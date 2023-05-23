Yêu người đàn ông một đời vợ, hôm bất ngờ đến nhà thăm, tôi kinh hãi, 'đứng chết trân' bởi cảnh tượng trong phòng ngủ của anh

Tâm sự 23/05/2023 07:47

Đến một lần tôi đến nhà người yêu chơi nhưng không báo trước. Tôi có chìa khóa nhà của anh nên có thể vào được dễ dàng.

Tôi lỡ yêu người đàn ông từng ly hôn có một đời vợ. Anh hơn tôi 10 tuổi, có một con trai riêng được vợ cũ nuôi. Trong mắt tôi, người yêu rất tốt, dù đã từng ly hôn. Anh không có thói hư tật xấu nào, có công việc với thu nhập tốt. Anh lúc nào cũng đối xử với tôi dịu dàng, yêu chiều. Chắc là vì đàn ông từng ly hôn có nhiều trải nghiệm, tâm lý hơn nên tôi luôn cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh anh.

Dù gia đình tôi ngăn cản nhưng tôi vẫn muốn kết hôn với anh. Họ nói lấy đàn ông từng ly hôn sẽ dễ cảm thấy buồn tủi, vì anh có con riêng. Và tôi chỉ đang mù quáng khi yêu đương mà thôi, hôn nhân sẽ không có màu hồng được như thế.

Quả thật tôi không để tâm đến những lời họ nói. Tôi chỉ quan tâm đến tình yêu hiện tại của mình. Dù sao anh cũng đã ly hôn, anh có con thì đã sao vì con của anh cũng do vợ cũ nuôi nấng. Ai cũng có quá khứ, tôi nghĩ mình đủ bao dung để chấp nhận quá khứ của bạn trai.

Đến một lần tôi đến nhà người yêu chơi nhưng không báo trước. Tôi có chìa khóa nhà của anh nên có thể vào được dễ dàng. Khi bước vào nhà, tôi chết sững nghe thấy giọng phụ nữ vang lên từ phòng ngủ. Trong lòng tôi như có lửa đốt, linh tính không lành.

Yêu người đàn ông một đời vợ, hôm bất ngờ đến nhà thăm, tôi kinh hãi, 'đứng chết trân' bởi cảnh tượng trong phòng ngủ của anh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi mở cửa phòng ngủ thì thấy người phụ nữ kia chính là vợ cũ của bạn trai. Chị ấy đang nằm trên giường cùng với bạn trai của tôi và con trai của hai người. Họ ôm lấy nhau ngủ như một gia đình thực thụ. Tôi vừa nhìn qua đã thấy lòng dạ nát tan, đau xót vô cùng.

Nhưng khi người yêu phát hiện ra tôi thì anh vẫn bình thản như không có chuyện gì. Anh chỉ giải thích rằng vì con trai còn nhỏ muốn bố mẹ ngủ chung giường nên như thế. Anh và vợ cũ chỉ đang cố gắng hòa hợp với nhau để con lớn lên không bị tổn thương. Anh khuyên tôi nên chấp nhận chuyện này vì anh không thể làm khác.

Yêu người đàn ông một đời vợ, hôm bất ngờ đến nhà thăm, tôi kinh hãi, 'đứng chết trân' bởi cảnh tượng trong phòng ngủ của anh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí, khi thấy tôi xị mặt, giận dỗi, người yêu còn tỏ ra bực bội. Anh nói rằng tôi sống quá ích kỷ, làm sao có thể trở thành vợ của anh. Tôi lặng người nghe những lời người yêu nói. Tôi rời khỏi nơi đó mà không nói lời nào nữa. Tôi quá thất vọng về cách hành xử của bạn trai. Anh coi trọng con riêng và vợ cũ hơn tôi. Anh nói tôi ích kỷ nhưng thực chất anh mới là người chỉ biết tới bản thân. Sau đó, người yêu có gọi điện tôi cũng không bắt máy. Có lẽ yêu một người đàn ông từng ly hôn hạnh phúc thật, nhưng tôi không đủ bao dung để lấy anh ấy làm chồng.

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