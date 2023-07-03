Dụ dỗ em người yêu nhút nhát qua đêm, vừa lên giường cởi được chiếc áo, em đã thỏ thẻ một điều, tôi liền bật dậy, bỏ chạy về nhà ngay lập tức

Tâm sự Eva 03/07/2023 05:51

Trong mắt tôi, người yêu là một cô gái ngoan hiền và mực thước nên chắc chắn sẽ cưới em về làm vợ. Tuy nhiên, là đàn ông tôi vẫn có ham muốn thể xác nên đành đề nghị em ân ái trước vì dù sao cũng về chung một nhà.

Phải mất tận 6 tháng thì Thịnh mới nhận được cái gật đầu đồng ý làm bạn gái mình của Thanh, tuy Thanh không phải là mối tình đầu của mình nhưng trong số những cô gái trước đây thì Thịnh cảm thấy ở Thanh có một sự đặc biệt.

Mặt khác Thịnh khát khao muốn có cô bạn gái như Thanh là vì anh dám khặng định Thanh là gái nhà lành ngoan hiền chính hiệu.

Những cô bạn gái trước đây của Thịnh đều là mẫu phụ nữ ăn chơi, đua đòi nên chưa bao giờ Thịnh xác định tiến xa, nhưng với Thanh thì anh muốn có được một mối quan hệ bền chặt lâu dài.

Chính vì nghĩ rồi cũng sẽ cưới Thanh về làm vợ nên sau một thời gian yêu nhau cảm thấy đủ sâu sắc thì Thịnh bắt đầu muốn tiến xa hơn với Thanh chứ không đơn thuần chỉ là những cái nắm tay ôm hôn nhẹ nhàng.

Dụ dỗ em người yêu nhút nhát qua đêm, vừa lên giường cởi được chiếc áo, em đã thỏ thẻ một điều, tôi liền bật dậy, bỏ chạy về nhà ngay lập tức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mỗi lúc hẹn hò với Thanh ở chỗ vắng vẻ là bản năng đàn ông trong Thịnh lại trỗi dậy, anh gạ gẫm cô người yêu mình "vượt rào" vì không thể nào cưỡng lại được sức hấp dẫn của cô. Vậy nhưng lần nào Thịnh cũng chỉ nhận được cái lắc đầu lạnh lùng của người yêu.

- Em muốn anh giữ cho em đến đêm tân hôn. Dù thế nào em cũng lấy anh nên tất cả những gì em giữ gìn đều dành cho anh mà thôi.

Thấy Thanh bẽn lẽn nói như vậy thay vì cảm thấy hậm hực, bực tức thì anh lại thầm vui trong lòng, vì anh nghĩ Thanh là mẫu con gái đoan trang, hiền thục nên mới có suy nghĩ như vậy. Chứ bây giờ nhiều cô chỉ cần gạ gẫm tý là ngay lập tức lên giường ngày.

Thịnh tôn trọng bạn gái mình, mỗi lúc ở cạnh nhau nếu có ham muốn thì anh cũng cố gắng kìm nén lại vì Thịnh sợ bạn gái mình sẽ giận và không còn tin tưởng vào anh nữa.

Thế rồi cho đến một lần vì muốn hâm nóng lại tình cảm của mình và bạn gái nên Thịnh quyết định rủ Thanh đi chơi xa một chuyến với lời hứa: "Anh nhất định sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em”. Nghe được câu đó thì Thanh an tâm và cô nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Vậy nhưng đúng là không ai có thể nói trước được điều gì, hôm đó vì hơi quá chén nên không còn cách nào khác là Thịnh và Thanh phải thuê nhà nghỉ để qua đêm, mà nói đúng hơn là Thịnh cố tình bày ra cái trò giả vờ say để dụ được Thanh đưa anh vào nhà nghỉ.

Khi Thanh dìu anh vào phòng thì bỗng dưng Thịnh không làm chủ được mình, anh lao tới ôm hôn Thanh mãnh liệt rồi thủ thỉ.

- Anh thật sự không chịu nổi nữa rồi, dù thế nào anh cũng cưới em làm vợ nên việc gì em phải giữ gìn nữa. Chiều anh đi mà.

- Anh hứa sẽ cưới em chứ?

- Cái đó mà em cũng phải hỏi nữa sao, tất nhiên là điều mà anh mong ước bấy lâu nay.

Thịnh vừa dứt lời xong thì Thanh đẩy Thịnh xuống giường còn cô thì từ từ kéo tuột váy xuống. Khỏi phải nói lúc đó Thịnh sung sướng cỡ nào vì cuối cùng anh cũng gạ gẫm được cô bạn gái nức tiếng ngoan hiền của mình. Vậy nhưng khi trong người đang háo hức thì Thanh bỗng nói một câu khiến Thịnh không dám tin nó được thốt ra từ miệng cô người yêu.

Dụ dỗ em người yêu nhút nhát qua đêm, vừa lên giường cởi được chiếc áo, em đã thỏ thẻ một điều, tôi liền bật dậy, bỏ chạy về nhà ngay lập tức - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Em thừa biết là lâu nay anh cố dụ em vào nhà nghỉ muốn thỏa mãn, chắc hẳn anh cũng đã phải kìm nén nhiều đúng không?

- Thì anh cũng là đàn ông mà, làm sao…

- Anh không cần phải giải thích đôi co làm gì. Thực ra ngủ với anh cũng không thành vấn để, nhưng em hỏi thật, anh đủ sức chiều em không mà đòi lên giường?

- Em… em đang nói cái gì vậy?

- Thú thật là em không ngoan hiền như anh tưởng đâu, trước khi đến với anh thì em cũng qua đêm với mấy gã đàn ông khác. Chỉ tiếc là mấy gã đàn ông đó kém cỏi không khiến em thỏa mãn chút nào. Hi vọng là anh sẽ không "yếu” như mấy gã đó.

Nói rồi Thanh nhào đến ôm hôn lấy Thịnh trong sự ngơ ngác của anh, khi cô đang định cởi khóa quần thì Thịnh bỗng dưng hất mạnh Thanh ra.

- Thôi dừng lại đi. Anh mất hứng rồi... - Thịnh nói với vẻ mặt nghiêm túc.

- Cái gì chứ, không lẽ anh là gay sao?

- Em muốn nghĩ thế nào cũng được, cứ tưởng em là gái ngoan thì anh còn cưới. Chứ bây giờ biết em là hạng gái từng trải thì anh xin lỗi không thể giữ trọn lời hứa được.

- Anh….

Không để cho Thanh kịp nói thêm câu gì, Thịnh vội vã bước đi. Trong lòng anh đang cảm thấy vô cùng đau khổ, mất phương hướng vì cô bạn gái mà anh tưởng là ngoan hiền, thậm chí suýt chút nữa thì cưới lại có bộ mặt thật kinh khủng như thế. Lúc đó Thịnh cũng cảm thấy mình may mắn vì chưa rước phải của nợ ấy về nhà.

Quyết giữ mình vì sợ bạn trai nói lẳng lơ, đến khi đồng ý qua đêm với anh thì chưng hửng, thất vọng tràn trề

Quyết giữ mình vì sợ bạn trai nói lẳng lơ, đến khi đồng ý qua đêm với anh thì chưng hửng, thất vọng tràn trề

Tôi rất yêu Thành do đó luôn cố gắng giữ gìn hình tượng để ghi điểm với anh. Vẫn biết hiện nay giới trẻ yêu đương thì chuyện lên giường là bình thường, song tôi tự dặn mình không được sớm trao thân, tránh cho anh nghĩ tôi là người phụ nữ dễ dãi.

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