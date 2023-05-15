Lần đầu ra mắt nhà trai, vừa thấy bố người yêu, gái xinh chạy mất dép, còn người yêu ngã ngữa khi biết uẩn khúc phía sau

Tâm sự Eva 15/05/2023 23:48

Dù chuyện này đã trôi qua nhưng em vẫn ám ảnh suốt một khoảng thời gian dài. Cho đến khi gặp người yêu hiện tại, em mới có cảm giác mình được yêu thêm lần nữa.

Em buồn quá các chị ạ. Dù đã xác định với người yêu nhưng có lẽ em và anh ấy sẽ không thể nào tiếp tục. Mặc dù lỗi hoàn toàn không xuất phát từ cả hai người.

Khi mới ra trường, em đã được làm thư ký cho một giám đốc. Ngày ấy kinh nghiệm sống của em chưa có nhiều. Vì thế, khi được quan tâm và chia sẻ, em đã có cảm tình với giám đốc. Dù khoảng cách tuổi tác giữa em và ông ta khá lớn, ông ta lại là người có gia đình.

Thời gian đầu, em đã hoàn toàn tin vào những lời ông ta nói và nghĩ một thời gian sau, người đàn ông ấy sẽ bỏ vợ con để cưới mình như những lời thề thốt. Ông ta cũng quan tâm lo lắng cho em, thậm chí còn muốn mua cho em một căn nhà và em đã từ chối. Thế nhưng quen nhau được hai tháng, ông ta đã lộ bộ mặt thật.

Lần đầu ra mắt nhà trai, vừa thấy bố người yêu, gái xinh chạy mất dép, còn người yêu ngã ngữa khi biết uẩn khúc phía sau - Ảnh 1
 

 

Đó là một đợt công ty em có tổ chức đi du lịch. Đêm ấy, khi em đang ngủ thì ông ta gõ cửa. Vừa thấy em mở cửa, sếp liền đẩy mạnh vào trong rồi hôn em tới tấp. Quá bất ngờ và chưa chuẩn bị cho chuyện này, em đã chống cự quyết liệt. Sau đó, sếp của em đùng đùng bỏ về. Tất nhiên em cũng được cho thôi việc vì lý do không hoàn thành nhiệm vụ.

Dù chuyện này đã trôi qua nhưng em vẫn ám ảnh suốt một khoảng thời gian dài. Cho đến khi gặp người yêu hiện tại, em mới có cảm giác mình được yêu thêm lần nữa.

Khi hẹn hò, người yêu em rất hay nhắc về bố. Anh nói bố anh khá nghiêm túc nhưng lại rất thương con. Không những vậy, ông còn là người mà anh tôn trọng nhất. Ngày về nhà người yêu chơi, em đã nghĩ có lẽ mình sẽ được chào đón nồng hậu.

Lần đầu ra mắt nhà trai, vừa thấy bố người yêu, gái xinh chạy mất dép, còn người yêu ngã ngữa khi biết uẩn khúc phía sau - Ảnh 2
 

Vậy mà mọi chuyện lại một lần nữa bị đảo lộn. Vừa chạm mặt bố người yêu, bao uất ức trong em òa về, bởi đó chính là giám đốc cũ của em. Vừa ôm mặt khóc, em vừa bỏ chạy mặc cho người yêu cố níu lại hỏi chuyện đang xảy ra. Còn bố anh cũng không khỏi bàng hoàng. Ông vội bỏ lên phòng và không nói với ai câu nào. 

Sau khi về nhà và lấy lại bình tĩnh, em mới có thể nói cho anh nghe mọi chuyện. Người yêu em sốc lắm, anh đã ngất khi biết con người thật của bố. Nhưng em còn buồn hơn. Vì bây giờ, có lẽ chia tay sẽ là lựa chọn tốt nhất. Có lẽ đây là cái giá mà em phải trả, đó chính là làm mất người mình yêu thêm một lần nữa.

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Từ khóa:   góc tâm sự tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

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