Tận mắt thấy chồng ghì chặt nhân tình trong nhà nghỉ, vợ choáng váng suýt ngất khi biết được danh tính của 'trà xanh'

Tâm sự Eva 27/07/2023 04:33

Thương ngồi trước mặt chị, lặng im, vẫn đôi mắt tròn vo và vầng trán cao bướng bỉnh như ngày nào. Chị biết, trong lòng cô bé đang có rất nhiều điều mà chị khó lòng lay chuyển được.

Mẹ của Thương là bạn học từ nhỏ với chị, cả hai cùng sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo xa lắc xa lơ. Chị Thúy may mắn hơn mẹ của Thương bởi gia đình có điều kiện nên chị được đầu tư ăn học tử tế. Năm 18 tuổi, đỗ đại học, chị ra Hà Nội theo đuổi sự nghiệp học hành, còn mẹ Thương lên xe hoa về nhà chồng.

Ông bố nghiện ngập rồi rượu chè, cờ bạc nên sinh bệnh nặng và qua đời từ khi Thương còn nhỏ tuổi, để lại cho vợ con một khoản nợ kha khá và một căn nhà không thể tồi tàn hơn. Thương lớn lên trong nghèo khổ và thiếu thốn.

Thương bạn, chị Thúy luôn tìm cách giúp đỡ hai mẹ con. Lúc đồng quà, tấm bánh, rồi quần áo, chị thăm hỏi mẹ con Thương thường xuyên.

Tận mắt thấy chồng ghì chặt nhân tình trong nhà nghỉ, vợ choáng váng suýt ngất khi biết được danh tính của 'trà xanh' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày Thương 15 tuổi, về quê thấy cô bé đã bỏ học, cảnh nhà nghèo nàn, chị Thúy ngỏ lời với bạn đưa Thương ra thành phố. Trước mắt, Thương sẽ giúp việc nhà cho chị để lấy tiền gửi về cho mẹ, sau đó chị Thúy sẽ tạo điều kiện cho Thương học hết cấp ba, kiếm cái bằng tốt nghiệp để sau này đỡ cực.

Cũng bắt đầu từ đó, Thương lên thành phố sống với vợ chồng chị Thúy. Cơm gạo thành phố giúp cô bé lớn phổng phao xinh đẹp, từ lúc nào bộ ngực đã đầy đặn và đôi chân dài thẳng tắp.

Cô bé chăm chỉ, biết quan tâm đến mọi người trong gia đình và đặc biệt nấu ăn rất ngon. Biết chồng chị Thúy thích món gì, Thương sẽ làm nhiều hơn và đặc biệt những món đó nấu rất công phu, ngon chẳng khác gì ngoài hàng. Quần áo của chồng chị Thương được "cô hầu gái" chăm chút, là ủi phẳng lì, thơm phức. Nghĩ đó là trách nhiệm của Thương nên chị Thúy không để tâm lắm, bởi công việc đã choáng hết thời gian của chị rồi.

Một ngày nọ, Thương xin chị thôi không làm nữa. Cô bé đã tốt nghiệp cấp ba và xin được làm công nhân ở nhà máy may nên muốn ở riêng với bạn cho tự lập. Nghĩ hợp lý nên chị Thúy đồng ý ngay.

Sau khi cô bé đi rồi, chị thấy chồng chị lạ lắm, tối ôm điện thoại chát chít nhiều hơn, chị tưởng anh vì công việc bận bịu nên không có ý kiến gì. Nhưng sau đó, chị thấy anh đi công tác triền miên, lại có nhiều biểu hiện khác lạ như lạnh lùng và cộc cằn hơn với chị, về nhà thì chê nọ chê kia, món mặn món nhạt.

Cái kim trong bọc tới ngày lộ ra. Rồi cuối cùng sự thật đã tỏ: Chồng chị và Thương đã qua lại từ rất lâu mà chị không hề biết.

Tận mắt thấy chồng ghì chặt nhân tình trong nhà nghỉ, vợ choáng váng suýt ngất khi biết được danh tính của 'trà xanh' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chị gạt nước mắt tìm gặp Thương. Nhìn cô bé trẻ trung trước mặt mà chị thấy đau lòng vô cùng. Tại sao cảnh đời trớ trêu vậy. Cuộc đời Thương đáng lẽ phải được hạnh phúc và sung sướng, vậy tại sao cô bé lại tìm đến con đường này. Bất giác, chị thấy thương mình, vì chủ quan sơ suất mà chị đẩy gia đình đến cảnh này.

Chị Thúy gọi điện ngay cho cô bạn cũ - mẹ Thương kể rõ sự tình, Thương sau đó được mẹ yêu cầu về quê.

Còn chồng chị, anh đã giẫm đạp lên tình cảm của chị và chắc chắn phải mất nhiều thời gian nữa thì vết thương ấy mới lành được.

Có ai chắc anh ta không gặp “trà xanh” nữa không?

Chia tay đã lâu, 1 ngày tình cờ gặp lại người yêu cũ, tôi xao xuyến loạn nhịp, đêm về ôm chồng nhưng đầu óc toàn hình bóng của anh ấy

Chia tay đã lâu, 1 ngày tình cờ gặp lại người yêu cũ, tôi xao xuyến loạn nhịp, đêm về ôm chồng nhưng đầu óc toàn hình bóng của anh ấy

Hiếu là người yêu cũ của tôi thời đại học. Chúng tôi học cùng nhau rồi có tình cảm. Tình yêu thời sinh viên nhẹ nhàng không vướng bận tiền bạc, danh vọng. Chúng tôi còn hứa hẹn sẽ trở thành vợ chồng trong tương lai.

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