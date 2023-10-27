Khinh chồng nghèo kiết xác, vợ trẻ đòi ly hôn nhưng lại tròn mắt với 12 chiếc túi đựng tiền anh giấu dưới gầm giường

Tâm sự Eva 27/10/2023 08:18

Hôm qua vợ tôi về nhà lấy đồ, vô tình thấy mấy chiếc túi dưới gầm giường, cô ấy lôi lên thì ngạc nhiên khi 12 túi đều đầy ắp tiền.

Tôi và Mai cưới nhau được 6 năm rồi. Ngày ấy, tôi có một công ty bán khóa thông minh, thu nhập không tệ chút nào. Thời điểm ấy, có những tháng tôi lãi được hơn một tỷ bạc. Cuộc sống vợ chồng nhờ đó mà khấm khá và ít khi xảy ra mâu thuẫn.

Khinh chồng nghèo kiết xác, vợ trẻ đòi ly hôn nhưng lại tròn mắt với 12 chiếc túi đựng tiền anh giấu dưới gầm giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Năm ngoái, công ty của tôi chịu tác động vì dịch bệnh. Trước đó, tôi lại vừa mở hàng loạt của hàng ở các tỉnh thành. Cuối cùng lỗ đậm, tôi đành sang nhượng các cửa hàng, thu về một chỗ và làm nhỏ lại. Mặc dù vậy, tiền nuôi nhân viên cũng vô cùng tốn kém. Cuối năm ngoái, tôi quyết định bỏ nghề cũ, tuyên bố phá sản công ty.

Thấy chồng thất bát, vợ tôi bắt đầu thay đổi. Cô ấy trách tôi làm ăn kém, không có kinh nghiệm và trí tuệ để làm việc lớn. Lúc đó, tôi áp lực vô cùng. Một bên là sự nghiệp xuống dốc, một bên là người vợ suốt ngày trách móc, thậm chí còn cắm sừng sau lưng mình.

Khi biết vợ qua lại với người đàn ông khác, tôi hận lắm chứ. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu tôi làm căng thì sẽ mất cả các con. Bởi trong tay không có gì cả. Thế là tôi dồn hết 200% sức lực để làm lại từ đầu, sang một mảng khác với loại hình kinh doanh trước kia.

Khinh chồng nghèo kiết xác, vợ trẻ đòi ly hôn nhưng lại tròn mắt với 12 chiếc túi đựng tiền anh giấu dưới gầm giường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đến thời điểm này, tôi cũng bắt đầu có quả ngọt ở công ty mới. Tất nhiên, tôi không nói cho vợ biết và vẫn tỏ vẻ nghèo khổ trước mặt cô ấy. Còn vợ tôi thì càng ngày càng bỏ bê gia đình, đến nỗi nhiều hôm còn quên đi đón con.

Hôm ấy về nhà, vợ tôi tuyên bố cô ấy muốn ly hôn. Thú thật lúc đó tôi muốn nhảy cẫng lên, vì cô ấy yêu cầu tôi chăm sóc 2 đứa con nhỏ. Tôi giả vờ miễn cưỡng đồng ý. Tài sản là căn nhà thì vợ tôi để lại (vì đã có người tình chu cấp). Chúng tôi đã thống nhất hoàn toàn chuyện phân chia tài sản, tôi cũng chuẩn bị mọi thứ về công ty mới nên tất nhiên là vợ không có phần.

Hôm qua vợ tôi về nhà lấy đồ, vô tình thấy mấy chiếc túi dưới gầm giường, cô ấy lôi lên thì ngạc nhiên khi 12 túi đều đầy ắp tiền. Có điều lúc này biết cũng đã quá muộn, mọi thứ đều do tôi kiểm soát. Vì vậy mọi người ạ, đã là vợ chồng, khi không thể tin tưởng và hỗ trợ nhau thì tốt nhất hãy giữ lại lòng chung thủy. Với người như vợ tôi, dù có quyết định lại 100 lần, tôi vẫn lựa chọn ly hôn. 

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Tôi có gọi lại thì nghe vợ khóc và nói rất nhiều, rằng cô ấy không thể tiếp tục sống cảnh mẹ chồng nàng dâu.

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