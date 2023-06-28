Thú thật sống chung một nhà, chúng tôi cũng xảy ra vài mâu thuẫn nhỏ. Nhưng bù lại, có những ưu điểm ở cô ấy mà tôi luôn ngưỡng mộ. Điển hình như việc em chồng tôi là người rất thẳng tính.

Tôi - một cô dâu mới về nhà chồng. Trong mắt tôi, cô em chồng quả thật rất khó chiều. Tính cô ấy khá thẳng thắn, nhưng lại đỏng đảnh vì được bố mẹ chiều chuộng từ nhỏ. Thành ra để có thể hòa hợp với nhau ngay từ đầu thật không dễ chút nào. Em chồng tên Thu - 23 tuổi - cái tuổi đỏng đảnh và sáng nắng chiều mưa.

Tôi còn nhớ như in lần họ hàng bên nhà chồng lên chơi, nhưng tôi lại nhận được cuộc gọi của mẹ đẻ vì bố tôi đau. Chính vì vậy tôi đã ngay lập tức chạy về nhà mà không kipjchaof hỏi họ hàng,

Quả thật sau lần ấy, mẹ chồng tôi có ý trách móc, cho rằng con dâu chưa xin phép đã tự ý bỏ về. Đáng lẽ ra chồng tôi phải đứng ra bênh vực vợ, đằng này anh cứ đơ như pho tượng. Cũng may em chồng đã đứng ra bênh vực tôi. Khi con gái lên tiếng, bà cũng không còn dằn hắt con dâu nữa.

Thêm một lần khác, khi tôi rửa bát xong, mẹ chồng cũng lôi ra để kiểm tra lại. Bát sạch khi cọ vào phải kêu kin kít, như thế bà mới hài lòng. Lần ấy, tôi cảm thấy không khỏe trong người nên ăn cơm xong đã nhờ chồng rửa bát giúp mình. Bình thường mẹ chồng rất ghét nhìn thấy chồng con mình làm việc nhà. Vì thế khi thấy chồng tôi rửa bát, bà liền quát mắng con dâu.

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Đúng lúc ấy, em chồng mang nước cam lên cho tôi. Cô ấy đặt cốc nước cam xuống nói tôi uống rồi thở dài: “Con thấy thương cho tương lai của con quá”. Tưởng có chuyện gì, mẹ chồng tôi liền quay sang hỏi han con gái rối rít.

Lúc này, em chồng mới đủng đỉnh nói: “Người ta nói rồi, sóng trước đổ đâu sóng sau đổ đấy. Mẹ cứ sống với chị dâu thế này, mai kia rồi con cũng khổ với nhà chồng thôi”. Nghe con gái nói vậy, mẹ chồng tôi thừ ra một lúc. Rồi bà xuống nhà và không còn ca cẩm câu nào nữa.