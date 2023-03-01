Tôi có người bạn thân tên Huyền đã quyết định làm mẹ đơn thân từ khi còn trẻ. Cô nói thu nhập của cô đủ nuôi con, tính cô lại thích độc lập, tự chủ, không muốn bị người khác chi phối, không thích phục tùng ai. Quan điểm sống của cô không hợp với hôn nhân, việc làm vợ, làm dâu sẽ khó khăn hơn phụ nữ khác. Làm mẹ đơn thân là lựa chọn thích hợp nhất với Huyền.

Việc một người không kết hôn nhưng quyết định sinh con để làm mẹ đơn thân ngày nay đã trở nên quen thuộc. Để bảo vệ quyền làm mẹ của phụ nữ và lợi ích của đứa trẻ, đã có nhiều điều luật ra đời. Vấn đề ở chỗ, bà mẹ ấy có phải là người thứ ba gây tan vỡ gia đình người phụ nữ khác nếu “cái kim trong bọc lòi ra”? Đây là câu chuyện gây tranh cãi về mặt đạo đức trên nhiều hội nhóm của phụ nữ.

Kim Xuyến, một người bạn cùng lớp của Huyền đã ly hôn khi chưa kịp có con. Quá “hãi” cảnh làm dâu, làm vợ trước đây, cô quyết định đơn thân làm mẹ. Cô tuyên bố sẽ xin con trực tiếp một "người đàn ông hoàn hảo" mà cô "ngắm nghía" vài năm qua. Cô nói, sau khi có bầu, đứa con là của cô, tuyệt đối cô không phụ thuộc vào ai, cũng không làm gì ảnh hưởng đến vợ con anh ta.

Huyền yêu một người đàn ông vợ con đuề huề. Cô cam phận trong bóng tối vì anh ta vẫn tỏ ra hạnh phúc khi bên vợ con và không hề có ý định lâu dài với Huyền. Sau khi có bầu với người tình, Huyền mua một căn hộ chung cư cao cấp, sinh con và nuôi con ở đó.

Bảo Anh cũng là người chung nhóm bạn của Huyền và Kim Xuyến. Cô đang làm việc tại Nhật Bản, thu nhập cao, và dù đã ngoài 30, cô vẫn chưa thấy ai vừa mắt, chưa thấy chàng trai nào "có chí khí và bản lĩnh đàn ông", nên cô quyết định làm mẹ đơn thân. Có điều, cô xác định bản thân phải đủ tiềm lực tài chính để tìm cha cho đứa con tương lai ở ngân hàng tinh trùng.

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Khác với những người phụ nữ “lỡ dại” có bầu và sinh con cho người tình, những bà mẹ đơn thân chủ động như Huyền, Kim Xuyến hay Bảo Anh ngày càng nhiều. Họ chủ động chọn cha cho con, nói chung là họ có kế hoạch đàng hoàng, chứ không đợi chờ sự ngẫu nhiên. Nhưng khi đứa con ra đời, mọi thứ bắt đầu mất kiểm soát.

Huyền mua căn hộ sang để chuẩn bị sinh con, cô thông báo cho cha mẹ về kế hoạch làm mẹ của mình. Lúc này, cha cô, một giảng viên đại học và mẹ cô, một nữ bác sĩ, chưa hết cơn choáng váng thì việc cô dan díu vỡ lở. Vợ của người tình làm ầm ĩ, khiến người đàn ông ấy phải chạy đến nương nhờ mẹ con Huyền.

Anh ta nói anh ta dẫu sao cũng là cha của đứa trẻ, xin được ở chung để chăm sóc bé khi cha mẹ ruột Huyền không giúp. Việc đến nước này, Huyền đành bao bọc người tình. Thông tin Huyền làm người thứ ba lan đến công ty, ai cũng nhìn cô bằng ánh nhìn coi thường.

Khi đứa con ra đời, Kim Xuyến cũng thấm thía rằng, việc một mình lo nuôi dạy, chăm sóc con không hề dễ dàng. Người ta có cha mẹ anh chị giúp đỡ, nhưng chỉ là một phần thôi. Phần quan trọng nhất vẫn là ông chồng. Nghe những đồng nghiệp khoe khi con ốm, vợ chồng tất bật chăm con thế nào, đưa con đi khám bác sĩ ra sao, Xuyến không tránh khỏi cảm giác… tủi hờn. "Người đàn ông trong bóng đêm" của cô thì rất mừng khi có thêm con. Dẫu Xuyến cương quyết không phụ thuộc, thì anh ta vẫn luôn sẵn sàng đưa đón, chăm sóc mẹ con cô.

Hàng tháng anh đến đưa mẹ con Xuyến đi chơi. Lễ tết, anh mang quà cáp tặng cha mẹ cô. Khi con đau ốm, anh vẫn tất bật mua thuốc, chở con đi khám.

Ban đầu, chỉ một mình anh làm việc đó, nhưng sau này, khi bận anh nhờ mẹ ruột đưa thực phẩm, đưa bé đi chơi. Có vẻ như hiện ai cũng biết anh có con riêng, chỉ… vợ anh ta không biết. Nhưng có chắc việc ấy sẽ được bưng bít mãi?

Bảo Anh sắp hết thời hạn làm việc ở Nhật. Ý định tìm đứa con tương lai ở ngân hàng tinh trùng vẫn còn đó, nhưng cô chưa có thời gian và đủ tiền bạc để thực hiện các công đoạn để mang bầu. Công việc cuốn cô đi, hết ngày này sang ngày khác. Chưa kể, nếu khi về nước sinh con, cơ hội việc làm sẽ gián đoạn, khả năng mất việc cũng cao. Dù vậy, nhìn tình cảnh khốn đốn, "mất kiểm soát" khi làm người thứ ba của Huyền và Kim Xuyến, cô nghĩ, nếu đã quyết làm mẹ đơn thân, thì tìm đến ngân hàng tinh trùng là lựa chọn lý tưởng. Cả mẹ và con đều không nên biết cha bé là ai, tránh những rắc rối phiền lụy sau này.