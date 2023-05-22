Những tưởng chồng khi 'yêu' chồng sẽ thích chuyện này, nào ngờ phụ nữ vô tình 'mỡ dâng miệng mèo' cho kẻ thứ ba

Tâm sự Eva 22/05/2023 18:27

Đàn ông đâu phải là những người không biết suy nghĩ. Họ có ham muốn nhưng cũng thích được yêu thương, dỗ dành, muốn cả hai vợ chồng “vờn” nhau, va chạm thể xác hay rúc vào vai nói những lời thì thầm.

Trong hôn nhân, nhất là trong chuyện ấy phụ nữ đừng mù mờ mà lấy hai tay ‘dâng’ chồng mình cho người phụ nữ khác.

"Chuyện ấy" càng lâu thì càng tốt

Nhiều người phụ nữ nhìn vào thời gian "làm tình" của chồng để đánh giá khả năng tình dục của anh ấy. Tuy nhiên, đàn ông chỉ nhìn vào việc họ có khả năng khiến vợ “lên đỉnh” và cảm thấy thỏa mãn trong chuyện giường chiếu hay không mà thôi. Nếu như “làm” trong vòng 10 phút mà chất lượng, khiến vợ thỏa mãn thì họ đã cảm thấy bản thân mình tốt rồi.

Bởi vậy, đừng bao giờ bạn chép miệng hay nói với chồng rằng: “Anh hơi nhanh nhỉ!” hoặc câu gì đó tương tự. Nếu không phải bản thân yếu sinh lý hoặc mắc chứng xuất tinh sớm thì đàn ông nào cũng thấy hoang mang cực độ trong trường hợp đó thôi.

Những tưởng chồng khi 'yêu' chồng sẽ thích chuyện này, nào ngờ phụ nữ vô tình 'mỡ dâng miệng mèo' cho kẻ thứ ba - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tình dục đối với đàn ông chỉ là 2 bộ phận hợp nhất

Đàn ông đâu phải là những người không biết suy nghĩ. Họ có ham muốn nhưng cũng thích được yêu thương, dỗ dành, muốn cả hai vợ chồng “vờn” nhau, va chạm thể xác hay rúc vào vai nói những lời thì thầm.

Bởi thế, phụ nữ đừng bao giờ nghĩ rằng đàn ông chỉ mong mỏi giây phút cả hai hòa vào nhau như thế. Hãy cùng nhau tận hưởng tình dục bằng những màn dạo đầu, câu nói âu yếm nhau đi đã.

 

Những tưởng chồng khi 'yêu' chồng sẽ thích chuyện này, nào ngờ phụ nữ vô tình 'mỡ dâng miệng mèo' cho kẻ thứ ba - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nào cũng thích trinh nữ

Không phủ nhận rằng đàn ông thích gái còn trinh, vì điều đó chứng tỏ anh ta là người tình đầu tiên, là người được hưởng tất cả sự yêu thương của cô gái dành cho mình

Tuy nhiên, trong tình dục thì nhiều đàn ông không thích phụ nữ còn trinh đâu. Trinh nữ sẽ không có kinh nghiệm giường chiếu và khiến họ mệt mỏi khi phải chỉ dẫn từ từ. Nhiều đàn ông thích phụ nữ trưởng thành, từng trải và lắm kỹ năng. Chẳng phải trinh nữ nào cũng khiến đàn ông thích thú đâu.

Chuyện tình dục trong quan hệ vợ chồng là cực kỳ cần thiết. Chẳng có cặp đôi nào duy trì được hạnh phúc gia đình lâu dài mà thiếu đi thứ gia vị cần thiết đó hết. Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa thì các chị cũng nên bổ sung thêm kiến thức về chuyện tình dục, nhu cầu của đàn ông và làm rõ những lầm tưởng để "chuyện giường chiếu" trở nên hòa hợp hơn nhé.

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