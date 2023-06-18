Ngoài ‘chuyện ấy’, đàn ông cực kỳ thích làm điều này, đàn bà khôn đừng khiến chồng... tụt hứng

Tâm sự Eva 18/06/2023 02:38

Đàn ông yêu thật lòng sẽ làm những điều này cho người mình yêu...

Đụng chạm nơi "riêng tư" của vợ 

Người đàn ông thương vợ thường thích đụng chạm những nơi riêng tư trên cơ thể vợ. Họ thích những hành động thân mật khi ở bên cạnh vợ. Cánh mày râu thích đụng chạm đến những bộ phận như eo, mông, ngực...

Những chỗ nhạy cảm này của phụ nữ luôn khiến đàn ông say mê và rất muốn chạm vào khi cả hai ở gần nhau. Họ cho rằng điều này làm tăng tình cảm, tạo không khí lãng mạn. Thế nên phụ nữ đừng từ chối để tình cảm vợ chồng được gắn bó hơn.

Ngoài ‘chuyện ấy’, đàn ông cực kỳ thích làm điều này, đàn bà khôn đừng khiến chồng... tụt hứng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ôm hôn vợ

Người đàn ông tử tế, yêu thương thật lòng thật dạ luôn muốn ôm hôn vợ khi ở cạnh. Họ thích làm điều này để thể hiện tình cảm của mình. Đây là cách giúp họ có thêm năng lượng sau những giờ làm việc mệt mỏi. Thế nên đàn bà khôn ngoan đừng đẩy chồng ra mỗi khi anh ấy đến gần. Bạn hãy hưởng ứng bằng một nụ cười hoặc chủ động ôm ngược lại anh ấy.

Trong hôn nhân đôi khi những hành động nhỏ nhặt cũng sẽ giúp tình cảm vợ chồng ngày càng thăng hoa hơn. Vợ chồng sẽ thấu hiểu nhau hơn thông qua những điều nhỏ nhất. Vì vậy đừng ngại khi chồng dành cho mình những hành động này. Cũng đừng đẩy anh ấy ra chỉ vì mệt mỏi, khó chịu trong người.

Ngoài ‘chuyện ấy’, đàn ông cực kỳ thích làm điều này, đàn bà khôn đừng khiến chồng... tụt hứng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thích trêu ghẹo vợ

Đàn ông thương vợ thường thích trêu chọc vợ mọi lúc mọi nơi. Họ thích nhìn gương mặt khó chịu khi vợ giận dỗi, thích ngắm vợ trong bộ dạng dễ thương này. Thế nên đàn bà đừng cáu gắt khi chồng trêu đùa, cũng đừng dùng lời lẽ khó nghe để bày tỏ sự khó chịu của mình. Vì những lời nói đó sẽ khiến chồng cảm thấy vô cùng chán nản và không bao giờ muốn gần gũi vợ thêm nữa.

Nấu ăn cùng vợ

Khi rảnh rỗi, đàn ông thường thích nấu nướng với vợ. Họ thích cảm giác được cùng vợ đứng trong bếp nấu những món ăn ngon rồi cùng nhau thưởng thức. Điều này giúp tình cảm của vợ chồng ngày càng gắn bó hơn. Vả lại đây cũng là việc giúp chồng ngày càng hiểu nỗi vất vả của vợ.

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Từ khóa:   chuyện ấy chuyện phòng the chuyện vợ chồng

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