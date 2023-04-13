Đêm khuya thanh vắng tỉnh dậy không thấy chồng đâu, chỉ nghe tiếng lạch cạch kỳ lạ, tôi mở cửa bước ra thì phát hiện sự thật ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 13/04/2023 06:49

Giữa đêm tỉnh dậy do tiếng lạch cạch… nhìn qua bên cạnh không thấy chồng đâu chỉ thấy con, tôi mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài thì thấy chồng đang đứng rửa bát.

Chồng tôi, là người nói ít làm nhiều, anh rất bận, ngày thì đi làm ở công ty, có khi chưa hết việc nhưng cũng nhận cả job bên ngoài về để làm vào buổi tối, làm thêm vào giờ nghỉ ngơi. Bình thường anh chỉ dành được một chút thời gian chơi với con, ăn cơm, tắm rửa rồi lại cắm đầu vào làm việc.

Đêm khuya thanh vắng tỉnh dậy không thấy chồng đâu, chỉ nghe tiếng lạch cạch kỳ lạ, tôi mở cửa bước ra thì phát hiện sự thật ngỡ ngàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi thường khuyên anh giảm bớt công việc đi thì anh nói “Giờ tiền mất giá, kiếm đồng tiền cũng khó, mình giờ có cơ hội thì cứ cày cuốc kiếm tiền, chứ sau này không biết trước thế nào” vậy là anh cứ cày cuốc thôi.

Hai vợ chồng tôi cũng mới mua chung cư, gánh nặng tiền hàng tháng cũng nhiều, tiền trả nợ nhà, tiền thuê giúp việc (ngày trước) giờ thì tiền gửi trẻ, tiền ăn uống,… đủ mọi thứ tiền trên đời.

Mình cũng đi làm nhưng bây giờ tập trung chăm lo cho con nên không kiếm được nhiều, mà ở đất Hà Nội này thì mọi người biết rồi đấy, có con vào cái là bao nhiêu tiền cũng hết. 

Đêm khuya thanh vắng tỉnh dậy không thấy chồng đâu, chỉ nghe tiếng lạch cạch kỳ lạ, tôi mở cửa bước ra thì phát hiện sự thật ngỡ ngàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh sẽ thường bận bịu công việc đến tận lúc 2 mẹ con mình đi ngủ, rồi anh mới tiếp tục làm những công việc còn lại. Có những đêm mình thức dậy, không thấy anh nằm bên cạnh, hóa ra hôm thì anh tranh thủ giặt, phơi quần áo cho 2 vợ chồng, hôm thì lại rửa bát, hôm thì tranh thủ dọn nhà vì con bày đồ chơi ra, hôm thì ngồi giặt tay quần áo, khăn của con, hôm thì dậy bế con vì em bé nhà mình đêm ngủ hay bị thức giấc, anh cũng sợ mình ngủ không ngon nên khi nghe con khóc là bỏ công việc, vào phòng ngủ bế con để mình có một giấc ngủ ngon.

Đêm khuya thanh vắng tỉnh dậy không thấy chồng đâu, chỉ nghe tiếng lạch cạch kỳ lạ, tôi mở cửa bước ra thì phát hiện sự thật ngỡ ngàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mỗi ngày cứ trôi qua như vậy, anh bỏ những trận game, anh bỏ những trận bóng đá, thể thao cùng bạn bè, anh bỏ tụ tập ăn nhậu với bạn bè, thậm chí ngày trước có nhiều bạn, cứ có thời gian là gọi anh đi giờ cũng ko gọi anh đi nữa. Vì giờ anh đã toàn tâm toàn ý để lo cho gia đình.

Anh cũng ít nói lắm, hỏi thì mới trả lời rồi cứ vậy mà làm thôi, chỉ cần quan sát anh đã làm những gì là đủ biết, anh yêu thương 2 mẹ con tôi như thế nào. 

Đêm khuya thanh vắng tỉnh dậy không thấy chồng đâu, chỉ nghe tiếng lạch cạch kỳ lạ, tôi mở cửa bước ra thì phát hiện sự thật ngỡ ngàng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người bảo có biết bao cặp vợ chồng lục đục, cãi vả nên cũng mừng vì vợ chồng tôi hạnh phúc. Tôi nghĩ mình cũng có hồng phúc quá lớn vì lấy được người chồng làm tất cả chỉ vì gia đình. 

Nhiều người nói nếu có kiếp sau, mình có chọn anh làm chồng không, mình khẳng định là có, mà nếu có kiếp sau thì hy vọng bản thân giàu có hơn để bù đắp cho anh, để anh bớt vất vả như kiếp này. 

Nguồn Internet

Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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