Quá yêu vợ nhưng cô ấy lại ngoại tình, chàng trai ‘mắt nhắm mắt mở’ mặc kệ vợ đi hẹn hò với nhân tình vẫn nhất quyết không ly hôn

Tâm sự Eva 18/11/2022 19:33

Người chồng hết mực yêu thương người vợ nhỏ mình 10 tuổi muốn níu kéo nhưng cuối cùng không thành.

Tận mắt thấy vợ ngoại tình, người chồng vẫn cố gắng ngăn cản việc ly hôn

Quá yêu vợ nhưng cô ấy lại ngoại tình, chàng trai ‘mắt nhắm mắt mở’ mặc kệ vợ đi hẹn hò với nhân tình vẫn nhất quyết không ly hôn - Ảnh 1

Ảnh minh họa: Internet

Người chồng yêu vợ của mình rất nhiều và muốn giữ cô ấy. Nhưng trái tim cô sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Mới đây, trên các trang mạng xã hội đã lan truyền một bài viết với tiêu đề buồn "Vợ tôi đã ngoại tình được 10 tháng rồi" khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Chỉ đọc bài viết nhưng mọi người đều cảm nhận được nguyên vẹn cảm xúc của một người đàn ông lặng lẽ nói về chuyện vợ ngoại tình. Cư dân mạng thể hiện sự an ủi và ủng hộ anh.

Quá yêu vợ nhưng cô ấy lại ngoại tình, chàng trai ‘mắt nhắm mắt mở’ mặc kệ vợ đi hẹn hò với nhân tình vẫn nhất quyết không ly hôn - Ảnh 2

Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể là trên trang web “Naver cafe” bài đăng với tiêu đề 'Vợ tôi đã ngoại tình được 10 tháng rồi, tôi đang sắp xếp lại mọi thứ' đã được đăng tải.

Theo lời tác giả A thì anh năm nay 39 tuổi, anh đã lấy một người vợ ở độ tuổi 20 tuổi.

Anh A cố cắn răng chịu đựng mấy tháng trời, vì anh cho rằng việc ngoại tình của vợ lúc đầu chỉ là niềm vui nhất thời.

Quá yêu vợ nhưng cô ấy lại ngoại tình, chàng trai ‘mắt nhắm mắt mở’ mặc kệ vợ đi hẹn hò với nhân tình vẫn nhất quyết không ly hôn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ khi vợ tôi ngoại tình, tôi đã quen với việc kiểm soát cảm xúc trên xe trước khi bước vào nhà, anh A lo lắng đến mức hình thành thói quen cắn móng tay và lẩm bẩm một mình, nhưng anh vẫn không thể nào từ bỏ được vợ mình.

Anh A chia sẻ "Việc kiểm soát tâm trí của mình mỗi ngày còn khó khăn hơn chơi cổ phiếu và xu. Tôi đang đẩy bản thân đến giới hạn. Bây giờ tôi thậm chí còn sợ về nhà. Tôi sợ rằng vợ tôi sẽ đòi ly hôn."

Để ngăn chặn việc ly hôn, anh A thú nhận rằng mình đang tìm kiếm danh sách các nhà hàng để đi với vợ và mỗi tháng mua hoa về nhà để dỗ dành vợ.

Đáng buồn thay, những nỗ lực trong tuyệt vọng của anh A đã không mang lại kết quả tốt

Trong một bài đăng mới sau đó khoảng một tháng, anh A chia sẻ "Chúng tôi đã đi du lịch và nói chuyện rõ ràng với nhau từ nửa đêm đến tận rạng sáng. Cuối cùng, vợ tôi quyết định chấm dứt mối quan hệ với tôi."

Anh A kể rằng: “Vợ tôi nói rằng cô ấy rất hối hận vì đã cưới tôi một cách bồng bột. Cô ấy không có ý định bắt đầu lại với tôi và xin lỗi tôi vì đã muộn như vậy mới nói những lời này”.

Quá yêu vợ nhưng cô ấy lại ngoại tình, chàng trai ‘mắt nhắm mắt mở’ mặc kệ vợ đi hẹn hò với nhân tình vẫn nhất quyết không ly hôn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

‘Ai yêu nhiều hơn, người đấy thua’ câu này luôn đúng trong mọi hoàn cảnh. Trong câu chuyện này người chồng si tình không hề có ý định đâm đơn kiện dù biết vợ ngoại tình.

Anh A bộc bạch: "Tôi không có ý định kiện tụng gì cả. Tôi sẽ cứ sống như vậy thôi. Chuyện cũng đã xảy ra như vậy rồi, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi".

Quá yêu vợ nhưng cô ấy lại ngoại tình, chàng trai ‘mắt nhắm mắt mở’ mặc kệ vợ đi hẹn hò với nhân tình vẫn nhất quyết không ly hôn - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Những người đọc xong câu chuyện đã an ủi anh A: “Chỉ có người chồng là bị tổn thương, thật không công bằng", "Tuổi tác của hai người chênh lệch khá nhiều" và "Trên đời này có nhiều người xấu lắm".

Theo Insight

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