Đang hồ hởi phát thiệp cưới báo hỉ 'lần 2', tôi vội vã từ hôn vì một câu nói gây sốc tận óc từ người đàn ông 'đến sau'

Tâm sự Eva 22/04/2021 08:31

Dù là mẹ đơn thân tôi vẫn có mong muốn tìm được bến bờ hạnh phúc, không ngờ sai lầm nối tiếp sai lầm khi tôi đã trót đặt hết niềm tin vào cuộc tình mới nhưng lại nhận về cái kết đắng.

Tôi là mẹ đơn thân đến nay đã 4 năm, bé gái con tôi cũng sắp được 6 tuổi. Tôi ở nhà mẹ đẻ, nhưng không được thoải mái vì nhà tôi vẫn còn giữ tư tưởng xưa, con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, con trai mới quan trọng. Vì thế, tôi với mẹ thường hay bất đồng quan điểm, thậm chí nhiều lần bà đuổi mẹ con tôi đi. Nhưng do con còn quá nhỏ, công việc của tôi còn bấp bênh nên cả hai mẹ con cắn răng chịu đựng ở nhà mẹ không dám thuê trọ ở ngoài.

Thời gian gần đây, tôi quen một anh đã ly hôn vợ đã 41 tuổi, hơn tôi 8 tuổi, anh làm nhân viên nhà nước và có một con gái 8 tuổi sống cùng mẹ. Tôi nghĩ anh một lần đổ vỡ nên sẽ đồng cảm san sẻ cho nhau. Ban đầu anh rất tốt với tôi, dù đôi khi vẫn có giận hờn. Để làm tin, anh đem cuốn sổ tiết kiệm hơn 200 triệu cho tôi đứng tên, rồi mua tivi, bình nóng lạnh tặng ba mẹ tôi. Không những vậy anh thường xuyên tặng tôi những món quà nhỏ đến đắc tiền.

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Tôi đã rất hy vọng vào mối quan hệ mới lần này - Ảnh minh họa: Internet

Tôi cứ nghĩ lần này đến với anh sẽ là quyết định đúng đắn. Nhưng đến khi gần kết hôn, chúng tôi sống chung một thời gian mới phát hiện bản tính thật sự của anh. Chẳng giống như trước, anh không giữ ý tứ nữa, tính toán chi li, hay quát mắng người khác. Đỉnh điểm là chuyện đặt menu món ăn cưới, dù không hiểu nội dung cuộc nói chuyện của tôi và nhà hàng, anh vẫn cố chen vào nói đổi món này, món kia. Quá đáng hơn, trong lúc tức giận anh còn nói: “Người như em anh không thiếu, anh lấy con khác 30 giây”.

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Tôi vội vàng trả hết quà tặng, chỉ muốn hoãn cưới khi phát hiện bộ mặt thật của chồng tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định hoãn cưới mặc dù đã gửi thiệp mời cho mọi người. Tôi rất sợ rơi vào kết cục bế tắc như lần trước. Anh nói việc này sẽ khiến anh mất mặt với mọi người, nên cố tìm cách khuyên nhủ tôi, thậm chí thề thốt rằng sẽ thay đổi. Tôi mềm lòng, dẫn anh về nhà, không ngờ anh lại nhân cơ hội này xúc phạm ba mẹ tôi, đòi lại hết những thứ anh đã tặng.

Hành động của anh khiến tôi vô cùng hoảng sợ, tôi gom hết tất cả những thứ anh tặng từ bé đến lớn bao gồm cả sổ tiết kiệm đem trả lại cho anh trước sự chứng kiến của gia đình hai bên, tôi cẩn thận đến mức chụp hết tất cả làm bằng chứng. Đâu phải một mình anh phải tặng quà, tôi cũng thường hay nhét thêm tiền vào ví của anh nhưng chẳng bao giờ có ý nghĩ đòi lại. Trả xong tất cả cho anh, tôi thấy vô cùng nhẹ nhàng.

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Tôi quyết định dừng lại chỉ vì sợ phạm phải sai lầm trong quá khứ - Ảnh minh họa: Internet

Sau việc đó, anh tìm cách xin lỗi, khóc lóc, tự dằn vặt bản thân chỉ mong tôi quay lại. Anh nói, anh còn yêu tôi rất nhiều, anh sẽ ở như vậy đợi tôi hồi tâm chuyển ý dù là 1 năm, 2 năm thậm chí 10 năm anh vẫn chấp nhận. Đến bây giờ anh vẫn còn đeo nhẫn cưới của chúng tôi. Nhưng trong thâm tâm tôi chỉ thấy con người anh thật nguy hiểm, không dám tin tưởng nữa.

Tuy nhiên vì anh một mình xa quê, tôi sợ anh sẽ sốc sau chuyện này nên vẫn thường hay hỏi thăm, an ủi anh, nhưng để bắt đầu lại thì tôi vẫn không dám nghĩ đến.

Ngày cưới, em được mẹ chồng trao vàng trĩu cổ, chưa kịp nở mặt nở mày, bà đã ném cho một tờ danh sách khiến em hết hồn

Ngày cưới, em được mẹ chồng trao vàng trĩu cổ, chưa kịp nở mặt nở mày, bà đã ném cho một tờ danh sách khiến em hết hồn

Vừa cưới xong, em đã bán vàng để đưa cho anh trai vay vốn kinh doanh. Thành ra bây giờ, em chẳng biết ăn nói thế nào với mẹ chồng.

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Từ khóa:   tâm sự phụ nữ chuyện thầm kín tâm sự gia đình

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