Đi đám cưới người quen, cô gái bất ngờ lao tới tát chú rể tới tấp, khi biết được lý do ai nấy đều... "quay xe"

Tâm sự Eva 23/08/2023 23:17

Tôi tát anh để hả dạ bao nhiêu khổ cực, uất ức của tôi suốt 4 năm qua...

Ly làm mẹ đơn thân đã 4 năm. Cô từng yêu một người đàn ông tệ bạc rồi bị anh ta bỏ rơi. Nhưng cô vẫn giữ lại đứa trẻ minh chứng cho tình yêu ngu ngốc này.

Ly kể: “Hắn ta biến mất chẳng để lại bất kì dấu tích nào. Khi ấy mình dại khờ chỉ biết yêu, đến khi bị bỏ rơi thì đã muộn màng. Mình không thể tìm được hắn ta, đành một thân một mình làm mẹ đơn thân”.

Đi đám cưới người quen, cô gái bất ngờ lao tới tát chú rể tới tấp, khi biết được lý do ai nấy đều... 'quay xe' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Giờ con gái của Ly đã 4 tuổi. Hôm đó, Ly đi cùng cô bạn đi đến đám cưới của một người quên của cô ấy. Vì cô bạn không có ai đi cùng nên một mực kéo Ly theo.

Đến khi bữa tiệc bắt đầu, thấy chú rể nắm tay cô dâu đi lên sân khấu, Ly choáng váng đầu óc. Vì sao hắn ta có thể là chú rể? Dù uất ức tức giận dồn nén trong lòng, Ly vẫn cố gắng đợi đến khi cô dâu chú rể đi tới bàn của mình ngồi. Người đàn ông từng bỏ rơi cô và con đang đứng trước mặt cô với dáng vẻ hạnh phúc vui vẻ.

Dồn hết sức lực, Ly lao tới tát tới tấp vào má chú rể. Anh ta vì quá bất ngờ mà đứng ngã nghiêng không vững. Trên khuôn mặt thư sinh trông thật thà của anh ta in hằn những vệt đỏ chói mắt.

Ly cười không ngừng, khiến khách khứa dồn mắt về phía này càng nhiều. Anh ta bị tát đau điếng nhưng vẫn không dám lên tiếng. Ly kể lại đầu đuôi câu chuyện mình bị người yêu phản bội, mà kẻ đó không ai khác chính là chủ rể của đám cưới hôm nay.

Ly quay sang mỉm cười với anh ta: “Tôi tát anh để hả dạ bao nhiêu khổ cực, uất ức của tôi suốt 4 năm qua. Anh không xứng đáng có bất kì liên quan gì với mẹ con tôi. Giờ thì cứ sống vui vẻ với vợ của anh đi”.

Đi đám cưới người quen, cô gái bất ngờ lao tới tát chú rể tới tấp, khi biết được lý do ai nấy đều... 'quay xe' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Ly kể, sau khi nghe chuyện của cô thì khách khứa còn hô hào cổ cũ cô đánh nữa đi, đánh thêm đi, đừng tha cho loại đàn ông tệ bạc. Nhưng Ly nghĩ mọi chuyện đến đây nên dừng lại, cô bỏ ra về.

Ly thừa nhận rằng cô không muốn phá đám cưới của tên đàn ông tệ bạc đó. Nếu biết địa chỉ nhà của anh ta, cô sẽ tìm cách khác. Sao thì cô dâu của hôm đó cũng vô tội, cô ấy không đáng phải chịu cảnh bị tủi nhục ngay ngày tổ chức đám cưới của mình. Nhưng vì Ly quá bất ngờ, dồn nén bao lâu đều tuôn ra vào giờ phút thấy gã bạc tình. 

Sau này Ly nghe bạn kể, cô dâu hôm đó vẫn tiếp tục đám cưới và chung sống với gã kia. Ly cũng chẳng phán xét gì quyết định của người khác. Vì biết đâu cô gái kia có thể thay đổi anh ta, hoặc là cô gái kia sau này sẽ có bài học cho riêng mình. Ai cũng sẽ phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của bản thân.

Từ khóa:   tâm sự tâm sưn eva tâm sự gia đình

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