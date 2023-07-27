Sau khi chia tay và nhận lại túi xách hàng hiệu từ bạn gái, chàng trai gây sốc khi yêu một cầu việc 'khó hơn lên trời'

Tâm sự Eva 27/07/2023 07:52

Câu chuyện dở khóc dở cười của chàng trai thu hút nhiều ý kiến trái chiều của dân mạng.

Một bài đăng với tựa đề "Tôi có nên hỏi giá của món quà xa xỉ mà tôi nhận được sau khi chia tay" được đăng trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý của CĐM. Nhân vật chính của câu chuyện chị A, được bạn trai tặng một chiếc túi mini trị giá 20.000.000 đồng vào ngày sinh nhật.

Vì họ mới quen nhau được 6 tháng, chị A đã từ chối nhiều lần và nói: “Đó là số tiền lớn đối với em, nó khiến em thấy nặng lòng lắm”, nhưng bạn trai chị A (tên B) vẫn kiên quyết mua tặng.

Anh B liên tục nói: "Anh không chắc liệu mình có nhận được món quà hơn 20.000.000 đồng từ em hay không. Em chỉ cần viết một lá thư vào ngày sinh nhật anh là được rồi" và đưa cho chị A chiếc túi xách.

Sau khi chia tay và nhận lại túi xách hàng hiệu từ bạn gái, chàng trai gây sốc khi yêu một cầu việc 'khó hơn lên trời' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi khi nhiều lần khuyên từ anh B, chị A đã nhận được một chiếc túi Gucci với giá thấp hơn con số ban đầu dự tính. Nếu tính toán tất cả bao gồm cả tiền đi hẹn hò thì hết 6 triệu đồng.

Khoảng một tuần sau, chị A quyết định chia tay bạn trai trong lúc cãi nhau. Chị A nói lời tạm biệt và trả lại chiếc túi mà chị nhận được trong ngày sinh nhật.

Nhưng phản ứng của anh B lại khiến nhiều người bất ngờ. Người bạn trai đã yêu cầu lấy lại tiền mặt thay vì túi. Tuy nhiên, chiếc túi này đã được sử dụng nên việc ra cửa hàng đòi hoàn trả tiền là điều rất khó. 

Chị A phản đối: “Em không hề kêu anh mua cho em, không lẽ em không được trả lại cho anh ngay cả khi em không muốn nhận ngay từ đầu sao?”, Nhưng anh bạn trai vẫn ngoan cố, anh B nói: “Nếu em còn lương tâm thì nên đưa tiền khi trả lại chiếc túi đã nhận và sử dụng khi mình chia tay mới là điều đúng đắn”.

Sau khi chia tay và nhận lại túi xách hàng hiệu từ bạn gái, chàng trai gây sốc khi yêu một cầu việc 'khó hơn lên trời' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chị A không có tiền ngay lúc đó nên rơi vào trạng thái lo lắng tột độ. Chị A cần lời khuyên từ mọi người phải giải quyết thế nào: "Tôi là người mới bắt đầu và tôi đang tự lập, và tôi đang đổ một nửa số tiền lương của mình vào tài khoản tiết kiệm, nhưng tôi không muốn phá vỡ tài khoản tiết kiệm của tôi để trả lại số tiền đó."

Như vậy, những món quà đắt tiền được trao tặng trong giai đoạn hẹn hò có thể trở thành vấn đề nan giải khi chia tay. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không cần thiết phải trả lại vì nó không phải là 'quà tặng' về mặt pháp lý.

Vô tình bắt gặp mẹ chồng tại cửa khách sạn với "người lạ", con dâu buông lời đề nghị sốc khiến bà tái mặt

Vô tình bắt gặp mẹ chồng tại cửa khách sạn với "người lạ", con dâu buông lời đề nghị sốc khiến bà tái mặt

Tôi quá bất ngờ nhưng cũng vội kéo con dâu sang một bên, móc ngay 50 triệu đưa ra. Tôi còn nói bao giờ về thì sang phòng tôi để nói chuyện.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự gia đình

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lời thông báo bất ngờ lúc nửa đêm khiến tôi dứt áo ra đi trong đêm tối

Lời thông báo bất ngờ lúc nửa đêm khiến tôi dứt áo ra đi trong đêm tối

Sự đổi thay của người yêu 5 năm sau cuộc trò chuyện với gia đình

Sự đổi thay của người yêu 5 năm sau cuộc trò chuyện với gia đình

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