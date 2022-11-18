Đang xem phim “nóng”, nhìn thấy mặt nữ chính quen quen, sau đó tôi tái mặt khi thấy vợ mình là nhân vật chính

Tâm sự Eva 18/11/2022 16:13

Người chồng hoảng loạn khi thấy vợ mình xuất hiện trong một bộ phim khiêu dâm được đăng công khai trên trang web.

Người chồng phát hiện vợ mình trong một bộ phim khiêu dâm lập tức quay sang hỏi vợ mình

Câu chuyện này đã được đăng tải trên trang Naver cà phê với tiêu đề "Vợ tôi xuất hiện trong một bộ phim khiêu dâm."

Người vợ là một người phụ nữ đã có con và đang sống hạnh phúc bên chồng. Vào một ngày khi người chồng (là anh A) xem phim khiêu dâm đã cực kỳ khó xử khi thấy vợ mình xuất hiện trần trụi trong một bộ phim khiêu dâm.

Đang xem phim “nóng”, nhìn thấy mặt nữ chính quen quen, sau đó tôi tái mặt khi thấy vợ mình là nhân vật chính - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong cơn bàng hoàng, anh A vẫn tự trấn an mình rằng có thể chỉ là “người giống người”. Nhưng anh A lập tức gục ngã vì ở đoạn phim tiếp theo tên thật của vợ anh được nhắc trong bộ phim. Anh A còn tìm thấy những điểm giống nhau trên các bộ phận cơ thể của họ, nhưng khi anh A hỏi vợ, thì vợ lại quay ngược trách móc anh A và chửi anh A "anh bị điên hả”.

Anh A băn khoăn và nghi ngờ rằng bộ phim này được quay trước khi kết hôn. Anh A đã phải chứng kiến tất cả ​​cảnh vợ mình "thân mật" với người đàn ông khác trong bộ phim. Càng bàng hoàng hơn là anh A đã tận tai nghe người đàn ông trong phim gọi tên thật của vợ mình.

Đang xem phim “nóng”, nhìn thấy mặt nữ chính quen quen, sau đó tôi tái mặt khi thấy vợ mình là nhân vật chính - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh A nhìn kỹ hơn vào người phụ nữ và liên tục phủ nhận rằng đó có thể không phải là vợ mình, nhưng càng nhìn kỹ anh càng phát hiện ra vợ anh và người phụ nữ trong bộ phim có nhiều đặc điểm ngoại hình giống nhau. Đặc biệt, ngay cả vị trí của các nốt ruồi trên các bộ phận của cơ thể cũng cùng một chỗ.

Anh A nhận thấy rằng đây không phải là một đoạn phim quay lén, vì nếu là camera quay lén thì đã không nét căng đến mức này.

Sau khi xem bộ phim, anh A tiến lại gần vợ và hỏi: “Em quay phim này à?”, tuy nhiên, người vợ liên tục nhấn mạnh với anh A rằng đó không phải là cô và cho rằng anh A đang nói ‘khùng điên’.

Đang xem phim “nóng”, nhìn thấy mặt nữ chính quen quen, sau đó tôi tái mặt khi thấy vợ mình là nhân vật chính - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Anh A đã chọn giải toả cảm xúc rối bời của mình bằng cách viết bài này. Anh nói với những ai đọc được câu chuyện của anh rằng: “Hãy nói thật lòng với tôi, và tôi muốn bạn hãy nghĩ đến vợ con của mình. Nếu là bạn thì bạn sẽ làm gì?"

Cuối cùng, anh tâm sự rằng: "Tôi không biết đoạn phim đó có được quay theo thỏa thuận hay không, nhưng nó chắc chắn không phải là camera quay lén. ​Nhưng nếu nó là camera quay lén, thì tôi nghĩ tôi cũng sẽ không tổn thương nhiều như vậy".

Đang xem phim “nóng”, nhìn thấy mặt nữ chính quen quen, sau đó tôi tái mặt khi thấy vợ mình là nhân vật chính - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cư dân mạng sau khi nghe câu chuyện đã để lại những bình luận khác nhau như "Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được cảm giác lúc ấy sẽ như thế nào", "Sau khi kết hôn xong mới biết được sự thật này chắc chắn sẽ rất sốc" và "Điều này thực sự có thể xảy ra ngoài đời thường luôn đó hả?".

Theo Insight

Phát hiện chồng ngoại tình khi đang mang thai, người vợ bàng hoành khi biết họ đã hẹn hò với nhau 11 năm trời, khi bị phanh phui còn xin đi du lịch hẹn hò với nhau một lần cuối cùng

Phát hiện chồng ngoại tình khi đang mang thai, người vợ bàng hoành khi biết họ đã hẹn hò với nhau 11 năm trời, khi bị phanh phui còn xin đi du lịch hẹn hò với nhau một lần cuối cùng

Câu chuyện gây sốc của người chồng đã ngoại tình với người phụ nữ lớn hơn vợ 20 tuổi trong khi vợ đang mang thai đã bị phanh phui.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 1 giờ 32 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 3 giờ 22 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 3 giờ 32 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 3 giờ 41 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 4 giờ 1 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm