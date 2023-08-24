‘Con tôi sao lại tóc xoăn da đen?’ chồng đang ầm ĩ đòi giải thích thì mẹ chồng lên tiếng một câu chấn động

Tâm sự Eva 24/08/2023 07:39

Quý đem tóc của con trai đi xét nghiệm thật trong ánh mắt đầy thất vọng của vợ. Nhưng tới khi thấy kết quả xét nghiệm ADN là quan hệ cha con thì Quý lại trợn mắt không tin:

Quý có vẻ thư sinh, dù là con trai nhưng da dẻ trắng trẻo, lại tài năng giỏi kiếm tiền. Quý gặp Hạnh qua mai mối. Vừa gặp mặt Hạnh, Quý đã đổ gục trước dáng vẻ dịu dàng, trong sáng của Hạnh.

Sau một năm tìm hiểu, cả hai chính thức trở thành vợ chồng. Không lâu sau đó, gia đình hai bên vui mừng đón chào cháu trai kháu khỉnh. Từ ngày có con, Quý vui vẻ vô cùng. Anh luôn cố gắng về nhà sớm để ôm ấp, hun hít con trai.

‘Con tôi sao lại tóc xoăn da đen?’ chồng đang ầm ĩ đòi giải thích thì mẹ chồng lên tiếng một câu chấn động - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Dù vậy, con trai càng lớn lên càng không giống mình khiến Quý bắt đầu để ý. Láng giềng, hàng xóm ai cũng nhận ra vì thằng bé có mái tóc xoăn và làn da đen chẳng giống Quý. Thằng bé cũng chẳng giống ai trong nhà hai bên nội ngoại. Anh nghĩ chẳng lẽ con mình bị trao lầm, hay tệ hơn là Hạnh lừa dối chồng?

Anh bắt đầu nghi nghi ngờ vợ, dần dần có thái độ bóng gió chì chiết vợ. Đến khi không còn chịu nổi thái độ quá đáng của chồng, Hạnh gằn giọng bảo:

“Anh không tin thì đi xét nghiệm ADN đi, đừng bóng gió như thế nữa”.

Quý đem tóc của con trai đi xét nghiệm thật trong ánh mắt đầy thất vọng của vợ. Nhưng tới khi thấy kết quả xét nghiệm ADN là quan hệ cha con thì Quý lại trợn mắt không tin:

“Sao con tôi mà lại tóc xoăn da đen?”.

‘Con tôi sao lại tóc xoăn da đen?’ chồng đang ầm ĩ đòi giải thích thì mẹ chồng lên tiếng một câu chấn động - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh thậm chí còn lớn tiếng kiếm chuyện với bác sĩ làm xét nghiệm. Khi về nhà, anh một mực khẳng định Hạnh thông đồng với bác sĩ kia để lừa gạt chồng. Hai vợ chồng lớn tiếng làm bố mẹ chồng cũng biết chuyện. Quý đành kể lại chuyện, đưa kết quả xét nghiệm ADN cho bố mẹ con. Mẹ của Quý nhìn con dâu ôm con khóc ngất, bà không thể đứng yên nhìn gia đình con trai đổ vỡ. Bà quỳ gối trước mặt chồng rồi nói:

“Tôi xin lỗi ông vì đến giờ mới thú tội. Thật rằng Quý không phải là con trai của ông. Ngày trước, ông đi công tác thường xuyên, tôi lỡ xiêu lòng với tình cũ rồi sinh ra nó. Người đó có tóc xoăn, da ngăm đen. Tôi xin ông tha tội cho tôi, con cái không có lỗi gì hết”.

Bố của Quý nghe thế thì bần thần không tin vào sự thật. Còn Quý sững người nhìn mẹ mình đang khóc nức nở, rồi nhìn sang vợ tủi thân ôm con bỏ vào phòng. Sự thật này đến quá bất ngờ khiến Quý không biết phải làm sao. Vì nghi ngờ vợ, anh đã tổn thương gia đình nhỏ của mình. Nhưng giờ anh lại phải đối mặt với sự thật mình không phải là con trai ruột của bố. Anh phải làm sao đây?

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