Lòng tan nát khi biết mình mất thai nhi đã mong đợi nửa năm, không một lời an ủi, câu nói của chồng khiến tôi chính thức gục ngã

Tâm sự Eva 18/11/2022 22:23

Câu trả lời của người chồng khi biết vợ mình sảy thai đã gây nên làn sóng chỉ trích của dư luận.

Tưởng chừng mình đã có thai thành công sau nửa năm…

Lòng tan nát khi biết mình mất thai nhi đã mong đợi nửa năm, không một lời an ủi, câu nói của chồng khiến tôi chính thức gục ngã - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể là dạo gần đây, câu chuyện với tiêu đề ‘Người chồng chỉ một lòng muốn quan hệ tình dục sau khi biết vợ mình đã sẩy thai’ đã được đăng tải trên trang Blind của cộng đồng nhân viên văn phòng

Cô gái đã kết hôn A đang dành mỗi ngày để hy vọng sẽ có một đứa con giống chồng mình. Nửa năm sau ngày kết hôn, phước lành đã đến với họ. Cô A đã mang thai thành công sau nửa năm cố gắng. Cô rất vui khi nhìn thấy hai vạch rõ ràng trên que thử thai.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra trong êm đềm và hạnh phúc. Tuy nhiên, trong một lần khám sản phụ khoa cách đây vài ngày, cô A đã nhận được tin sốc. Cô A đã bị 'mang thai hoá học'.

Lòng tan nát khi biết mình mất thai nhi đã mong đợi nửa năm, không một lời an ủi, câu nói của chồng khiến tôi chính thức gục ngã - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hiện tượng mang thai hoá học (hay sảy thai sinh hóa) là tình trạng sảy thai sớm trước khi siêu âm thấy hình ảnh túi thai. Do bản thân thai nhi có bất thường hoặc do tử cung của người mẹ. Vì sảy thai sinh hóa rất sớm nên nhiều người không biết mình mang thai. Hoặc đã phát hiện triệu chứng mang thai nhưng chưa thể siêu âm thấy túi thai. Ở thời điểm này chưa có cách để tìm ra nguyên nhân gây sảy thai sinh hóa một cách chính xác.

Nó không phải là mang thai giả hoặc dương tính giả trên que thử thai, mà là sự mang thai xảy ra trước khi thai nhi có thể được phát hiện trên siêu âm. Mang thai hóa học thường do bất thường nhiễm sắc thể trong phôi thai gây ra.

Vì vậy khi que thử thai hiện lên 2 vạch chị A chỉ nghĩ rằng mình đã thụ thai thành công mà thôi. Và cuối cùng cô A được bác sĩ chẩn đoán “Vì cô đã ‘sảy thai sinh hoá rồi’ nên cô sẽ có kinh trở lại”.

Lòng tan nát khi biết mình mất thai nhi đã mong đợi nửa năm, không một lời an ủi, câu nói của chồng khiến tôi chính thức gục ngã - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cô A không thể che giấu được trái tim trống rỗng và rối bời của mình nên cô đã kể tất cả với chồng. Nhưng lời của người chồng như thể hoàn toàn không hiểu cho tâm trạng của cô A.

“Em bị sảy thai rồi, vậy chúng ta có thể quan hệ tình dục trước kỳ kinh của em được không?"

Trước những lời nói của chồng, cô A không thể nào kiềm chế được sự tức giận đang sục sôi trong lòng. Mặc kệ tình trạng sức khỏe của vợ kém, bị sảy mất đứa con đã trông đợi hơn nửa năm, người chồng chỉ chăm chăm quan tâm đến chuyện chăn gối.

Lòng tan nát khi biết mình mất thai nhi đã mong đợi nửa năm, không một lời an ủi, câu nói của chồng khiến tôi chính thức gục ngã - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại, cô A đang rơi vào trạng thái u uất đến mức bản thân không còn ham muốn tình dục chứ chưa nói đến chuyện quan hệ.

Cô A than thở rằng: "Chồng tôi cứ động chạm vào tôi khi ở trên giường và nói rằng muốn quan hệ, nhưng anh ta thậm chí còn không thể hiện sự đồng cảm với tôi trong chuyện này."

Lòng tan nát khi biết mình mất thai nhi đã mong đợi nửa năm, không một lời an ủi, câu nói của chồng khiến tôi chính thức gục ngã - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Cư dân mạng sau khi nghe câu chuyện đều không hiểu người chồng đang nghĩ gì, họ đã để lại các bình luận như: "Là một người chồng, anh không lo lắng cho sức khỏe của vợ mình sao?", "Anh còn thời gian nghĩ đến chuyện quan hệ trong thời gian này ư?", "Thật là chóng mặt với người chồng", "Rốt cuộc anh ta nghĩ cái gì trong đầu vậy? "Bây giờ vẫn chưa muộn đâu, bạn có muốn ly hôn không?".

Theo Insight

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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