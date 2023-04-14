Ngày sinh đẻ, tôi phát hiện chồng đi 'tòm tem' với người khác, biết được danh tính người thứ 3, tôi uất hận không nói nên lời

Tâm sự Eva 14/04/2023 06:59

Tôi cùng chồng trải qua biết bao sóng gió, thiếu thốn, nợ nần vì công việc, thế nhưng lúc khá giả anh lại bỏ tôi, đi ngoại tình với người thứ ba.

Còn lại gì khi ở ngưỡng tuổi 30?

 

Sau 10 năm hôn nhân tôi tưởng chừng đã thấu hiểu người đầu ấp tay gối bên cạnh mình, tưởng chừng mọi việc nhỏ nhặt tôi có thể bỏ qua để cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt hơn cho con cái. Nhưng không, giờ tôi mới biết mình chẳng hiểu gì về chồng mình, giờ tôi sống với chồng như sống với người xa lạ, lúc này chẳng thể bỏ nhưng cũng chẳng thể tha thứ. Chồng tôi ngoại tình với người yêu cũ. 

 

Ngày sinh đẻ, tôi phát hiện chồng đi 'tòm tem' với người khác, biết được danh tính người thứ 3, tôi uất hận không nói nên lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ từ khi bắt đầu tôi đã sai. Chúng tôi cưới nhau khi tôi đang học dở vì tôi có bầu bé đầu, mặc cho mọi sự khuyên ngăn của mọi người. Nhiều năm trước việc có bầu trước cưới nó ghê gớm lắm. Tôi bị dè biểu, là trung tâm trong các câu chuyện. Nhưng tôi vẫn quyết tâm đến với chồng mình, đó chính là sai lầm lớn nhất mà tôi phải trả giá bằng cả thanh xuân và có thể là cả tuổi thơ của các con mình.

 

Tôi cùng chồng trải qua biết bao sóng gió, thiếu thốn, nợ nần vì công việc làm ăn không tốt, con thì bị bệnh hàng tháng cần phải số tiền lớn để chữa trị. Khi cuộc sống dần đi vào quỹ đạo, vợ chồng tôi cũng ít cãi vả hơn thì tôi có bầu bé thứ 3. Vì cae hai cũng có kế hoạch sinh thêm để sau này khi vợ chồng tôi già cả thì anh em nhìn ngó nhau. Cả 2 bên gia đình và vợ chồng tôi rất hào hứng, hạnh phúc vì quyết định này. Tôi cũng vui vẻ vì chồng mình cũng biết quan tâm đến gia đình, con cái. Nhưng rồi, mình đã nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy, nó có lẽ là bước ngoặt thay đổi cuộc đời mình.

 

Ngày sinh đẻ, tôi phát hiện chồng đi 'tòm tem' với người khác, biết được danh tính người thứ 3, tôi uất hận không nói nên lời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tôi đã đọc được tin nhắn của chồng và người yêu cũ của anh. Cô ấy đã ly hôn. Họ lên giường với nhau khi tôi sinh đẻ. Theo như chồng tôi nói thì cô ta tìm ra anh trước và chồng tôi sau đó cảm thấy có lỗi với tôi nên dừng lại. Họ vẫn liên lạc với nhau mấy năm nay, mặc dù cô ấy đã có người yêu và chuẩn bị cưới. Vẫn là những cuộc gọi, những cuộc hẹn hò lén lút khi tôi không có mặt. Bao năm qua tôi vẫn mảy may không biết gì. Vẫn một lòng một dạ tin tưởng chồng.

 

Khi biết chuyện, tôi đã chọn cách không làm lớn mọi chuyện. Tôi chỉ nói chuyện với cả 2 người xem ý như thế nào. Người phụ nữ kia nhận sai và sau đó chặn tôi. Tôi đã không chọn cách ra đi trong lúc này, nhưng tôi đã chọn không tha thứ, tôi chỉ chờ khi sinh con, con cứng cáp tôi sẽ ra đi. Về phía chồng, anh nhận lỗi và bảo đấy chỉ là bản năng của người đàn ông, xin tôi một cơ hội để sửa sai. Tôi cũng đã nhận thấy sự thay đổi từ chồng.

 

Ngày sinh đẻ, tôi phát hiện chồng đi 'tòm tem' với người khác, biết được danh tính người thứ 3, tôi uất hận không nói nên lời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhưng đâu phải lỗi lầm nào cũng có thể sửa, thời gian đâu có thể chữa lành. Lúc mới biết chuyện, tôi cũng bình thản lắm, vẫn còn muốn cãi nhau với chồng vẫn còn khóc lóc kể lể. Nhưng dần dần, cả 2 đều im lặng, sống với nhau như người vô hình. Chồng tôi vẫn quan tâm, cơm nước, nhà cửa. Nhưng giờ tôi lại làm tất cả, không muốn nhờ sự giúp đỡ của chồng tôi nữa. Tôi đã sẵn sàng cho một sự ra đi. Tôi khóc hằng đêm vì thương các con.

 

Họ dồn tôi đến mức đường cùng, 30 tuổi, tôi không sự nghiệp, không việc làm ổn định, k tiền bạc, chỉ có những đứa con là sinh mệnh. Sao con người ta có thể sống với nhau ác thế nhỉ. Không yêu thương nhau nữa, có thể nói với nhau để chấm dứt sớm hơn, để tôi còn tính cho tương lai của mình. Điều tôi hối hận lúc này là đã cho con đến thế giới này trong một hoàn cảnh không mấy may mắn. Chỉ thương những đứa trẻ vô tội. Sai lầm là của họ, sao tôi và con phải gánh chịu nhỉ.

 

Tôi đã rất cố gắng để bản thân không bị rơi vào trầm cảm. Rồi liệu tương lai của mẹ con tôi sẽ đi và đâu?

Nguồn Internet

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Từ khóa:   tâm sự Eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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