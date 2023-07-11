Chê chồng nhạt nhẽo, vợ ra ngoài 'ăn nem', đang ‘tưng bừng’ với bồ trẻ thì bị chồng bắt gian tại giường, việc anh ta làm khiến ai cũng há hốc kinh ngạc

Tâm sự Eva 11/07/2023 06:14

Tôi 32 tuổi nhưng chưa mặn mà với hôn nhân, vẫn thích rong chơi đã. Chơi chưa chán nên tôi chưa muốn kết hôn. Vì tôi xác định giờ độc thân sao cũng được nhưng lấy vợ rồi là phải tử tế, toàn tâm toàn ý với gia đình.

Chưa muốn kết hôn nên tôi cũng tìm những đối tượng đặc biệt để vui vẻ, những cô nàng phóng khoáng thích yêu đương chơi bời hoặc phụ nữ có chồng rồi nhưng chán chồng muốn phiêu lưu tình ái.

Cách đây 2 tháng tôi quen được Thu, cô nàng đã kết hôn nhưng rất “chịu chơi”, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ thì đêm đó chúng tôi đã qua đêm cùng nhau. Thu bảo chồng thường xuyên xa nhà đi công tác, tình cảm vợ chồng cũng nguội lạnh.

Chê chồng nhạt nhẽo, vợ ra ngoài 'ăn nem', đang ‘tưng bừng’ với bồ trẻ thì bị chồng bắt gian tại giường, việc anh ta làm khiến ai cũng há hốc kinh ngạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cười thầm cho rằng ai ngoại tình chẳng biện minh là hôn nhân không tốt đẹp. Nếu chẳng ở được với nhau thì sao không ly hôn đi, rồi đàng hoàng mà chơi bời. Tất nhiên tôi nghĩ trong bụng vậy thôi chứ hôn nhân của Thu thế nào đâu có ảnh hưởng gì đến mình.

Tôi và Thu thường gặp nhau vào cuối tuần vì khi ấy công việc của tôi mới được rảnh rỗi. Phần lớn thời gian của buổi hẹn hò chúng tôi ở trong khách sạn. Có phải yêu đương dông dài đâu, cứ tập trung vào chuyện chính thôi. Sau đó lại ai về nhà nấy, tôi với Thu cũng không liên lạc trò chuyện tâm sự nhiều, có lẽ vì vậy mà chồng Thu không phát hiện ra.

Cuối tuần vừa rồi như thường lệ, tôi và Thu lại hẹn hò ở khách sạn quen. Hai đứa đang “tưng bừng” thì đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập. Tôi với Thu đều giật mình kinh hãi. Hỏi có phải nhân viên lễ tân không thì một giọng đàn ông cất lên: “Tôi là chồng Thu đây”.

Chê chồng nhạt nhẽo, vợ ra ngoài 'ăn nem', đang ‘tưng bừng’ với bồ trẻ thì bị chồng bắt gian tại giường, việc anh ta làm khiến ai cũng há hốc kinh ngạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đã từng qua lại với vài người phụ nữ có chồng nhưng chưa lần nào tôi bị đánh ghen tại trận thế này. Phen này thì phải làm sao đây? Anh ta dẫn thêm vài người đến thì tôi làm sao chạy thoát được? Chẳng may lại quay video đăng tùm lum lên mạng thì tôi biết giấu mặt vào đâu?

Trong đầu tưởng tượng ra nhiều khả năng xấu khiến tôi sợ toát mồ hôi hột. Đúng là đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, chơi với dao nhiều thì cũng có bữa đứt tay. Lần này mà thoát nạn, tôi thề sẽ chỉ qua lại với phụ nữ độc thân thôi cho an toàn.

Anh ta đập cửa ầm ầm, tôi sợ kéo đám đông tới nên đành phải mở cửa ra, cũng chẳng còn cách nào khác. Cứ nghĩ phải ăn ngay quả đấm vào mặt nên vội trốn, ai ngờ chồng Thu vô cùng bình tĩnh. Anh ta bước vào phòng còn cẩn thận khép cửa lại, mà điều lạ là anh ta chỉ đi một mình.

