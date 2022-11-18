Mẹ chồng lặn lội đường xa đến thăm, con dâu thẳng tay đuổi mẹ chồng về vì lý do "lạ" và cái kết khiến nhiều người bất ngờ

Tâm sự Eva 18/11/2022 16:53

Câu chuyện về một người mẹ chồng vượt hàng trăm cây số mang đồ ăn lên cho con nhưng lại bị con dâu đuổi về trong tủi nhục.

Con dâu đuổi mẹ chồng về mặc kệ bà đem đồ ăn từ quê lên thăm

Có người thường lên sẵn kế hoạch mỗi ngày cho bản thân mình, và nó được chia thành 2 nhóm người:

Nhóm 1: Người rất coi trọng đến bản thân cho nên là nếu không thể thực hiện những gì đã lên, họ có thể cảm thấy cả ngày hôm đó trôi qua trong tiếc nuối. Vậy đối với những người như vậy, bạn có nghĩ là họ sẽ điều chỉnh lại kế hoạch của mình vì lời nói của người khác hay không? Hay bạn có nghĩ họ là người ích kỷ khi nhất quyết không chịu điều chỉnh lại kế hoạch của bản thân mặc kệ mọi chuyện hay không?

Nhóm 2: Là người mà khi kế hoạch của bản thân không được diễn ra suôn sẻ, nhưng vẫn sẵn sàng thay đổi nó vì lợi ích của những người tôn trọng, quan tâm họ.

Cụ thể là gần đây, câu chuyện về một cô con dâu, đã đuổi mẹ chồng về quê mặc kệ bà đã lặn lội đường xa đến đưa đồ ăn đã được đăng tải. Cô con dâu trong câu chuyện này chính là kiểu người ở nhóm 1, coi trọng kế hoạch của bản thân hơn tất cả mọi thứ.

Bài viết được đăng tải trên một trang cộng đồng mạng với nội dung "Vợ tôi cứ thế mà đuổi mẹ tôi về".

Người vợ: "Tự dưng mẹ lên thăm mà không thèm báo trước, bực hết cả mình"

Mẹ chồng lặn lội đường xa đến thăm, con dâu thẳng tay đuổi mẹ chồng về vì lý do 'lạ' và cái kết khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tác giả của bài viết là anh A, một người đàn ông đã có gia đình. Anh A đã kể lại chuyện đã xảy ra giữa vợ và mẹ anh cách đây không lâu và nhờ cư dân mạng tư vấn cách giải quyết.

Anh A nói: "Một hôm, tôi nhận được một cuộc gọi từ mẹ tôi, lấy làm lạ vì tôi và mẹ không thường liên lạc với nhau. Tôi đã hỏi mẹ là có chuyện gì không và bà ấy nói rằng bà ấy đã lên nhà tôi để đưa đồ ăn. Vì vậy, tưởng rằng mẹ đang ở nhà tôi, tôi đã hỏi thêm là mẹ có đang ở cùng vợ tôi không, mẹ đã im lặng một lúc và nói không có".

Mẹ chồng lặn lội đường xa đến thăm, con dâu thẳng tay đuổi mẹ chồng về vì lý do 'lạ' và cái kết khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh A kể thêm: "Mẹ tôi nói rằng bà ấy phải về trước vì có việc phải làm. Tuy nhiên, tôi cảm thấy có gì đó kỳ lạ vì mẹ tôi đã đi một quãng đường xa như thế chỉ lên đưa đồ ăn rồi về thôi ư? Nên tôi đã đi hỏi vợ, nhưng tôi không ngờ được tôi sẽ nhận được câu trả lời như vậy”

Người vợ nói với anh A: “Em bực mình vì mẹ chồng đến thăm”.

Người vợ: "Em đã lên sẵn tất cả kế hoạch của mình ... em không thích những chuyện tự dưng mà có"

Mẹ chồng lặn lội đường xa đến thăm, con dâu thẳng tay đuổi mẹ chồng về vì lý do 'lạ' và cái kết khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Anh A hỏi vợ lý do, thì người vợ giải thích rằng: “Không phải là do mẹ anh tự dưng đến đột xuất mà không thèm báo trước còn mang theo đồ ăn à? Em đã nói với mẹ rằng lỡ anh ra ngoài rồi hôm nay không về thì làm sao? Mẹ treo nó lên nắm cửa rồi về đi”.

Sau đó người vợ càu nhàu: "Em đã lên tất cả các kế hoạch của mình, nhưng đột nhiên mẹ anh lại tìm đến nên mới thành như vậy đấy chứ?"

Anh A cạn lời trước những gì vợ giải thích. Nhà tôi và mẹ cách rất xa nhau. Nên là, vì đường xa nên mẹ tôi không đến thường xuyên. Đã lâu rồi mới đi thăm con và mang đồ ăn lên, nhưng anh A còn chưa kịp gặp mẹ đã bị vợ đuổi về một cách phũ phàng. Anh A không thể hiểu được tại sao mình lại có một người vợ như vậy.

Người chồng: "Tôi rơi nước mắt khi nghĩ đến cảnh mẹ tôi…"

Mẹ chồng lặn lội đường xa đến thăm, con dâu thẳng tay đuổi mẹ chồng về vì lý do 'lạ' và cái kết khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Vợ tôi đã ném thùng đồ ăn của mẹ tôi lên bàn bàn và cằn nhằn với tôi rằng: “Nhiều như vậy thì chừng nào mới ăn hết, anh tự đi mà ăn một mình đi”.

Anh A kể thêm: “Nói thật, dù trường hợp này không phải là mẹ tôi đi chăng nữa, nếu bất cứ ai từ xa đến thăm bạn, mời người ta một tách trà cũng đâu có khó khăn đến vây. Chúng tôi chỉ là một cặp vợ chồng mới cưới, sau chuyện này, tôi cũng không biết tôi có nên cố gắng cho mối hôn nhân này hay không.”

Mẹ chồng lặn lội đường xa đến thăm, con dâu thẳng tay đuổi mẹ chồng về vì lý do 'lạ' và cái kết khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, anh ấy tâm sự và tìm kiếm lời khuyên: "Tôi cứ rơi nước mắt khi nghĩ đến cảnh mẹ tôi đã phải chật vật ngồi trên xe buýt một mình hàng tiếng đồng hồ từ quê lên đây thăm tôi. Tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục sống với người phụ nữ này không. Xin hãy cho tôi một lời khuyên.”

Cư dân mạng đã cùng nhau "nổi giận" sau khi nghe câu chuyện này.

Mẹ chồng lặn lội đường xa đến thăm, con dâu thẳng tay đuổi mẹ chồng về vì lý do 'lạ' và cái kết khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Cư dân mạng đã đưa ra những lời khuyên cho anh A: "Thường ngày thì mối quan hệ của tôi với mẹ chồng cũng không tốt đẹp gì cho lắm nhưng vợ anh chỉ mới cưới thôi mà đã cư xử tới như vậy rồi đó hả? Chuyện gì vậy trời?", "Bà ấy thậm chí không phải là mẹ của tôi, nhưng khi đọc xong câu chuyện cơn giận của tôi đột nhiên bùng lên. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ ly hôn", "Việc này không phải là lựa chọn giữa vợ hay mẹ. Đây rành rành là lỗi của người vợ. Ly hôn đi.”

Theo Insight

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Từ khóa:   Tâm sự Eva tâm sự chuyện gia đình chuyện mẹ chồng nàng dâu

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