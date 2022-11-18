Tôi bị mẹ chồng đánh trước mặt gia đình, chồng quay đi thờ ơ không quan tâm khiến tôi chết lặng

Tâm sự Eva 18/11/2022 21:22

Người phụ nữ bị mẹ chồng dùng thìa đánh vào đầu càng bàng hoàng hơn trước phản ứng của chồng.

Vợ chồng chị A lâu lắm rồi mới về nhà chồng ăn cơm với bố mẹ chồng

Tôi bị mẹ chồng đánh trước mặt gia đình, chồng quay đi thờ ơ không quan tâm khiến tôi chết lặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chị A đã bị mẹ chồng dùng thìa đánh vào đầu, và cô ấy còn bị sốc hơn trước phản ứng của chồng mình.

Mới đây trên một cộng đồng mạng đã đăng tải một bài viết với tiêu đề 'Tôi bị mẹ chồng dùng thìa đánh vào đầu'.

Theo nội dung được đăng tải, lâu lắm rồi chị A mới đến thăm nhà chồng và ăn cơm với ba mẹ chồng.

Cứ đem cái thìa chưa rửa ra đi... Mẹ chồng chạy lại và nói với tôi

Tôi bị mẹ chồng đánh trước mặt gia đình, chồng quay đi thờ ơ không quan tâm khiến tôi chết lặng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi chị A đang bận rộn chuẩn bị bàn ăn tối, thì chị phát hiện ra một chiếc thìa dính đầy cơm, chị đã đem nó đi vào bồn rửa. Thấy vậy, mẹ chồng mới hỏi: “Làm gì thế?”, chị A mới trả lời: “Miếng cơm đã khô dính trên chiếc thìa rồi, con định đi lấy cái khác”.

Sau đó, mẹ chồng đã nói với chị A rằng: “Cứ ăn đi, để gọn ở đó ăn xong lại dọn sau.” Bà giành lấy chiếc thìa dính đầy cơm từ tay chị A rồi gõ vào đầu chị.

Tôi bị mẹ chồng đánh trước mặt gia đình, chồng quay đi thờ ơ không quan tâm khiến tôi chết lặng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chị A hoang mang nên không nói nên lời, không biết phải làm gì nên đã nhìn về phía chồng mình. Tuy nhiên, người chồng nhìn chị A một lúc với vẻ mặt ngạc nhiên, rồi quay đi như không quan tâm. Bị sốc nặng, chị A đứng một hồi lâu rồi một mình chạy ra khỏi nhà chồng.

Thấy phản ứng của chồng, chị A liền bắt tay vào thu dọn hành lý ngay lập tức

Tôi bị mẹ chồng đánh trước mặt gia đình, chồng quay đi thờ ơ không quan tâm khiến tôi chết lặng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, chị A bày tỏ tâm trạng bối rối của mình "Tôi đã rất hoang mang và xấu hổ. Mọi người dường như không quan tâm như thể không có chuyện gì xảy ra, chỉ có tôi là người kỳ lạ”.

Chị A đã đi về nhà và ngồi đợi chồng, nhưng khi nghe thấy những lời đầu tiên khi bước vào  của anh ấy, cô đã bắt đầu thu dọn đồ đạc mà không nói một lời nào. Ngay khi người chồng trở về, anh ta đã lên tiếng đổ lỗi ngay cho chị A chứ không phải lo lắng cho cô "Dù em có hoảng hốt như thế nào cũng không nên về nhà một mình chứ?".

Tôi bị mẹ chồng đánh trước mặt gia đình, chồng quay đi thờ ơ không quan tâm khiến tôi chết lặng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Chị A tâm sự: “Tôi đã tin rằng chồng tôi sẽ là người đầu tiên lo lắng cho, nhưng anh ta đã phản ứng như thế này đây, thật khiến tôi thật kinh tởm mà. Tôi ghét anh ta đã bỏ rơi tôi ngay lúc đó và chọn về phe người mẹ chồng đã đánh vào đầu tôi.”

Cuối cùng, chị A cay đắng chia sẻ: “Tôi lo lắng không biết liệu sau này mình còn có thể tin tưởng vào chồng mình và sống chung được nữa hay không. Tình hình lúc đó sẽ không bao giờ rời khỏi tâm trí tôi”.

Khi câu chuyện này được hé lộ, cư dân mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ mạnh mẽ: "Lần sau bạn hãy, lấy thìa đập vào đầu chồng trước mặt mẹ chồng như vậy thử xem", ”Hãy kể chuyện này với mẹ ruột của bạn đi", "Tôi cũng đã từng bị nhà chồng đánh vào lưng, tôi đã khóc và bây giờ khi nghĩ lại tôi vẫn thấy tức giận".

Tôi bị mẹ chồng đánh trước mặt gia đình, chồng quay đi thờ ơ không quan tâm khiến tôi chết lặng - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Mặt khác, cũng có rất nhiều người nghi ngờ rằng đó chỉ là một 'trò đùa', và cho rằng nó không có ác ý gì trong thời đại ngày nay.

Có người phản bác lại cô A rằng: “Hình như trước đây tôi đã thấy câu chuyện này rồi”, “Thời đại này, ai lại dùng thìa đập vào đầu người khác?”, “Có vẻ như bạn đã trộn các bài viết khác lại rồi tự nặn ra bài viết của mình thì phải”.

Theo Insight

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