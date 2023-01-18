Chồng tôi cứ đến nhà ba mẹ tôi khi không có tôi, nghi ngờ chồng đang ngoại tình với chị dâu, tôi rợn người khi phát hiện danh tính thật sự kẻ thứ ba

Tâm sự Eva 18/01/2023 07:23

Ngày nào người chồng cũng về nhà muộn, người vợ bắt đầu sinh nghi

Không biết từ khi nào mà ngày nào chồng tôi cũng về nhà muộn. Là một người vợ, tôi không thể không nghi ngờ về hành vi của anh ta.

Chồng tôi cứ đến nhà ba mẹ tôi khi không có tôi, nghi ngờ chồng đang ngoại tình với chị dâu, tôi rợn người khi phát hiện danh tính thật sự kẻ thứ ba - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghĩ rằng anh ta đang hẹn hò với một người con gái khác.

Người vợ đã kiểm tra hệ thống định vị trên xe ô tô của chồng. Nếu nhìn vào địa điểm được ghi trên bản đồ định vị thì có thể biết được đại khái là anh ta có đang ngoại tình hay không.

Chồng tôi cứ đến nhà ba mẹ tôi khi không có tôi, nghi ngờ chồng đang ngoại tình với chị dâu, tôi rợn người khi phát hiện danh tính thật sự kẻ thứ ba - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kết quả xác nhận, nơi chồng đến mỗi ngày chính là nhà mẹ của vợ.

Cụ thể câu chuyện, trên một trang mạng xã hội đã soi lại một phân cảnh trong talk show của đài SBS.

Trong chương trình phát sóng ngày hôm đó, một luật sư đã xuất hiện. Luật sư đó đã thu hút sự chú ý khi nói rằng anh ấy bắt đầu lo lắng và không tin tưởng người yêu của mình khi giải quyết vụ án này.

Chồng tôi cứ đến nhà ba mẹ tôi khi không có tôi, nghi ngờ chồng đang ngoại tình với chị dâu, tôi rợn người khi phát hiện danh tính thật sự kẻ thứ ba - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Luật sư cho biết một trong những vụ án mà làm ông nhớ mãi là về việc mẹ vợ và con rể ngoại tình với nhau. Luật sư tiết lộ “Việc đó hoàn toàn là có thật”, việc này đã khiến những người xung quanh giật mình.

Luật sư kể rằng: “Đâu là nơi mà chồng chị A có thể đi đến mà không cần phải dùng tới app chỉ đường, chính xác thì người chồng đã về nhà vợ. Các luật sư đã nghi ngờ kẻ thứ ba chính là chị dâu. Nhưng chị dâu lại không sống ở đấy."

Chồng tôi cứ đến nhà ba mẹ tôi khi không có tôi, nghi ngờ chồng đang ngoại tình với chị dâu, tôi rợn người khi phát hiện danh tính thật sự kẻ thứ ba - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Vị luật sư nói thêm: “Mẹ của người vợ A trẻ hơn tôi nghĩ nên tôi đã chắc chắn suy luận của mình ngay khi gặp mẹ vợ. Có thể vì họ có sở thích giống nhau nên họ đã ngoại tình với nhau".

Những người xung quanh cực kỳ ngạc nhiên vì câu chuyện này.

Theo Insight

Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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