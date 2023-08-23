Chồng đi vắng, tôi gọi thợ sửa trần nhà thì hết hồn khi thấy những 'vật tròn tròn lấp lánh' rơi xuống như mưa

Tâm sự Eva 23/08/2023 22:15

Vài giây sau đó, tôi hoảng hồn khi thấy những vật tròn tròn, lấp lánh rơi xuống trước mặt mình không ngớt.

Chồng đi công tác cả tháng rồi, đến hôm đó vẫn chưa về nhà kịp. Nhưng vì một cơn mưa lớn mà trần nhà tôi bị ngấm nước nặng. Tôi không hiểu về việc sửa chữa nhà cửa, nhưng chồng lại chưa về nên đành phải gọi thợ lại sửa. Tôi cũng không nói việc này với chồng, cứ nghĩ là tự mình giải quyết để anh tập trung làm việc.

Chồng đi vắng, tôi gọi thợ sửa trần nhà thì hết hồn khi thấy những 'vật tròn tròn lấp lánh' rơi xuống như mưa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Thợ đến nhanh chóng, quan sát một hồi thì bắc thang lên sửa chữa. Anh thợ nói tôi giúp anh giữ tháng để anh leo lên xem tình hình. Trần nhà tôi làm bằng gỗ, cạy sửa để xem xét cũng dễ dàng.

Anh thợ cố gắng kéo một thanh gỗ ra, tôi nhìn lên thấy một khoảng trống to trên trần nhà. Vài giây sau đó, tôi hoảng hồn khi thấy những vật tròn tròn, lấp lánh rơi xuống trước mặt mình không ngớt. Đến khi nhìn xuống sàn nhà, tôi đứng hình nhận ra tất cả đều là vàng, là nhẫn vàng!

Thấy thế, tôi vội vàng gom hết chỗ váng ấy, luống cuống tìm cách cất đi. Vì dù sao tôi cũng chỉ ở nhà một mình, anh thợ sửa trần kia cũng là người lạ. Tôi sợ xảy ra chuyện gì thì tôi không trở tay kịp. Nhưng may thay, anh thợ kia không hề có hành động gì lạ, sửa trần xong thì liền ra về.

Chồng đi vắng, tôi gọi thợ sửa trần nhà thì hết hồn khi thấy những 'vật tròn tròn lấp lánh' rơi xuống như mưa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Sau khi trở vào nhà, tôi ngây người với số vàng là 20 cây. Đây là căn nhà chính tay chồng tôi xây, anh ấy là kỹ sư xây dựng. Không lý nào chồng tôi không biết về số vàng này. Chỉ có một cách giải thích hợp lý là chính chồng tôi đã cất giấu số vàng này trên trần nhà. Nhưng anh làm sao có được số vàng lớn thế này. Anh còn giấu giếm tôi bao lâu nay.

Tôi và chồng từ ngày lấy nhau đến nay luôn tiêu xài tiền chung. Tiền tôi kiếm được thì lo việc trong nhà, gửi cho hai bên gia đình. Tiền anh kiếm được thì một phần nuôi con, một phần gửi tiết kiệm, hoặc đầu tư. Tôi cứ nghĩ vợ chồng tin tưởng nhau, không giấu giếm nhau bất cứ điều gì. Đến hôm nay, tôi thật sự đau lòng và thất vọng vì chồng có quỹ đen, còn giấu vợ từ lâu.

Tôi đang không biết giải quyết thế nào với số vàng này? Tôi cứ im lặng rồi đến một ngày chồng biết mất vàng thì anh ấy cũng chẳng dám hé nửa lời với tôi đâu nhỉ? Hay là tôi cứ hỏi thẳng chồng, biết đâu anh ấy còn có một khoảng tiền lớn nào đó giấu tôi? Giờ tôi phải làm sao đây?

 

 

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