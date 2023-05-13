Chị em mãi không 'thăng hoa' được trong 'cuộc yêu', có thể là do cánh mày râu đã mắc 3 sai lầm 'to bự' này!

Đôi lúc họ thích các chàng lịch thiệp và nhẹ nhàng trong lúc quan hệ nhưng những lúc khác phụ nữ cũng cần những hành động mãnh liệt và đầy cuốn hút của chàng.

Nàng thích những người đàn ông nhẹ nhàng nhưng trên giường thì không?

Mục đích duy nhất của quan hệ tình dục là đạt được cực khoái - Phụ nữ cần nhiều hơn thế!

Theo một số khảo sát, hội chị em cũng thích những điều mới mẻ không kém gì cánh mày râu. Nhiều chị em thậm chí còn vô cùng mạnh bạo trong chuyện chăn gối. Chính vì vậy hiểu người phụ nữ của mình muốn gì, cần gì là điều đầu tiên mà cánh mày râu cần thuộc nằm lòng trước mỗi cuộc yêu.

Bạn đừng nên nghĩ rằng sự thỏa mãn là mục đích cuối cùng mà bạn muốn đạt được bởi vì tình dục quan trọng ở cả quá trình hơn là chỉ một khoảnh khắc hai người đạt được cực khoái. Vì thế, bạn nên hòa hợp với cơ thể của người phụ nữ và tạo cho họ cảm giác gần gũi cũng như để cho họ có thể đạt được khoái cảm một cách tự nhiên.

Bên cạnh đó, đừng chỉ mải mê đuổi theo những xúc cảm mới lạ mà quên mất rằng suy nghĩ và tâm trạng của đối phương cũng quan trọng vô cùng.

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Đồ chơi người lớn có thể thay thế một người đàn ông - Nhưng không!

Những dụng cụ hỗ trợ tình dục có thể giúp đỡ đáng kể trong việc cải thiện trải nghiệm của người phụ nữ cũng như chính bản thân bạn. Tuy nhiên, những vật dụng vô tri này đương nhiên không thể thay thế được một bờ vai vững chãi, một cái ôm ấm áp hay một nụ hôn nồng cháy được.

Chính vì vậy, hãy dành nhiều thời gian cho cô ấy hơn để hiểu và cảm nhận được người bạn đời của mình đang thực sự muốn gì và nếu được hãy chiều chuộng cô ấy hết mức có thể, bởi phụ nữ khi sinh ra vốn đã thiệt thòi.