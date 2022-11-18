Đang xem phim “nóng”, nhìn thấy mặt nữ chính quen quen, sau đó tôi tái mặt khi thấy vợ mình là nhân vật chính

Câu chuyện này đã được đăng tải trên trang Naver cà phê với tiêu đề "Vợ tôi xuất hiện trong một bộ phim khiêu dâm."

Trong cơn bàng hoàng, anh A vẫn tự trấn an mình rằng có thể chỉ là “người giống người”. Nhưng anh A lập tức gục ngã vì ở đoạn phim tiếp theo tên thật của vợ anh được nhắc trong bộ phim. Anh A còn tìm thấy những điểm giống nhau trên các bộ phận cơ thể của họ, nhưng khi anh A hỏi vợ, thì vợ lại quay ngược trách móc anh A và chửi anh A "anh bị điên hả”.

Người vợ là một người phụ nữ đã có con và đang sống hạnh phúc bên chồng. Vào một ngày khi người chồng (là anh A) xem phim khiêu dâm đã cực kỳ khó xử khi thấy vợ mình xuất hiện trần trụi trong một bộ phim khiêu dâm.

Anh A băn khoăn và nghi ngờ rằng bộ phim này được quay trước khi kết hôn. Anh A đã phải chứng kiến tất cả ​​cảnh vợ mình "thân mật" với người đàn ông khác trong bộ phim. Càng bàng hoàng hơn là anh A đã tận tai nghe người đàn ông trong phim gọi tên thật của vợ mình.

Ảnh minh họa: Internet

Anh A nhìn kỹ hơn vào người phụ nữ và liên tục phủ nhận rằng đó có thể không phải là vợ mình, nhưng càng nhìn kỹ anh càng phát hiện ra vợ anh và người phụ nữ trong bộ phim có nhiều đặc điểm ngoại hình giống nhau. Đặc biệt, ngay cả vị trí của các nốt ruồi trên các bộ phận của cơ thể cũng cùng một chỗ.

Anh A nhận thấy rằng đây không phải là một đoạn phim quay lén, vì nếu là camera quay lén thì đã không nét căng đến mức này.

Sau khi xem bộ phim, anh A tiến lại gần vợ và hỏi: “Em quay phim này à?”, tuy nhiên, người vợ liên tục nhấn mạnh với anh A rằng đó không phải là cô và cho rằng anh A đang nói ‘khùng điên’.

Ảnh minh họa: Internet

Anh A đã chọn giải toả cảm xúc rối bời của mình bằng cách viết bài này. Anh nói với những ai đọc được câu chuyện của anh rằng: “Hãy nói thật lòng với tôi, và tôi muốn bạn hãy nghĩ đến vợ con của mình. Nếu là bạn thì bạn sẽ làm gì?"

Cuối cùng, anh tâm sự rằng: "Tôi không biết đoạn phim đó có được quay theo thỏa thuận hay không, nhưng nó chắc chắn không phải là camera quay lén. ​Nhưng nếu nó là camera quay lén, thì tôi nghĩ tôi cũng sẽ không tổn thương nhiều như vậy".

Ảnh minh họa: Internet

Cư dân mạng sau khi nghe câu chuyện đã để lại những bình luận khác nhau như "Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được cảm giác lúc ấy sẽ như thế nào", "Sau khi kết hôn xong mới biết được sự thật này chắc chắn sẽ rất sốc" và "Điều này thực sự có thể xảy ra ngoài đời thường luôn đó hả?".

Theo Insight