Vào phòng, anh ta nhìn vợ rồi bình thản hỏi một câu khiến tôi phải há hốc:

- Xong chưa em, đi về thôi, con đang đòi em đấy. Lần sau đi đâu thì phải sắp xếp cho chu đáo, anh đã dặn đi dặn lại là con ốm thì không được đi đâu cơ mà. Đây là lần cuối cùng ai nhắc đến việc này đó.

Xin hỏi có người chồng nào bắt quả tang tại giường vợ ngoại tình mà lại phản ứng như chồng Thu không? Anh ta không hề nhìn tôi 1 cái, coi như tôi vô hình. Thấy Thu luống cuống mặc quần áo, thậm chí anh ta còn lấy váy cho vợ, kéo khóa váy cho Thu đàng hoàng, xách túi giúp cô ấy. Rồi vợ chồng họ dẫn nhau ra về.

Ra đến cửa, Thu mới bảo tôi thế này: “Xin lỗi anh nhé, em về trước đây, hẹn anh hôm khác”. Tôi sốc đến hóa đá, không nói được lời nào, ngẩn ngơ nhìn hai vợ chồng họ ra khỏi phòng khách sạn. Còn lại một mình mà tôi vẫn tưởng mình đang nằm mơ.

Tình cảm vợ chồng họ hình như là không có vấn đề gì, con Thu hơn 2 tuổi thì phải, không nhỏ nhưng cũng chưa lớn lắm, chắc vậy nên mới khóc đòi mẹ.

Thoát nạn đánh ghen trong gang tấc, tối ấy tôi gọi điện cho Thu hỏi rõ nguồn cơn. Thu trả lời ấp úng

Sau vài lần đánh ghen thì anh chồng kia chấp nhận sống chung với lũ. Nguyên nhân cũng chỉ vì con, không muốn con thiếu thốn tình cảm và chắc cũng ngại xấu mặt nếu ầm ĩ ly hôn. Quan trọng là không nhưng qua mấy câu của cô ấy thì tôi có thể đoán được thế này. Thu cưới anh chồng vì mang bầu trước. Khổ nỗi có chồng có con rồi cô nàng vẫn không bỏ được tính trăng hoa, lẳng lơ đã ăn vào máu. thể khiến vợ thay tính đổi nết 

Chẳng rõ anh ta có bồ bên ngoài không nhưng Thu bảo về nhà vẫn rất bình thường với vợ, vui vẻ thì hai người cũng vẫn lên giường với nhau. Tuy nhiên Thu làm gì, đi đâu với ai anh ta không hề ghen tuông. Bởi vậy mà cô nàng không phải giấu giếm. Anh ta đọc được tin nhắn chúng tôi hẹn hò tại khách sạn này nên mới đến tìm.

Thật sự là không thể tin nổi. Anh ta cứ như mấy người phụ nữ bất lực trước việc chồng ngoại tình, sống bên nhau cũng chỉ vì con vậy! Trên đời này đúng là không thiếu chuyện lạ, tôi cùng là đàn ông mà không hiểu nổi suy nghĩ của anh ta. Cam tâm bị cắm sừng, dùng chung vợ với nhiều người khác!

Tự dưng tôi thấy mất niềm tin vào phụ nữ quá. Nghĩ đến kết hôn mà tôi lo lắng, lỡ sau này vớ được cô vợ như Thu thì sao?

Theo chú hùng hổ đi bắt ghen thím ngoại tình, vừa đạp cửa phòng khách sạn, tôi đứng hình, miệng cười cay đắng khi thấy cảnh tượng trên giường

Theo chú hùng hổ đi bắt ghen thím ngoại tình, vừa đạp cửa phòng khách sạn, tôi đứng hình, miệng cười cay đắng khi thấy cảnh tượng trên giường

Gia đình chồng hiện tại rất tốt. chồng cũng yêu thương vợ con. Bố chồng có một người em trai và một người em gái. Gia cảnh nhà chồng tôi cũng chỉ ở mức bậc trung nhưng riêng chú chồng thì lại rất giàu có. Chú thím ấy sinh được 2 người con, lớn khôn cả rồi.

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