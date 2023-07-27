Vì họ mới quen nhau được 6 tháng, chị A đã từ chối nhiều lần và nói: “Đó là số tiền lớn đối với em, nó khiến em thấy nặng lòng lắm”, nhưng bạn trai chị A (tên B) vẫn kiên quyết mua tặng.

Một bài đăng với tựa đề "Tôi có nên hỏi giá của món quà xa xỉ mà tôi nhận được sau khi chia tay" được đăng trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý của CĐM. Nhân vật chính của câu chuyện chị A, được bạn trai tặng một chiếc túi mini trị giá 20.000.000 đồng vào ngày sinh nhật.

Sau khi khi nhiều lần khuyên từ anh B, chị A đã nhận được một chiếc túi Gucci với giá thấp hơn con số ban đầu dự tính. Nếu tính toán tất cả bao gồm cả tiền đi hẹn hò thì hết 6 triệu đồng.

Anh B liên tục nói: "Anh không chắc liệu mình có nhận được món quà hơn 20.000.000 đồng từ em hay không. Em chỉ cần viết một lá thư vào ngày sinh nhật anh là được rồi" và đưa cho chị A chiếc túi xách.

Khoảng một tuần sau, chị A quyết định chia tay bạn trai trong lúc cãi nhau. Chị A nói lời tạm biệt và trả lại chiếc túi mà chị nhận được trong ngày sinh nhật.

Nhưng phản ứng của anh B lại khiến nhiều người bất ngờ. Người bạn trai đã yêu cầu lấy lại tiền mặt thay vì túi. Tuy nhiên, chiếc túi này đã được sử dụng nên việc ra cửa hàng đòi hoàn trả tiền là điều rất khó.

Chị A phản đối: “Em không hề kêu anh mua cho em, không lẽ em không được trả lại cho anh ngay cả khi em không muốn nhận ngay từ đầu sao?”, Nhưng anh bạn trai vẫn ngoan cố, anh B nói: “Nếu em còn lương tâm thì nên đưa tiền khi trả lại chiếc túi đã nhận và sử dụng khi mình chia tay mới là điều đúng đắn”.

Ảnh minh họa: Internet

Chị A không có tiền ngay lúc đó nên rơi vào trạng thái lo lắng tột độ. Chị A cần lời khuyên từ mọi người phải giải quyết thế nào: "Tôi là người mới bắt đầu và tôi đang tự lập, và tôi đang đổ một nửa số tiền lương của mình vào tài khoản tiết kiệm, nhưng tôi không muốn phá vỡ tài khoản tiết kiệm của tôi để trả lại số tiền đó."

Như vậy, những món quà đắt tiền được trao tặng trong giai đoạn hẹn hò có thể trở thành vấn đề nan giải khi chia tay. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không cần thiết phải trả lại vì nó không phải là 'quà tặng' về mặt pháp lý.