Nồng nàn hạnh phúc với nhân tình được 3 năm, vừa quyết định bỏ vợ thì cô nàng lập tức "trở mặt" với lý do lạ khiến tôi tột độ đau đớn

Tâm sự Eva 06/12/2023 21:00

Người tình của tôi là một phụ nữ đẹp, khá sắc sảo thông minh. Nhưng vì cô ấy sắc sảo thông minh như vậy nên cô ấy thường chê chồng là người quá hiền lành.

Tất cả những gì tôi nhận được từ bồ khi lòng đang tràn ngập hy vọng về một khởi đầu mới, một cuộc sống mới là chỉ là: "Mình dừng lại đi, em muốn bắt đầu lại với... chồng".

Tôi đã cố gắng đến như thế, chấp nhận từ bỏ tất cả vì cô ấy, nhưng giờ cô ấy một chân đạp tôi xuống vực luôn, tôi không biết còn bấu víu vào đâu được.

Người tình của tôi là một phụ nữ đẹp, khá sắc sảo thông minh. Nhưng vì cô ấy sắc sảo thông minh như vậy nên cô ấy thường chê chồng là người quá hiền lành.

Nồng nàn hạnh phúc với nhân tình được 3 năm, vừa quyết định bỏ vợ thì cô nàng lập tức 'trở mặt' với lý do lạ khiến tôi tột độ đau đớn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh ta không phải không kiếm ra tiền, nhưng lại không thể dùng tiền vào việc gì cả vì không có thời gian. Cô ấy mua được cả căn nhà bên ngoài, phần lớn dùng tiền của chồng mà anh ta còn không biết.

Trong khi tôi với cuộc hôn nhân của mình thì, vợ tôi gần 40 tuổi rồi, chúng tôi kết hôn vì cô ấy dính bầu lúc vừa học xong trung học. Nhà cô ấy đến bắt vạ, yêu cầu tôi cưới.

Cưới rồi chúng tôi cãi nhau như chó với mèo, hiếm khi nói chuyện tình cảm với nhau như những cặp vợ chồng nhà khác.

Tôi làm đại lý tiêu thụ rượu vang, nhờ quan hệ rộng, bạn bè nhiều nên công việc của tôi khá trôi chảy. Nhà phân phối của tôi là một phụ nữ hơn tôi 2 tuổi. Hôm ấy sau khi mở tiệc ăn mừng chiến thắng bán hàng đợt 1 thì chúng tôi hơi say, đi chung taxi về.

Nồng nàn hạnh phúc với nhân tình được 3 năm, vừa quyết định bỏ vợ thì cô nàng lập tức 'trở mặt' với lý do lạ khiến tôi tột độ đau đớn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trên đường có một khúc xe quẹo gấp làm cô ấy ngã chúi sang lòng tôi. Cả hai đều có cảm xúc lạ khi ấy. Tới nhà, cô ấy mời tôi vào uống gì đó cho tỉnh rượu, nên tôi đã vào. Vào đến bên trong tôi mới biết là chồng cô ấy đang đi công tác không có nhà. Chúng tôi hôn nhau rồi kết cục là tôi ở trên giường ngủ trong phòng cô ấy.

Chúng tôi đã trở thành tình nhân như vậy. Những ngày sau đó chúng tôi gặp nhau bất cứ khi nào có thể để làm "chuyện ấy". Người tình nói với tôi cô ấy đã mua một căn nhà, chúng tôi sẽ tới đó chung sống với nhau. Tôi về nói với vợ là tôi sẽ ly hôn, vợ tức giận vì tôi đã ngoại tình hơn là vì tôi nói tôi sẽ ra khỏi nhà.

Thế mà giờ đây, bồ bảo tôi rằng chồng cô ấy đã phát hiện chuyện cô ấy có nhân tình. Không biết họ nói gì, thỏa thuận gì nhưng cuối cùng người cô ấy chọn lại là chồng chứ không phải tôi.

Cô ấy nói muốn làm lại với chồng, vậy còn tôi phải làm sao bây giờ? Tôi sẽ làm lại với ai đây khi vừa dứt tình như thế với vợ?

Nếu cảm thấy "chuyện ấy" của mình đang xuống dốc, nguyên nhân có thể là do... sai thời điểm

Nếu cảm thấy "chuyện ấy" của mình đang xuống dốc, nguyên nhân có thể là do... sai thời điểm

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng có một lý do khác khiến quan hệ tình dục vào ban đêm hoặc ngay trước khi ngủ không mang lại kết quả thỏa mãn.

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