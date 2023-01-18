Hẹn hò với người đã có chồng, chàng trai đinh ninh đó là một mối quan hệ ‘lãng mạng’ chứ không phải ‘ngoại tình’

Tâm sự Eva 18/01/2023 07:31

Câu chuyện về một đàn ông bắt đầu một 'tình yêu bị ngăn cấm' với người phụ nữ đã có gia đình.

Một người đàn ông đang có một 'tình yêu bị ngăn cấm' với một phụ nữ đã đã có gia đình.

Hẹn hò với người đã có chồng, chàng trai đinh ninh đó là một mối quan hệ ‘lãng mạng’ chứ không phải ‘ngoại tình’ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh khăng khăng cho rằng mối quan hệ của họ là 'lãng mạn', chứ không phải “ngoại tình”.

Mới đây, một trang mạng xã hội đã gây xôn xao khi đăng tải câu chuyện về một người đàn ông ngoại tình với một phụ nữ đã có gia đình.

Người đàn ông A nói rằng: “Tôi hiện đang hẹn hò với một cô gái B đã có gia đình nhưng hoàn cảnh của chúng tôi hơi khác những người khác một chút”.

Mối quan hệ vợ chồng của B không tốt, và họ là một cặp vợ chồng theo ‘chủ nghĩa không tình dục’.

Hẹn hò với người đã có chồng, chàng trai đinh ninh đó là một mối quan hệ ‘lãng mạng’ chứ không phải ‘ngoại tình’ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh A giới thiệu cô B là một người phụ nữ đã có gia đình, nhưng khi ở nhà với chồng B là một người phụ nữ theo 'chủ nghĩa không tình dục', và thậm chí cô chưa từng quan hệ với chồng lần nào.

Anh A nói thêm: "Tôi nghe nói rằng mối quan hệ của em ấy và chồng không tốt, vì vậy chúng tôi đã chuyển ra sống cùng với nhau."

Anh A cho biết rằng hiện mối quan hệ của anh và cô B đang rất tốt đẹp. Anh kết thúc bài viết của mình bằng một câu hỏi: “Nếu tình yêu của chúng tôi nảy mầm trong tình huống này, đó không phải là ngoại tình mà là lãng mạn đúng chứ?”

Hẹn hò với người đã có chồng, chàng trai đinh ninh đó là một mối quan hệ ‘lãng mạng’ chứ không phải ‘ngoại tình’ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hai luồng ý kiến đã nổ ra: "Đương nhiên là ngoại tình rồi vs Trong trường hợp thế này thì không có vấn đề gì"

Khi bài viết của anh A được đăng tải, cư dân mạng đã nổ ra một cuộc tranh luận rất gay gắt

Một số cư dân mạng tức giận cho rằng:

"Ngoại tình là ngoại tình, ở đó mà ca ngợi một tình yêu lãng mạng".

"Chính bạn cũng cảm thấy việc này không ổn, nên mới đăng bài ở đây để hỏi mọi người. Nếu bạn cảm thấy mình đúng, thì đã không hỏi rồi."

Hẹn hò với người đã có chồng, chàng trai đinh ninh đó là một mối quan hệ ‘lãng mạng’ chứ không phải ‘ngoại tình’ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, cũng có không ít người phản bác lại:

"Nếu cô B sắp ly hôn thì gặp gỡ và yêu người khác có vấn đề gì?"

Đặc biệt, một cư dân mạng tiết lộ mình từng có trải nghiệm tương tự với anh A cũng chia sẻ: "Nếu đúng như vậy thì cứ hẹn hò đi. Là một người từng trải, lúc đầu tôi cũng có chút băn khoăn nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi cảm thấy rất vui mừng."

Theo Insight

Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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