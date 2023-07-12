Bị tiếng lạch cạch dưới bếp làm tỉnh giấc, tôi lần mò cầu thang xuống kiểm tra thì giật mình thon thót, nước mắt rơi dài khi thấy mẹ chồng làm điều này trong ánh đè le lói

Tâm sự Eva 12/07/2023 05:21

Còn nhỏ nên đêm nào con tôi cũng ọ ẹ đòi bú. Mỗi lần như vậy, tôi lại mất ngủ. Đêm qua dậy cho con bú, tôi không thấy mẹ chồng đâu.

Tôi sinh ra ở thành phố, gia đình lại có điều kiện. Lúc đi lấy chồng, điều tôi sợ nhất là phải sống chung với mẹ chồng. Có lẽ do trước kia, tôi từng chứng kiến bà nội mình hắt hủi mẹ. Thành ra đến tận bây giờ, tôi vẫn mang một nỗi ám ảnh rất lớn.

May mắn là sau khi kết hôn, vợ chồng tôi vẫn sống ở thành phố nên tôi được hưởng cảm giác vợ chồng son. Thời điểm ấy tôi ít về quê. Nói trắng ra thì có khi cả năm về được 2 lần đó là giỗ bố chồng và ngày Tết.

Sang đến năm thứ 2 của hôn nhân, vợ chồng tôi quyết định có con. Lúc mới có thai, tôi thuê giúp việc, nhưng ai đến cũng không vừa lòng. Họ làm việc không đến nơi đến chốn. Có người còn ăn trộm tiền của chủ nữa. Chồng tôi thấy vậy, thất vọng với người giúp việc nên đã mở lời nhờ mẹ lên.

Bị tiếng lạch cạch dưới bếp làm tỉnh giấc, tôi lần mò cầu thang xuống kiểm tra thì giật mình thon thót, nước mắt rơi dài khi thấy mẹ chồng làm điều này trong ánh đè le lói - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thâm tâm tôi thật sự không muốn ở với mẹ chồng. Nhưng ý chồng đã quyết, tôi làm trái cũng không được. Những ngày mới sống cùng nhau, tôi thờ ơ, lạnh nhạt với mẹ chồng lắm. Bà làm gì tôi cũng thấy khó chịu, không vừa ý. Căn bản là bà ở quê, nấu ăn không ngon, làm gì cũng vội vàng nên tôi thấy chẳng thuận mắt chút nào.

Cứ nghĩ mình đối xử với mẹ chồng hời hợt thì bà cũng để bụng. Không ngờ mẹ chồng tôi lại chưa từng để ý đến điều đó. Ngày tôi sinh con, bố mẹ tôi đang đi nước ngoài du lịch. Chồng tôi thì đi công tác. Nửa đêm tôi và mẹ chồng vào viện, cũng may tôi đã làm thủ tục nên không có gì cập rập. Nhưng nhìn mẹ chồng chút chút lại lau mồ hôi trên trán con dâu, rồi lại thủ thỉ động viên tôi giữ sức. Tôi biết tình cảm và sự lo lắng bà dành cho mình là thật.

Sau cuộc vượt cạn, trong lòng tôi cũng đã nghĩ đến chuyện đồng ý sống chung với mẹ chồng, đón bà lên ở hẳn. Nhưng đôi lúc tôi vẫn lấn cấn, sợ sống lâu với nhau mới va chạm. Cho đến đêm qua, tôi mới có lựa chọn chính xác.

Chuyện là tôi sinh con một tháng rồi. Ấy vậy mà mẹ chồng vẫn không bắt làm bất cứ việc gì cả. Đợt này chồng tôi lại đi công tác liên miên, ở nhà chỉ có tôi, mẹ chồng và cậu con trai một tháng tuổi.

Còn nhỏ nên đêm nào con tôi cũng ọ ẹ đòi bú. Mỗi lần như vậy, tôi lại mất ngủ. Đêm qua dậy cho con bú, tôi không thấy mẹ chồng đâu. Bình thường bà vẫn ngủ cùng mẹ con tôi. Đang ngẩn người suy nghĩ, tôi nghe tiếng lạch cạch dưới bếp. Sợ tối không đóng cửa, trộm lẻn mò vào, tôi nhẹ nhàng đặt con xuống giường rồi lấy cây gậy golf của chồng lần xuống bếp.

Đến cầu thang, tôi thấy điện vẫn không được bật. Nhưng ánh sáng leo lét của lửa làm tôi thấy nghi ngờ. Tôi bật điện lên thì mẹ chồng giật mình nói bà đang nấu cháo cho tôi dậy ăn đêm. Chứ đêm nào tôi cũng phải dậy cho con bú làm bà thấy xót ruột.

Bị tiếng lạch cạch dưới bếp làm tỉnh giấc, tôi lần mò cầu thang xuống kiểm tra thì giật mình thon thót, nước mắt rơi dài khi thấy mẹ chồng làm điều này trong ánh đè le lói - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn mẹ chồng lúi húi nấu cho mình, tôi ôm lấy bà khóc. Chắc chắn hôm nào chồng về, tôi sẽ nói anh đề nghị mẹ lên ở hẳn cùng mình. Biết rằng sẽ có những va chạm hoặc bất tiện, nhưng tôi chấp nhận hết. Mẹ chồng tôi tốt thế cơ mà.

Trai tân đẹp ngời ngời lại giàu sang phú quý vẫn quyết rước cô gái mù về làm vợ, đêm ấy cởi bỏ tấm áo mỏng trên người em mà sững người

Trai tân đẹp ngời ngời lại giàu sang phú quý vẫn quyết rước cô gái mù về làm vợ, đêm ấy cởi bỏ tấm áo mỏng trên người em mà sững người

Tôi kết hôn cách đây 1 năm. Vài ngày trước, vợ chồng tôi đã chào đón một cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Có thể nói, đứa con đến với chúng tôi như một món quà trời ban.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tâm sự tâm sự hôn nhân góc hôn nhân góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Video 17 phút trước
Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 32 phút trước
Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Video 1 giờ 17 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Tâm sự Eva 2 giờ 17 phút trước
Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 2 giờ 47 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Lời thông báo bất ngờ lúc nửa đêm khiến tôi dứt áo ra đi trong đêm tối

Lời thông báo bất ngờ lúc nửa đêm khiến tôi dứt áo ra đi trong đêm tối

Sự đổi thay của người yêu 5 năm sau cuộc trò chuyện với gia đình

Sự đổi thay của người yêu 5 năm sau cuộc trò chuyện với gia đình