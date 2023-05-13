Những dấu hiệu chứng tỏ chị em rất giỏi 'CHUYỆN ẤY', đàn ông chỉ cần tinh ý một chút là biết được ngay!

Tâm sự Eva 13/05/2023 12:29

Cánh mày râu muốn tìm được 'nửa kia' của đời, mình, 'hợp cạ' trong chuyện 'giường chiếu' thì đừng nên bỏ qua 8 dấu hiệu nhận biết dưới đây.

1. Nàng có bước đi gợi cảm

Điều đó thể hiện nàng là người tự tin. “Sự tự tin rất quyến rũ, và nếu một cô gái tự tin trong nhiều lĩnh vực khác thì nhiều khả năng cô ấy cũng sẽ rất tự tin trong phòng ngủ” – nhà tình dục học Jessica O’Reilly, tác giả của cuốn Hot sex tips, Trick and licks, bật mí.

Chính bạn cũng có thể giúp cô ấy tăng thêm tự tin bằng những lời khen ngợi khiến cô ấy thoải mái và khuyến khích cô ấy trở thành một người tình nhiệt huyết, quyết đoán.

2. Nàng thích cocktails

Hãy để ý xem khi hẹn hò với bạn, nàng gọi một ly vang đỏ Pilot Noir hay một ly Cocktail Martini. Một nghiên cứu gần đây từ Mindset Media cho thấy những người uống rượu có xu hướng không thích mạo hiểm và ít có khả năng chấp nhận rủi ro; trong khi đó những người uống cocktail rất có trách nhiệm và độc lập.

Và một kết luận không quá kinh ngạc khác: những người uống tequila thường rất phóng khoáng, hòa đồng, dễ chịu. Họ có nhiều khả năng mang đến một đời sống tình dục chất lượng cho các quý ông.

3. Nếm rồi giữ đồ ăn lâu trong miệng

Đàn ông không mấy khi để ý nên rất ít có cơ hội được nhìn thấy cách một người phụ nữ ăn kem hoặc một số loại thực phẩm khác.

Nhưng hãy thử để ý một lần, nếu nàng đi ăn kem với đàn ông, nàng cắn một miếng và giữ lại trong miệng lâu nhất có thể thì đây đích thị là một người rất có hứng thú và giỏi làm “chuyện ấy” lắm.

Những người thích kem có vị cà phê thường quyến rũ, lãng mạn, gợi cảm trong khi các cô thích vani lại là những người ưa sự nhẹ nhàng, thuần khiết.

Những dấu hiệu chứng tỏ chị em rất giỏi 'CHUYỆN ẤY', đàn ông chỉ cần tinh ý một chút là biết được ngay! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

4. Thẳng thắn nói về sex

Nàng này thường xuyên đề cập không ngại ngần đến những cuốn sách tham khảo làm thế nào để tốt nhất khi ở trên giường.

Nghe thì có vẻ như cô ấy thuộc chủ nghĩa tự nhiên nhưng bù lại, đàn ông sẽ chẳng phải ngại ngần gì khi đến thời điểm chín muồi mà đề nghị “chuyện ấy” với nàng cả.

Những dấu hiệu chứng tỏ chị em rất giỏi 'CHUYỆN ẤY', đàn ông chỉ cần tinh ý một chút là biết được ngay! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

5. Nàng biết giải phóng cơ thể

Không hề bất ngờ khi các vận động viên thường rất giỏi “chuyện ấy”. Thể thao không chỉ mang lại sự quyết liệt, tăng cường thể lực, mà chúng ta còn học được cách nâng cao biểu cảm của cơ thể. Sức chịu đựng tốt hơn về thể chất, sự linh hoạt và khỏe mạnh sẽ rất có ích trong phòng ngủ, giúp nàng có thể sáng tạo và thực hiện nhiều tư thế “yêu” tốt hơn.

6. Hôn rất cuồng nhiệt

Hãy chú ý đến nụ hôn của nàng. Nó là dấu hiệu cho bạn thấy nàng có giỏi "yêu" hay không.

Tuy nhiên, không nên đánh giá khi đó là nụ hôn đầu của nàng. Bởi lần đầu bao giờ phụ nữ cũng lo lắng và hồi hộp nên không tự nhiên.

Khi nàng thoải mái hơn, nàng sẽ cho bạn thấy mức độ ham muốn của mình. Và nếu như chàng cũng là người biết cách khơi gợi thì hai người sẽ có được cuộc yêu hoàn hảo rất dễ dàng.

Những dấu hiệu chứng tỏ chị em rất giỏi 'CHUYỆN ẤY', đàn ông chỉ cần tinh ý một chút là biết được ngay! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

7. Hương vị kem nàng yêu thích

Liệu có mối liên hệ nào giữa món tủ với khả năng sex của nàng? Alan Hirsch, bác sỹ, nhà thần kinh học và giám đốc của Trung tâm nghiên cứu điều trị khứu giác và vị giác ở Chicago, đã tiến hành nghiên cứu 720 người độ tuổi từ 24 đến 59, để tìm hiểu về việc hương vị kem họ yêu thích có ảnh hưởng như thế nào đến tính cách của họ.

8. Nàng có năng khiếu với “miệng”

Hãy chú ý đến cách người con gái hôn bạn, nó có thể hé lộ một vài gợi ý về phong cách làm tình của nàng, vì nó sẽ liên quan đến các “hoạt động bằng miệng” khác.

Nếu cô ấy có thể khiến bạn hưng phấn chỉ bằng việc hôn, bạn có quyền chờ đợi sự kích thích ở những khu vực nhạy cảm khác đến từ môi và lưỡi nàng. Nhưng cũng đừng băn khoăn nếu nụ hôn đầu tiên không hoàn hảo. Đôi khi sự căng thẳng sẽ khiến nàng bị gò bó, và nàng sẽ bộc lộ nhiều hơn khi đã cảm thấy thoải mái bên cạnh bạn.

Còn nếu nàng có một nụ hôn nhẹ nhàng thì cũng chưa hẳn nàng là người bẽn lẽn trong phòng ngủ đâu nhé. Có thể hôm nay cô ấy là một “người phục tùng” dễ bảo, nhưng đến hôm sau nàng sẽ thay đổi vị trí và trở thành người áp đảo trong cuộc ái ân của hai người.

Những dấu hiệu chứng tỏ chị em rất giỏi 'CHUYỆN ẤY', đàn ông chỉ cần tinh ý một chút là biết được ngay! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
3 tuyệt chiêu 'hư hỏng' ít phụ nữ nào dám đưa vào 'cuộc yêu' vì MẮC CỠ, thế nhưng đàn ông lại 'mê đắm' và 'thèm khát', các chị mà 'ra tay' chắc các anh 'đổ đứ đừ'!

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Chị em đừng ngần ngại mà hãy thêm 3 tuyệt chiêu này vào lúc 'ân ái', một chút 'gia vị' khiến 'cuộc yêu' dễ dàng 'thăng hoa' hơn, các anh 'chẳng dứt' ra được ý!

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