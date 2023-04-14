Tôi và chồng nay đã có một mối tình 8 năm, cũng cưới được 3 năm và có 1 bé tròn một tuổi. Tôi đã có một căn hộ để ổn định, một mối tình mà người ta gọi là đủ dài, một bé nhỏ đáng yêu, một gia đình mà đi với ai cũng được trêu đùa là sung sướng muốn có được.

Từ khi có em bé thì mẹ chồng ra ở cùng chúng tôi để giúp đỡ, nên hầu như mọi việc trong nhà tôi không cần động tay vào, mẹ cũng thoải mái, vui vẻ, suy nghĩ hiện đại. Nhưng hình như chồng tôi nghĩ công việc “chỉ là” của bản thân nhẹ nhàng nên cũng sinh ra tính lười, ỷ lại, nên không hiểu được việc của người mẹ chăm con nó vất vả như thế nào. Ừ thì cũng biết bế con để vợ đi làm việc cá nhân, cũng biết thay bỉm lúc đến giờ mà không có vợ, cũng biết đùa với con để vợ cho ăn, nhưng thời gian 2 mẹ con tôi chơi với nhau là chủ yếu.

Cả 2 vợ chồng tôi đều có công việc riêng, lương tôi thì cũng nhỏ nhẹ tầm 10 triệu, còn chồng tôi tuy ít tuổi hơn nhưng dễ dàng trong công việc nên lương hơn gần gấp 2 lần của tôi, về nhà lại thường nhận thêm job để cày đêm nên cũng được thêm nửa lương cứng. Nên từ khi cưới nhau, vấn đề tiền bạc tôi chưa phải nghĩ nhiều, mọi chuyện lớn chồng tôi đều vui vẻ cố gắng đáp ứng nguyện vọng của tôi (tất nhiên là phải hợp lý).

Hầu hết 2 vợ chồng đi làm ở công ty, nhưng tôi làm gần nên trưa tôi về với con, rồi lại đi làm, tối cả 2 vợ chồng đều về nhà. Vui chơi, ăn tối, ngồi với con một tí rồi chồng tôi lại vào phòng làm việc, tôi biết hầu hết là làm thêm bên ngoài để kiếm tiền nhưng đây là vấn đề khiến vợ chồng chúng tôi rơi vào hoàn cảnh như bây giờ.

Ảnh minh họa: Internet

Xưa tôi là một cô gái trẻ trung năng động, mua sắm thoải mái mà không phải nghĩ gì nhiều vì tôi còn có bố mẹ yêu thương. Còn anh thì tuy trẻ nhưng có suy nghĩ già dặn hơn tôi nhiều, biết tiết kiệm từ khi bắt đầu đi làm, chính điều này khiến tôi tin tưởng và yêu thương chồng mình. Cho đến bây giờ thì chồng tôi vẫn thế, vẫn chi tiêu chắt bóp, nhưng chỉ là bản thân, đến ngày lễ tết thì mới thoải mái đi mua cái áo khoác mới để mặc, còn thường ngày thì tôi mua cho bộ đồ nào thì mặc bộ ấy.

Nói tiết kiệm là thế nhưng với vợ con thì anh chả bao giờ càu nhàu mà hạnh phúc đáp ứng, đó là lý do mà tôi thương anh, chăm mua sắm cho anh nhiều hơn. Xưa thì mình thoải mái như vậy, anh tiết kiệm như kia nhưng cả hai chả bao giờ quan tâm đến tài khoản kinh tế của nhau, tôi thì cứ thoải mái chi tiêu, còn chi tiêu gia đình thì anh lo hết, anh còn trích khoản tiết kiệm hàng tháng và đưa thêm cho tôi 5 triệu mỗi tháng để cùng lương của mình chi tiêu hàng tháng cho 2 mẹ con.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng sau khi có bé thì tôi hầu như không quan tâm đến bản thân nhiều nữa mà dành tất cả cho thiên thần nhỏ của mình. Nhưng với anh, anh không cảm nhận được những gì tôi đã đánh đổi, tôi gần như khác hẳn với hồi thanh xuân, nhiều lúc tôi rơi vào tâm lý trầm cảm sau sinh, tôi cáu bẳn nhiều hơn, anh bảo vì tôi vô lý hơn, vì tôi suy nghĩ nhạy cảm hơn.

Vừa rồi mình có tâm sự với nhiều người bạn, họ đều là những người vợ hạnh phúc, suốt ngày cười nói chứ không như tôi, và nhiều khi nghe họ kể tôi cũng thấy họ có một người chồng tuyệt vời. Sau nhiều cuộc nói chuyện, tôi muốn được giống như họ, có thể không bằng vì chồng họ làm cao hơn, nhưng tôi muốn được như những người vợ ngoài kia, được kiểm soát tài chính của gia đình. Nhưng tôi là người khó để nói ra mọi thứ, tôi muốn chồng cảm nhận được suy nghĩ của mình, như những gì mà anh ấy làm được ngày trước.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng mãi cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh, tôi thấy bức xúc và khó chịu, và sau một thời gian, gia đình có không khí khó chịu như vậy thì anh có một cuộc nói chuyện với tôi, anh nói tôi bây giờ có vấn đề gì thì nói thẳng ra, chỉ cần nói ra là nó sẽ được giải quyết, anh biết phụ nữ muốn được đồng cảm, được cảm nhận, nhưng bây giờ anh đi làm, có nhiều thứ để giải quyết ở ngoài kia nên không còn được như xưa nữa, và tất nhiên khi tôi nói ra vấn đề kia, anh đồng ý nhưng trong cảm giác lo lắng, vì lâu nay anh không quản lý kinh tế của tôi, và biết tôi lúc trước mua sắm thoải mái mà không nghĩ đến chuyện tiết kiệm, điều đó khiến tôi thấy tủi thân khi mình phải thay đổi 180 độ để lo lắng cho con mà không còn quan tâm đến bản thân mà anh không nhìn nhận ra. Nói thì bảo mình nói ra mọi việc, nhưng trong khi biết bao nhiêu người chồng như chồng bạn của tôi có thể thấu hiểu và cảm nhận được suy nghĩ của vợ mình còn anh thì không khiến tôi chạnh lòng.

Mọi thứ khiến tôi cảm thấy hai chúng tôi bây giờ sống cùng nhau chỉ còn một tình yêu lớn lao là thiên thần kia mà thôi.

Nguồn Internet