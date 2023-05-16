Nếu bạn đang vô định về một mối tình, về một người đàn ông mà bạn chuẩn bị về chung nhà thì hãy xem anh ấy có những điều này hay không. Nếu có chắc chắn anh ấy chỉ yêu bạn từ những chuyện ‘giường chiếu’.

Hãy giao tiếp bằng ánh mắt Ảnh minh họa Giao tiếp bằng mắt không chỉ cho bạn thấy anh ấy thích bạn mà còn cho bạn biết chàng sẽ như thế nào trong phòng ngủ. Khi hai người nói chuyện với nhau, bạn cảm thấy ánh mắt chàng thế nào? Khi bạn nhìn thẳng vào mắt một anh chàng giỏi “chuyện ấy”, bạn sẽ có một cảm giác mà không thể nào giải thích nổi. Họ sẽ dùng ánh mắt rất sâu và đầy đam mê, chắc chắn khiến bạn tan chảy ngay lập tức và khó có thể từ chối chàng được.

Ánh mắt là nơi thể hiện nhiều điều về một người, với nam giới thì ánh mắt còn nói lên khả năng tình dục. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, đàn ông có nhu cầu sinh lý cao sẽ có ánh mặt tập trung cao độ. Nhất là khi anh ấy nhìn bạn, đó sẽ là một ánh mắt thể hiện sự mạnh mẽ và quyết liệt. Một ánh mắt say đắm khiến bạn muốn tan chảy vào trong. Đó rất có thể là dấu hiệu cho biết anh ấy muốn “lên giường” cùng bạn. Để ý kỹ bạn sẽ thấy lông mày của họ hơi rướn lên.

Chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài của bạn Ảnh minh họa Bạn có thể cảm thấy khá hạnh phúc khi được chàng khen bạn có một thân hình đẹp, tuy nhiên đây lại là một trong những dấu hiệu chàng yêu bạn chỉ vì chuyện ấy. Dấu hiệu chàng yêu bạn thật lòng không chỉ dừng lại ở việc chàng yêu ngoại hình của bạn mà còn là yêu những phẩm chất đáng quý mà bạn có. Đàn ông yêu thật lòng khi quan hệ sẽ nhìn thấy được những nét tính cách, thói quen, sở thích, đam mê, ước mơ của bạn… Trái lại, đàn ông nghiện tình dục sẽ chỉ đề cập đến việc họ yêu mái tóc óng ả, thân hình thon gọn của bạn ra sao. Chàng cũng chỉ để ý bạn đẹp thế nào trong bộ đầm đỏ quyến rũ và chỉ muốn ôm hôn bạn. Chỉ thích có cử chỉ thân mật Ảnh minh họa Cử chỉ thân mật không hẳn là ôm hôn hoặc vuốt ve, những người đàn ông tinh tế sẽ biết giấu đi ham muốn của mình bằng các cử chỉ gần gũi vừa đủ. Cụ thể những động tác đơn giản như ôm eo hoặc nắm tay nhưng hành động có vẻ kiên quyết mà mạnh mẽ hơn đối với người phụ nữ cho thấy họ đang “rực cháy lửa tình” bên trong.

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