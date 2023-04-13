Bị chồng đuổi khỏi nhà chỉ vì lý do này, hai năm qua tôi chưa từng cười lấy một lần, cuộc sống hôn nhân địa ngục khiến tôi dần rơi vào tuyệt vọng

Tôi lấy chồng đến nay là gần 6 năm và có một em bé trai gần 3 tuổi, công việc của tôi là làm văn phòng, lương cũng chỉ 10 triệu mỗi tháng ở HCM.

Lúc trước chưa có con thì vợ chồng sống chung cùng ba mẹ chồng, tôi nhẫn nhịn nhiều nên cũng êm ấm. Nhưng từ ngày sinh con xong, va chạm với ba mẹ chồng nhiều hơn, tôi nóng nảy hơn, tinh thần không ổn định, không kềm chế được nên có cự cãi với ba mẹ trong khoảng một năm.

Tôi một thân một mình thui thủi trong nhà, chồng cũng bỏ mặc không nói chuyện, không hỏi han gì tôi - Ảnh minh họa: Internet

Vấn đề kinh tế thì hai vợ chồng giữ tiền riêng, lương ai thì người ấy giữ, lúc trước khi cưới anh ấy có trả nợ cho tôi hơn 100 triệu vì tôi làm ăn thua lỗ, chồng tôi lương cũng không cao, chồng phụ tiền chợ mỗi tháng cho mẹ chồng 5 triệu, mua sữa tã, thuốc men cho con, còn tiền tôi thì mua những thứ khác như quần áo, đồ chơi, đồ ăn cho con, đóng tiền học cho con.

Chồng tôi là người hiền lành, lo cho gia đình, sống tiết kiệm, lo làm ăn, không hút thuốc, không nhậu, không chơi bời, thương con lo chăm con, nhưng tính toán chi li với vợ con, lúc tôi sinh con được 6 tháng, vợ chồng có cự cãi chuyện tiền nong thì mẹ chồng có mắng tôi là vì việc chồng tôi đóng tiền chợ, mẹ nói: "Có tay có chân thì tự làm mà ăn sao bắt con tao nuôi".

Rồi tôi với mẹ có lời qua tiếng lại, tôi giận mẹ nên ăn riêng từ đó, còn chồng tôi thì vẫn ăn cùng ba mẹ, thời điểm ấy là lúc dịch, tôi một thân một mình thui thủi trong nhà, chồng cũng bỏ mặc không nói chuyện, không hỏi han gì tôi, lúc cưới ba mẹ chồng có cho một cây vàng gồm vòng vàng nhưng chồng cũng giấu tôi lấy đưa cho mẹ cất giữ.

Về phần ba chồng thì quá thương cháu nên giành hết mọi quyết định về em bé, việc gì ba cũng xen vào và bắt buộc phải làm theo ý ba nên tôi cũng có cự cãi với ba nhiều lần.

Mẹ chồng có mắng tôi là vì việc chồng tôi đóng tiền chợ, mẹ nói: "Có tay có chân thì tự làm mà ăn sao bắt con tao nuôi" - Ảnh minh họa: Internet

Suốt một khoảng thời gian dài, chồng lạnh nhạt, không quan tâm, tôi cứ lầm lũi đi làm rồi về nhà, cả nhà xem như tôi không tồn tại, đỉnh điểm là năm ngoái, chồng bắt tôi đóng tiền điện, rồi đuổi tôi ra khỏi nhà, lúc ấy tôi không có đủ điều kiện nuôi con nên thuê nhà ở riêng được 6 tháng, để con lại cho nhà chồng nuôi.

Nhưng thời gian xa con khiến tôi đau khổ, nhớ con chịu không chịu nổi, nên tôi quay về xin lỗi ba mẹ chồng và chồng để được ở gần con, họ cũng chấp nhận cho tôi quay về, mong muốn duy nhất của tôi chỉ muốn sống yên ổn lo con nên tôi nhịn nhục hết mặc ai nói gì tôi cũng không nói lại. Hiện giờ mỗi ngày tôi đều ăn sáng và ăn trưa bên ngoài, tối về mới ăn chung với nhà.

Hiện giờ chồng tôi thì vẫn lạnh nhạt, hay cáu gắt quát nạt, cả ngày hai vợ chồng không có chuyện gì nói với nhau, không cười với nhau, có nói thì cũng chỉ vài câu hỏi về con, mình hỏi gì chồng trả lời nấy, 2 năm rồi mình chưa từng được cười, trong lòng lo sợ bất an, cứ nghĩ thương con mà chịu đựng cuộc sống hôn nhân ngột ngạt như vậy, tôi thấy bản thân mình hèn quá, chắc tôi bị trầm cảm mất rồi.

Nguồn: Internet