Nuôi 3 con nhỏ và nợ gần 6 tỷ đồng, đây là cách cặp vợ chồng trẻ 'xóa nợ' thành công

Số nợ ban đầu đến từ khoản vay sinh viên của cả hai vợ chồng khi còn theo học tại trường đại học Bethune-Cookman. Mặc dù đã có học bổng, Muhammad vẫn không thể hoàn toàn chi trả cho học phí của mình trong 4 năm học tại trường.

Theo Nerdwallet, Rashad Muhammad là một giáo viên và là người môi giới nhà đất ở bang Florida đã chia sẻ câu chuyện của cá nhân anh và vợ mình – Nirvanna về những khó khăn họ đã gặp phải cũng như cách họ trả hết khoản nợ khoảng 5,75 tỷ đồng (250.000 đô la Mỹ) của mình, từ đó giúp chúng ta có những cái nhìn khác đi về cách tiết kiệm và kế hoạch tài chính hợp lý là như thế nào.

Dần dần, gánh nặng tài chính ngày một nặng hơn cho gia đình Muhammad khi Nirvanna tạm dừng công việc giáo viên vào năm 2011 để sinh con. Thời điểm ấy, khoản nợ của gia đình đã lên tới hơn 5,7 tỷ đồng (250.000 USD).

Sau khi kết hôn vào năm 2015, cả anh và vợ đều thống nhất sẽ cùng nhau giải quyết những khoản nợ của cả hai bao gồm: Khoản vay sinh viên, nợ thẻ tín dụng và vay mua ô tô.

Chính thức nộp đơn tuyên bố phá sản

Cảm thấy tuyệt vọng và bất lực trước tình hình tài chính của gia đình, cả hai đã quyết định nộp đơn phá sản. Tuy nhiên, quá trình này cũng chỉ hỗ trợ loại bỏ khoản nợ thẻ tín dụng nhưng nó không làm thay đổi đáng kể tài chính hoặc thói quen chi tiêu của cặp đôi này. Đến mùa xuân năm 2013, cặp vợ chồng trẻ này nợ hơn 4,1 tỷ đồng (179.000 USD).



Những khoản nợ khiến cả hai cảm thấy mệt mỏi, tuyệt vọng - Ảnh minh họa: Internet

Trải qua gần 4 năm, cặp đôi đã từng bước thay đổi để cải thiện tình hình và học cách kế hoạch lại tài chính của mình. Và bất ngờ đã đến khi tháng 1/2017, họ chính thức không còn khoản nợ nào cả.

Thời điểm hiện tại, cặp vợ chồng thông minh này sống thoải mái ở Fort Worth, Texas, với ba đứa con của họ lần lượt từ 7, 9 và 13 tuổi, có đủ khả năng chi trả cho các kỳ nghỉ và tiết kiệm để nghỉ hưu.

Bằng cách gì, đôi vợ chồng đã "xóa nợ" thành công?

Bài học thứ nhất: Giữa hai vợ chồng trong gia đình lúc nào cũng cần có sự thấu hiểu về những điểm mạnh, điểm yếu của nhau. Từ đó có thể dễ dàng giải quyết mọi việc và học được cách kiểm soát tình hình. Nirvanna là người ghét tính toán trong khi Muhammad rất giỏi việc đấy, điều đó giúp cả hai cân bằng và biết cách quản lý tài chính của gia đình.

Bài học thứ hai: Dành 60-70% thu nhập vào quỹ tiết kiệm chung của gia đình. Điều này giúp gia đình bạn sẽ luôn có những khoản tiền dự phòng vào những tình huống bất ngờ cũng như đầu tư vào những dự án phát sinh thêm nhiều tiền hơn trong tương lai.



Luôn có khoản tiền tiết kiệm dự phòng trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Bài học thứ ba: Không bao giờ là quá sớm để dạy dỗ con cái về tài chính và cách tiết kiệm. Muhammad đã dạy con mình cách tiết kiệm tiền để có thể mua những món đồ mà chúng ao ước. Bên cạnh đó, cả Muhammad và Nirvanna còn để con cái chủ động quyết định trong việc tổ chức sinh nhật cho chúng hay để dành khoản tiền đó cho giai đoạn khi bọn trẻ vào đại học.

Bài học thứ tư: Thoát khỏi những bẫy so sánh. Trước khi quyết định mua những món đồ có giá trị lớn như nhà cửa, ô tô, hãy luôn hỏi bản thân rằng mình thật sự có cần những điều đấy hay không và liệu nó có sinh lợi cho gia đình trong giai đoạn về sau. Ví dụ, thay vì mua một chiếc xe mới tinh với giá cực kì đắt đỏ, Muhammad đã chọn mua lại 1 chiếc xe cũ với giá rẻ hơn gấp đôi để tiết kiệm chi phí cho gia đình của mình.



Chân dung gia đình gồm 5 người nhà Rashad và Nirvanna Muhammad

Bài toán tài chính gia đình luôn là điều khiến chúng ta suy nghĩ rất nhiều khi về chung một nhà. Dẫu biết có nhiều thứ cần phải chi tiêu, bạn và đối phương nên cân nhắc về kế hoạch tài chính của cả hai để tránh rơi vào tình trạng nợ nần quá đà.

Học cách tiết kiệm và đầu tư chưa bao giờ là sớm để bắt đầu. Khi tài chính vững chắc, gia đình sẽ ngày càng hạnh phúc và trọn vẹn hơn bởi bớt đi những gánh nặng về tiền bạc.