tận cam lai, càng chăm chỉ càng giàu có, ung dung hưởng lộc trời cho - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Người tuổi Mão bẩm sinh đã mạnh mẽ, can đảm, dám làm dám chịu. Bản mệnh sở hữu đầu óc nhạy bén, có tố chất của một nhà lãnh đạo. Nhưng đôi khi người tuổi Mão cũng tỏ ra bảo thủ, không sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe những ý kiến trái chiều.

Con giáp tuổi Mão được Thần Tài ban phát của cải nên làm đâu thắng đó, vận may tới tấp gõ cửa. Người làm công ăn lương cũng có thêm công việc, dự án để thể hiện tài năng. Từ đây đến 31/10/2023, người tuổi Mão nên tập trung phát huy thế mạnh của mình thay vì lấn sân sang những lĩnh vực không phải thế mạnh.

Từ đây đến 31/10/2023: 3 con giáp khổ tận cam lai, càng chăm chỉ càng giàu có, ung dung hưởng lộc trời cho - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Từ đây đến 31/10/2023, vận trình của tuổi Thìn tương đối suôn sẻ và thuận lợi. Con giáp này bắt đầu làm việc với tinh thần dâng cao và đang tràn đầy năng lượng, sẵn sàng tiếp tục công việc. Bản mệnh thể hiện tinh thần trách nhiệm khá cao với những việc được giao phó.

Nhờ đó tuổi Thìn có thể sẽ được nhìn nhận và đánh giá khá tốt về những nỗ lực của mình. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc bản mệnh sẽ phải dành thêm nhiều thời gian hơn để nghiên cứu chuyên môn sâu hơn cũng như đưa ra những ý tưởng phát triển mới, không ngừng làm mới bản thân.

Về mặt tình cảm, vận đào hoa nở rộ với người độc thân. Con giáp này có thể tìm được một nửa phù hợp với những mong muốn của bản thân. Với người đã có đôi, hiểu lầm sẽ được tháo gỡ, bản mệnh và đối phương dần thấu hiểu và thông cảm cho nhau.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Thân, Dậu

Từ đây đến 31/10/2023: 3 con giáp khổ tận cam lai, càng chăm chỉ càng giàu có, ung dung hưởng lộc trời cho - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

7 ngày liên tiếp (15/10 - 21/10/2023): 3 con giáp đào hoa vượng mệnh, công việc thuận buồm xuôi gió, làm gì cũng có người nâng đỡ

7 ngày liên tiếp (15/10 - 21/10/2023): 3 con giáp đào hoa vượng mệnh, công việc thuận buồm xuôi gió, làm gì cũng có người nâng đỡ

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