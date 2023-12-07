Nghi ngờ osin ăn cắp tiền liền lắp camera bắt quả tang, nào ngờ thấy một kẻ trộm cao cấp hơn khiến tôi choáng váng, tay chân run rẩy

Tâm sự Eva 07/12/2023 13:34

Sau khi bố trí cẩn thận, tôi giả vờ ra ngoài. Cùng lúc đó, bác giúp việc cũng xách giỏ đi chợ.

Từ khi tôi sinh con thứ hai, tôi không còn đủ sức lau dọn, nấu nướng mỗi ngày. Tôi và chồng quyết định thuê người giúp việc. Bác giúp việc là người quen mà nhà chồng tôi giới thiệu. Tôi chẳng thể từ chối, nhưng quả thật cũng không hài lòng lắm.

Nghi ngờ osin ăn cắp tiền liền lắp camera bắt quả tang, nào ngờ thấy một kẻ trộm cao cấp hơn khiến tôi choáng váng, tay chân run rẩy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bác giúp việc này cứ lấy mối quan hệ quen biết với nhà chồng tôi nên chẳng mấy tôn trọng tôi. Bác không chỉ làm việc vụng về mà còn thích mách lẻo lại với bố mẹ chồng của tôi. Tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi phải trả tiền cho bác ấy mà còn phải chịu đựng thế này sao?

Đến một ngày, tôi phát hiện mình bị mất tiền, khoảng 900 ngàn. Tôi để tiền trong phòng ngủ thì chỉ có chồng và người giúp việc là tình nghi thôi. Nhưng chồng tôi thì cần gì lấy tiền của vợ mà chẳng nói lời nào như thế. Chỉ có người giúp việc làm mà thôi! Nghĩ thế, tôi quyết định lắp camera để bắt quả tang bác giúp việc trộm tiền của mình.

Lần này, tôi vẫn để bóp tiền ở phòng ngủ, tôi muốn dụ bác giúp việc giở trò trộm cắp lần nữa. Sau khi bố trí cẩn thận, tôi giả vờ ra ngoài. Cùng lúc đó, bác giúp việc cũng xách giỏ đi chợ. Khi vừa ra khỏi nhà thì tôi nghe chồng gọi hỏi đang đi đâu, tôi trả lời là đưa con đi ăn sáng rồi sẽ sang nhà ngoài. Chồng tôi ậm ừ rồi tắt máy.

Tôi đưa con đi ăn rồi gửi con bên nhà ngoại. Tôi âm thầm trở về nhưng dừng xe gần nhà nhưng chưa vào. Tôi mở điện thoại ra xem camera thì bất ngờ thấy một người phụ nữ bước vào phòng ngủ của mình. Sau đó tôi thấy chồng ôm lấy cô ta, cả hai ngã xuống giường. Tôi lạnh người nhìn họ quấn lấy nhau ngay trên giường ngủ của mình.

Nghi ngờ osin ăn cắp tiền liền lắp camera bắt quả tang, nào ngờ thấy một kẻ trộm cao cấp hơn khiến tôi choáng váng, tay chân run rẩy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đó là cô đồng nghiệp của chồng, tôi bị chồng phản bội mà không hề hay biết! Thường ngày, chồng tôi rất ít nhắc đến người phụ nữ này, thậm chí tin nhắn cũng không có. Nếu tôi không nghi ngờ người giúp việc mà lắp camera thì tôi không bao giờ phát hiện được chuyện tày trời này!

Nhìn thấy chồng quấn lấy nhân tình, tôi cắn răng không nhào vào nhà. Tôi hận chồng, muốn vạch trần anh ta và nhân tình. Nhưng tôi cũng sợ sẽ phải ly hôn chồng, tôi không muốn con của mình mất gia đình. Tôi phải làm sao đây?

Nghe tin chồng cũ trở về sau 9 năm, hôm nọ tìm đến anh, tôi bất ngờ khi nghe sự thật phản bội năm xưa

Nghe tin chồng cũ trở về sau 9 năm, hôm nọ tìm đến anh, tôi bất ngờ khi nghe sự thật phản bội năm xưa

Vừa bước vào nhà chồng cũ, tôi bàng hoàng khi thấy anh ấy ngồi trên xe lăn và đang tiếp khách. Thấy tôi, mọi người biết ý ra về, chỉ còn mỗi con gái tôi và bố mẹ chồng cũ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 2 giờ 50 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 0 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 0 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 16 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chồng quay về xin tha thứ sau khi bị nhân tình bỏ, người vợ thẳng thắn từ chối

Chồng quay về xin tha thứ sau khi bị nhân tình bỏ, người vợ thẳng thắn từ chối

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Bị chê con không giống bố, vợ quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng

Bị chê con không giống bố, vợ quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng

Đang trong mối quan hệ hạnh phúc, cô gái bất ngờ khi biết về quá khứ của bạn trai

Đang trong mối quan hệ hạnh phúc, cô gái bất ngờ khi biết về quá khứ của bạn trai