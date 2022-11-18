Ngoại tình là hành động mà bạn thậm chí đừng bao giờ nghĩ tới. Tuy nhiên, trong xã hội ngày nay, không tính đến những câu chuyện tận mắt chứng kiến ở ngoài đời thật, chỉ riêng qua các trang mạng xã hội chúng ta có thể dễ dàng đọc được những câu chuyện người này người kia ngoại tình.

Một màn 'trả thù ngoại tình' đã được chia sẻ trên một trang mạng xã hội kèm với với câu "Đừng có làm theo"

Cụ thể là gần đây, một bài viết với tiêu đề “Vì sao không nên ngoại tình” đã được đăng tải trên một trang mạng xã hội.

Cái kết của những kẻ ngoại tình thường không tốt đẹp, thế nhưng ngoài những màn đánh ghen ‘đẫm máu’, mới đây một màn trả thù vô cùng mới lạ đã được chia sẻ trên khắp các trang mạng xã hội và đang thu hút sự chú ý mọi .

Ảnh minh họa: Internet

Người đăng bài là người vợ (chị A) đã bị chồng cắm cho một ‘cặp sừng’ thật dài trên đầu. Chị A đã đăng tải một bức ảnh chụp bên ngoài một cửa hàng và kèm theo một dòng trạng thái cảnh báo: "Đừng bao giờ làm theo."

Trong ảnh, trước cửa hàng cô A đã buộc dải ruy băng dọc theo cửa kính và trên dải ruy băng kèm theo những dòng chữ chửi tiểu tam 'cực gắt'.

Ảnh minh họa: Internet

Dòng chữ trên dải ruy băng là "Chủ tiệm này là một con nhỏ giựt chồng của người khác!". "Đồ ăn phân của người khác đã thải ra, đồ dơ bẩn" và "Phân xám và phân thối là món ăn mày thích đúng không"

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đăng tải, chị A dặn mọi người đừng nên làm theo và nói rằng: “Nếu bạn làm theo cách trả thù này, bạn có thể sẽ bị phạt nên hãy cẩn thận”

Ảnh minh họa: Internet

Cư dân mạng nhìn thấy cụm từ được viết trên dải ruy băng đã để lại nhiều ý kiến khác nhau. Một cư dân mạng đã phân tích rằng: "Trong việc ngoại tình, nếu đổ lỗi cho bạn đời của mình, nó có thể sẽ khiến bản thân mình đau khổ và trở nên thảm hại. Đó là một cơ chế tự vệ. Cả tiểu tam và người chồng đều sai, nhưng nếu đổ lỗi cho chồng thì khác nào tự hạ thấp sức hút của bản thân nên mọi người thường có xu hướng đổ lỗi cho mội mình tiểu tam mà bỏ qua cho chồng".

Có rất nhiều cư dân mạng đồng tình với sự bức xúc của cô A, họ cho rằng với những gì cô A đã phải chịu đựng thì việc treo ruy băng chửi tiểu tam như vậy đã rất là nhẹ nhàng. Nhưng mặt khác họ cũng lo cho cô A bị kiện vì tội “phỉ báng và xúc phạm người khác”.

Theo Insight