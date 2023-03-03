Nữ giám đốc ngoại tình hóa điên vì chiêu trò trả thù tàn nhẫn của chồng "hiền như cục đất"

Tâm sự Eva 03/03/2023 04:26

Chị không ngờ chồng mình lại làm ra những điều này...

Đàn bà ngoại tình như chị không mong được tha thứ. Nhưng chị chưa bao giờ nghĩ sẽ bị đối xử tàn nhẫn như vậy khi bị chồng phát hiện vợ ngoại tình. Cứ tưởng anh là người hiền lành nhưng nào ngờ lại làm ra những điều này khiến chị uất ức cả đời.

Nữ giám đốc ngoại tình hóa điên vì chiêu trò trả thù tàn nhẫn của chồng 'hiền như cục đất' - Ảnh 1
Đàn bà ngoại tình muôn đời cũng không được tha thứ - Ảnh minh họa: Internet

Chị là người phụ nữ giỏi giang. Từ nhỏ gia đình đã khó khăn nên chị luôn phấn đấu vươn lên với mong muốn có thể cho cha mẹ cuộc sống đủ đầy. Cuối cùng, công sức học hành của chị cũng được đền đáp xứng đáng.

Chị tốt nghiệp loại giỏi ở một trường đại học danh tiếng, rồi được mời về làm ở một công ty liên kết với nước ngoài. Nhờ bản lĩnh, chị được thăng chức giám đốc chỉ sau 3 năm làm việc. Có thể nói chị được rất nhiều người tôn trọng, kính nể.

Vào năm ngoái chị gặp anh, người đàn ông thật thà, chất phác trong bữa tiệc họp lớp. Khi đó chị uống say và được anh đưa về tận nhà. Sau đó cả hai liên lạc qua lại rồi chính thức hẹn hò, không lâu sau thì cưới. Chị yêu anh vì cái tính hiền lành, chân chất. Anh không kiếm tiền giỏi bằng chị, công việc cũng nhàn hơn nên ngoài việc ở công ty, anh còn coi sóc việc nhà.

Chị là người phụ nữ giỏi giang, bên ngoài tiếp xúc với nhiều người đàn ông bản lĩnh. Còn chồng chị thì cứ giậm chân tại chỗ, không thăng tiến. Vả lại mọi việc quan trọng đều do chị quyết định, chứ anh ít đưa ra ý kiến. Cũng vì vậy mà chị dần chán nản.

Nữ giám đốc ngoại tình hóa điên vì chiêu trò trả thù tàn nhẫn của chồng 'hiền như cục đất' - Ảnh 2
Chị không ngờ chồng mình lại làm ra những điều này - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều lần mệt mỏi với công việc, chị muốn có một người để dựa vào, để đỡ đần, nhưng anh lại không giúp được gì. Mỗi lần chị tâm sự, anh chỉ ậm ừ. Và rồi chị gặp Thành, đối tác của công ty. Thành là người đàn ông ấm áp, giỏi giang lại hiểu chuyện. Ở bên Thành, chị có cảm giác được che chở, bảo vệ. Thế là chị bắt đầu ngoại tình.

Một lần, chồng vô tình đọc được những dòng tin nhân tình nhắn cho vợ. Anh im lặng, không nói gì. Anh chỉ âm thầm theo dõi, chụp hình cả hai rồi gửi đến công ty, gửi về nhà cho cha mẹ, anh em của chị. 

Từ đó ai cũng biết chị ngoại tình, danh dự của chị bị tổn thương nặng nề. Chị không dám đến công ty vì sợ ánh mắt dị nghị của mọi người. Không dám về thăm gia đình vì sợ cha mẹ khóc lóc, trách mắng. Chị dần thu mình lại, sống khép kín hơn.

Không dừng lại ở đó, anh còn làm điều tàn nhẫn này. Mỗi lần vợ chồng quan hệ, đến cao trào thì anh lại bỏ ngang. Hành động này dần dần khiến chị bị lãnh cảm, rồi dẫn đến trầm cảm nặng. Chị không kiểm soát được hành động mà đập phá đồ đạc trong nhà, tự làm mình bị thương. Bác sĩ chẩn đoán chị bị tâm thần. Đây là cách chồng trả thù vợ ngoại tình mà chị không bao giờ ngờ tới. 

Bị bắt quả tang ngoại tình, chồng vẫn vênh váo và hành động của vợ khiến ai cũng nể và hả hê

Bị bắt quả tang ngoại tình, chồng vẫn vênh váo và hành động của vợ khiến ai cũng nể và hả hê

Cách đánh ghen này của chị khiến anh tởn tới già, ả nhân tình xấu hổ...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 2 giờ 42 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 52 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau vỏ bọc hạnh phúc được chồng chiều chuộng suốt 3 năm qua

Sự thật đằng sau vỏ bọc hạnh phúc được chồng chiều chuộng suốt 3 năm qua

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý