Ba mẹ chăm sóc bạn gái tôi 24/24 thực chất không phải là ba mẹ ruột của bạn gái tôi.

Cụ thể, anh A 32 tuổi, đã chia sẻ những mối lo lắng của mình về mối quan hệ xung quanh của cô bạn gái mà anh quen được 7 tháng. Theo như lời anh A, cô bạn gái của anh từ lâu đã có những biểu hiện mà anh A không thể hiểu nổi, chẳng hạn như chạy ra khỏi nhà ngay lập tức khi ba mẹ cô ấy gọi, hoặc đột nhiên đi du lịch với gia đình mà không nói gì với anh.

Ảnh minh họa: Internet Khi ở cùng gia đình, bạn gái anh A lúc nào cũng tháo chiếc nhẫn cặp của họ ra. Với những biểu hiện lạ đó, anh A bắt đầu nghi ngờ bạn gái của mình nhưng bạn gái đã trấn an anh bằng cách cho anh xem bức ảnh chụp cùng với gia đình. Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, vào ngày cưới của em họ bạn gái, anh phát hiện ra sự thật bàng hoàng. Những người mà bạn gái nói ba mẹ cô lại ngồi ở chỗ dành cho ba mẹ của cô dâu chú rể. Và từ đây, anh A phát hiện ra sự thật rằng ba mẹ của bạn gái mà anh A biết không phải là ba mẹ ruột của cô, mà chính là ba mẹ của bạn trai cũ.

Đám cưới mà bạn gái anh nói là của cô em gái họ cũng là đám cưới của em gái bạn trai cũ của cô. Bạn gái anh A giải thích rằng mình thân với gia đình bạn trai cũ từ nhỏ, cô muốn chăm sóc ba mẹ bạn trai cũ vì nghĩ đến cảnh neo đơn khi con trai họ đi du học. Nhưng anh A nhanh chóng phát hiện ra đây là một lời nói dối. Bởi vì bạn trai cũ trở về nước một thời gian, và thậm chí họ còn đi du lịch đông đủ với nhau. Anh A cảm thấy mình bị bạn gái phản bội một cách nặng nề. Ảnh minh họa: Internet Bạn gái của anh A yêu cầu anh phải tin tưởng vào sự chân thành của cô, và nói rằng đó là chuyến đi cuối cùng của họ, cô cũng đã chặn số điện thoại của bạn trai cũ. Anh A không tin lời của bạn gái nên đã tiếp tục tra hỏi, cuối cùng bạn gái cũng đã thừa nhận với anh A: “Em vẫn cố gắng phủ nhận sự việc và xoay chuyển tình thế theo hướng tích cực, nhưng bạn trai em đi du học là chính, còn anh chỉ là bạn trai phụ để xoa dịu nỗi cô đơn của em". Theo Insight

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